Hantavírus: bejelentette Magyarország új egészségügyi minisztere, lesz-e kötelező oltás – pontosan elmagyarázta, mikor kell orvoshoz fordulni

Fontos a tájékozottság, de nincs ok pánikra az egészségügyi miniszter szerint. Az elmúlt napokban több hír is megjelent a hantavírusról, köztük egy Arad megyei esetről is. Érthető, ha ez aggodalmat kelt, különösen akkor, ha a hírek drámai címmel jelennek meg – írta Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt.

A tárcavezető szerint fontos különválasztani a tényeket a félelmektől, ezért összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat róla.

A hantavírusok rágcsálók által terjesztett vírusok, amelyek világszerte előfordulnak. Két fő csoportjuk ismert: az „óvilági” hantavírusok Európában és Ázsiában, az „újvilági” hantavírusok az amerikai kontinensen fordulnak elő. Az európai típusok elsősorban veseszindrómával járó betegségeket okoznak, míg egyes amerikai típusok súlyos légzőszervi és keringési elégtelenséget idézhetnek elő.

A legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. A fertőzés általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki. Kivétel az Andok-vírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Ilyen szoros kontaktus lehet például:

közös háztartás,

betegápolás,

tartós, zárt térben való együttlét,

közös alvás.

Hegedűs Zsolt kiemelte, hogy a jelenlegi ismeretek szerint az Andok-vírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, és nincs bizonyított jelentős tünetmentes terjedése.

A hantavírus nem lesz Covid 2.0

A miniszter felhívta a figyelmet, hogy a Covid–19 könnyen terjedhet emberről emberre cseppfertőzéssel vagy légúti aeroszol útján, akár tünetmentes személyről is. A hantavírusok többsége ezzel szemben nem emberről emberre, hanem elsődlegesen rágcsálóeredetű, azaz állatról emberre terjedő fertőzésként jelenik meg. Az emberről emberre terjedni képes Andok-vírus is jellemzően csak szoros kontaktus során terjed. Ez alapvetően eltérő járványdinamikát jelent a Covid–19-től.

A jelenlegi tudományos ismeretek alapján rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány vagy Covid 2.0 alakuljon ki.