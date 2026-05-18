Hantavírus: bejelentette Magyarország új egészségügyi minisztere, lesz-e kötelező oltás – pontosan elmagyarázta, mikor kell orvoshoz fordulni
Fontos a tájékozottság, de nincs ok pánikra az egészségügyi miniszter szerint. Az elmúlt napokban több hír is megjelent a hantavírusról, köztük egy Arad megyei esetről is. Érthető, ha ez aggodalmat kelt, különösen akkor, ha a hírek drámai címmel jelennek meg – írta Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt.
A tárcavezető szerint fontos különválasztani a tényeket a félelmektől, ezért összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat róla.
A hantavírusok rágcsálók által terjesztett vírusok, amelyek világszerte előfordulnak. Két fő csoportjuk ismert: az „óvilági” hantavírusok Európában és Ázsiában, az „újvilági” hantavírusok az amerikai kontinensen fordulnak elő. Az európai típusok elsősorban veseszindrómával járó betegségeket okoznak, míg egyes amerikai típusok súlyos légzőszervi és keringési elégtelenséget idézhetnek elő.
A legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. A fertőzés általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki. Kivétel az Andok-vírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Ilyen szoros kontaktus lehet például:
- közös háztartás,
- betegápolás,
- tartós, zárt térben való együttlét,
- közös alvás.
Hegedűs Zsolt kiemelte, hogy a jelenlegi ismeretek szerint az Andok-vírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, és nincs bizonyított jelentős tünetmentes terjedése.
A hantavírus nem lesz Covid 2.0
A miniszter felhívta a figyelmet, hogy a Covid–19 könnyen terjedhet emberről emberre cseppfertőzéssel vagy légúti aeroszol útján, akár tünetmentes személyről is. A hantavírusok többsége ezzel szemben nem emberről emberre, hanem elsődlegesen rágcsálóeredetű, azaz állatról emberre terjedő fertőzésként jelenik meg. Az emberről emberre terjedni képes Andok-vírus is jellemzően csak szoros kontaktus során terjed. Ez alapvetően eltérő járványdinamikát jelent a Covid–19-től.
A jelenlegi tudományos ismeretek alapján rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány vagy Covid 2.0 alakuljon ki.
Hegedűs Zsolt szerint Magyarországon nincs ok pánikra, mivel a hazánkban előforduló hantavírus-fertőzések ritkák: 2015–2024 között évente 2–16 esetet regisztráltak. Nálunk elsősorban európai hantavírus-típusok fordulnak elő. Hazánkban a Puumala és a Dobrava–Belgrade hantavírus fordul elő. Az újvilági, amerikai típusok természetes környezetben nem találhatók meg Magyarországon.
Az egészségügyi miniszter kiemelte, hogy Magyarországon jelenleg nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés. Az újvilági Andok-vírus természetes környezetben nincs jelen Magyarországon.
A magas, 30–50 százalék körüli halálozási arány elsősorban az amerikai kontinensen előforduló, Andok-vírushoz és más újvilági hantavírusokhoz kapcsolódó súlyos megbetegedésekre vonatkozik. A Magyarországon előforduló hantavírusok jellemzően enyhébb vagy középsúlyos, vesét érintő betegségeket okoznak.
Nem lesz kötelező az oltás
Mint ismert, a mostani nemzetközi figyelmet egy óceánjáró hajón kialakult járványügyi esemény váltotta ki. Ez a helyzet több olyan elemet idéz fel, amelyek a Covid-időszak emlékeit idézik: óceánjáró hajó, nemzetközi kontaktlánc, kontaktkutatás, karanténintézkedések és jelentős médiavisszhang.
Hegedűs szerint az kommunikációs és társadalmi szempontból érzékennyé teszi a helyzetet, de önmagában nem jelenti azt, hogy Magyarországon vagy Európában széles körű közösségi terjedés várható. A nemzetközi egészségügyi szervezetek álláspontja szerint a helyzet komoly figyelmet igényel, ugyanakkor nem indokol pánikot, és nem tekinthető Covid-szerű pandémiás fenyegetésnek.
A miniszter arról is beszámolt, hogy nem várható kötelező védőoltás Magyarországon. Jelenleg nem áll rendelkezésre széles körben alkalmazott, nemzetközileg elfogadott hantavírus elleni vakcina, nincs olyan járványügyi helyzet, amely tömeges oltási programot indokolna, és nem várható széles körű közösségi terjedés.
A megelőzés kulcsfontosságú
Hegedűs Zsolt elmondta azt is, hogy mit tehetünk a megelőzésért. A legfontosabb a rágcsálók távol tartása és a biztonságos takarítás. Fontos:
- a rágcsálók távol tartása,
- az élelmiszerek zárt tárolása,
- a rések, nyílások lezárása,
- a rágcsálómentesítés,
- zárt helyek szellőztetése,
- a rágcsálóürülékkel szennyezett por felkavarásának kerülése.
A rágcsálóürüléket nem szabad szárazon söpörni vagy porszívózni, mert ez növelheti a vírussal teli részecskék belégzésének kockázatát. Ilyen esetekben először nedves fertőtlenítést kell alkalmazni.
Ha valaki rágcsálókkal vagy rágcsálóürülékkel szennyezett környezetben tartózkodott, és ezt követően láz, erős levertség, izomfájdalom, fejfájás, hányinger, hasi panaszok vagy egyéb szokatlan tünet jelentkezik, érdemes háziorvoshoz fordulni, és jelezni az esetleges rágcsálóexpozíciót.
„Összefoglalva a hantavírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés, és nincs ok pánikra. Kérjük, mindenki megbízható forrásból tájékozódjon, és ne osszon tovább riogató, ellenőrizetlen állításokat. Hiteles információforrások: NNGYK, Egészségvonal, ECDC, WHO” – zárta tájékoztatását Hegedűs Zsolt.