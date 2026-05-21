NATO-gépeket riasztottak: lassan elegük van az északi állam lakóinak, már megint az óvóhelyekre irányították őket

Nincsenek közelebb az ukrajnai fronthoz, mint Debrecen, a háború most mégis felborítja az életüket. Dróntámadás miatt most már naponta irányítják az óvóhelyekre az uniós tagállam lakóit.
Pető Sándor
2026.05.21, 18:02
Frissítve: 2026.05.21, 18:51

Nagy port vert fel, hogy tegnap egy drón behatolása miatt a litván lakosságot felszólították, húzódjanak óvóhelyre, az államfőt és a miniszterelnököt bunkerbe menekítették, a vilniusi repülőtér leállt. A hárommilliós balti EU-tagállam lakóinak most már kezdhet elegük lenni, megismétlődött a történelmükben precedens nélküli eset, igaz, nem ugyanott. A balti hármakra rájár a rúd, egy hónap alatt ez már a nyolcadik drónincidens, pedig nincsenek közelebb az Ukrajnában tomboló háború frontvonalaihoz, mint a magyar Debrecen.

Dróntámadás: az előző riasztás során még a vilniusi repülőtér is leállt / Fotó: Anadolu via AFP

A legolvasottabb litván hírportál, a Delfi jelentése szerint a kelet-litvániai Utena járásban rendeltek el légiriadót, miután a radarok egy drónszerű objektum mozgását észlelték – közölte csütörtök délután a hadsereg.

Drón tűnt fel, riasztást küldtek a mobiltelefononokra, felszálltak a NATO harci gépei

A mobiltelefonokra küldött riasztásokban a litván fegyveres erők arra szólították fel a lakosokat, hogy azonnal keressenek menedéket, vigyázzanak hozzátartozóikra, és várják meg a további utasításokat. A hadsereg közlése szerint NATO-vadászgépeket riasztottak, amelyek egy lehetséges célpont felé tartanak.

A szirénákat 16:25-kor kapcsolták be Utena városában – közölte a tűzoltó- és mentőszolgálat (PAGD). (Ugyanabban az időzónában vannak, mint mi.)

Robertas Kaunas védelmi miniszter szerint a helyzet hasonló az előző napihoz, hozzátéve, hogy NATO-légirendészeti vadászgépeket küldtek a térségbe. A miniszter egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy az objektum Lettország felől vagy máshonnan érkezett-e, és valószínűtlennek nevezte, hogy kapcsolatban állna a Lettországban észlelt drónnal, bár a vizsgálatok még folyamatban vannak.

A feltételezett drón utáni kutatás továbbra is tart Varena járásban – írta a Delfi.

Ukrán drónok jönnek, Moszkva ellen tesznek panaszt

A Moszkvával szemben történelmi okokból nem túl baráti Baltikumban és másutt is az unióban az ilyen esetek során közös vonás, hogy amikor orosz drónok jelennek meg, a Kremlt teszik felelőssé, és amikor ukrán drónok, akkor is Putyint okolják. 

Pedig az elmúlt hónapokban, amikor Ukrajna fokozta támadásait az orosz olajlétesítmények ellen – a balti régióban is – rendre ukrán drónok okozták az incidenseket. 

Ugyancsak Utenában vasárnap is lezuhant egy drón, és épp az újabb incidens alatti címlaphírében számolt be arról a Delfi, hogy Robertas Kaunas nemzetvédelmi miniszter megerősítette: a támadóeszköz ukrán volt. A drónt valószínűleg az orosz légvédelem térítette el elektronikus zavarással, ezért letért az útvonaláról.

Igen, ez egy iránytévesztett ukrán drón volt. A vizsgálat még folyamatban van

– mondta Kaunas csütörtökön a Szejmben újságíróknak.

Miközben a vilniusiak egy feltehetően szintén ukrán drón miatt a föld alá menekültek, az észt, lett és litván európai parlamenti képviselők közösen fordultak az Európai Unió vezetéséhez, kemény fellépést követelve az orosz fenyegetéssel szemben. 

A baltikumi jelentések a drónoktól való félelemről és a riasztásokról szólnak, a kijevi lapok meg az orosz célpontok elleni drónsikerekről számolnak be folytatólagosan. A The Kyiv Independent  legfrissebb beszámolója például a szizranyi orosz olajfinomító éjszakai megtámadását jelenti. Ez nem a balti régió, de a frontoktól körülbelül akkora távolságban van. Kicsit feljebb a lap azt adja tudtul, négyzetkilométernként hány ellenséges katonát szeretne megölni az ukrán hadvezetés az orosz előrenyomulás során.

Ezt az északi káoszt nem kívánnánk: ukrán drón miatt föld alá menekültek, Moszkva ellen megmentést kértek – videók
Komoly riadalmat okozott Litvániában egy eltévedt ukrán drón, amely miatt a hatóságok több helyen bunkerekbe és óvóhelyekre küldték a lakosságot. A balti országok szerint azonban a helyzet ennél sokkal veszélyesebb, mert Oroszország már nyílt katonai fenyegetéseket fogalmaz meg EU- és NATO-tagállamokkal szemben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
