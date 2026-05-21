Nem pihennek az ukrán drónok: Zelenszkij most az orosz hírszerzés főhadiszállására csapott le, rengeteg a halott.

A háború kitörése óta az ukrán ipar egyre több és jobb minőségű fegyvert állít elő, melyek közül kiemelkedő a pilóta nélküli eszközök fejlesztése. A drónok hatótávolsága, valamint teherbíró képessége folyamatosan növekszik, így egyre nagyobb pusztításra képesek a frontvonalon túl is. Néhány hete Ukrajna Moszkva diplomatanegyedét támadta, most pedig a háború óta orosz megszállás alatt álló Herszon megyében csaptak le Zelenszkij drónjai az orosz hírszerzés egyik bázisára.

Nem csak a hírszerzés főhadiszállása sérült meg

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) csapást mért az orosz FSZB főhadiszállására Herszon megyében. A támadás következtében mintegy száz orosz katona halt, vagy sebesült meg – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

There are good results from the warriors of the SSU Special Operations Center “A.” A Russian FSB headquarters has been struck, and a Pantsir-S1 surface-to-air missile system has been destroyed in our temporarily occupied territory. Thanks to just this one operation, Russian… pic.twitter.com/mSS7Shf1AI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2026

Az államfő beszámolója szerint az SZBU Különleges Műveleti Központjának „A” osztálya csapást mért az FSZB főhadiszállására, és megsemmisített egy Pantsir–S1 légvédelmi rendszert a megszállt területen.

A művelet következtében az orosz veszteségek elérik a száz főt

− hangsúlyozta Zelenszkij, majd hozzátette, hogy Oroszországot rá kell kényszeríteni a háború befejezésére és felhívta a figyelmet arra, hogy a nagy hatótávolságú műveletek folytatódni fognak.

A jelenlegi akció nem az első, amelyik kifejezetten az FSZB létesítményeit célozza. Május elején ukrán drónok a Krímben található orosz hírszerző központ ellen hajtottak végre egy hasonló műveletet.

Egyre több a nagy hatótávolságú ukrán hadművelet

A herszoni missziót megelőzően ukrán támadás érte a szizranyi olajfinomítót is, amely az orosz-ukrán határól nagyjából 700 kilométerre északkeletre található. A támadásban két ember meghalt az anyagi kár pedig jelentős.

Az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadások is egyre gyakoribbak, iparági információk szerint Oroszország középső részének valamennyi nagyobb olajfinomítója vagy teljesen leállt, vagy jelentősen visszafogta a termelését.

Mindemellett a moszkvai incidensek is megszaporodtak. Május 3-ról május 4-re virradóan ukrán drónok támadták az orosz főváros Vörös térhez közeli épületeit. A csapásban egy felhőkarcoló megsérült, valamint egy drón a Kremlhöz kényelmetlenül közel csapódott be.