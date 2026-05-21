Törvényt sérthet a kormány MTVA-vizsgálata? Súlyos kérdések merültek fel a közmédia átvilágítása körül

Komoly jogi vita robbant ki a kormány által elrendelt MTVA-vizsgálat miatt. A hatályos médiatörvény alapján ugyanis a közmédia felügyelete nem a kabinet, hanem a Médiatanács és részben az Országgyűlés hatáskörébe tartozik – írta a Magyar Nemzet.

Rendkívüli vizsgálatot indított volna Magyar Péter az MTVA működésével kapcsolatban, de könnyen lehet, hogy erre nincs törvényes felhatalmazása

Újabb komoly politikai konfliktus körvonalazódik a közmédia körül, miután a hétfői Magyar Közlönyben megjelent egy kormányhatározat az MTVA teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatáról. A döntés alapján a vizsgálat lebonyolításával Tarr Zoltánt, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg.

A probléma csak az, hogy a hatályos médiatörvény szerint a kormány nem rendelkezik közvetlen felügyeleti jogkörrel az MTVA felett. Ez pedig súlyos jogállami kérdéseket vet fel.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap működését ugyanis a jogszabályok alapján nem a végrehajtó hatalom ellenőrzi. Az MTVA kezelője a Médiatanács, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság önálló jogi személyiséggel rendelkező szerve, és az Országgyűlés felügyelete alatt működik. Az MTVA vezérigazgatója képviseli az intézményt, míg a teljes munkáltatói jogkört a Médiatanács elnöke gyakorolja.

A pénzügyi kontroll sem a kabinet kezében van. Az MTVA éves költségvetését ugyanis az Országgyűlés hagyja jóvá, nem pedig a kormány.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a médiatörvényből egyértelműen az következik, hogy az MTVA pénzügyi és szervezeti ellenőrzése alapvetően a Médiatanácshoz és részben a parlamenthez tartozik. Hangsúlyozta: az Alaptörvény alapján a kormány csak olyan ügyekben járhat el, amelyeket jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe.

Mivel az MTVA felügyeletét a törvény konkrétan más intézményekhez rendeli, a szakértő szerint a kabinetnek nincs jogköre ilyen vizsgálat elrendelésére.

A lap megkereste a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot is, ahonnan azt a választ kapták, hogy hozzájuk nem érkezett megkeresés az MTVA felülvizsgálatával kapcsolatban. Az NMHH ugyanakkor hangsúlyozta: a közszolgálati média átlátható és törvényes működése közérdek, de ezt az intézményi hatáskörök tiszteletben tartásával kell biztosítani.