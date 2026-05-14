Végre hivatalos: kiderült, kik kapják a legnagyobb bizalmat Magyar Péter kormányában

Teljesen újrarajzolta a kormányzati feladatmegosztást a Tisza-kormány: megjelent a Magyar Közlönyben a miniszterek új feladat- és hatásköréről szóló rendelet, amelyből kiderül, pontosan melyik tárca milyen területekért felel a következő években.

Az új szabályozás nemcsak a minisztériumok szerepét rendezi át, hanem több olyan kiemelt területet is újraszabályoz, mint az energiapolitika, a sport, a környezetvédelem vagy éppen az uniós ügyek kezelése.

A miniszterelnök továbbra is a teljes kormányzati működés központi irányítója marad: ő határozza meg a kabinet általános politikáját, koordinálja a miniszterek munkáját, összehívja és vezeti a kormányüléseket, valamint dönt a kabinetek és kormánybizottságok létrehozásáról. Az európai uniós ügyekben szintén kulcsszerepe lesz, hiszen Magyarországot továbbra is a miniszterelnök képviseli az Európai Tanácsban.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter hatásköre látványosan kibővült. A tárca egyszerre felel majd

az általános politikai koordinációért,

az európai uniós ügyekért,

a kormányzati kommunikációért

és a stratégiai tervezés támogatásáért.

A rendelet szerint a minisztérium feladata lesz a kormányzati döntések előkészítésének összehangolása, a parlamenti kapcsolattartás megszervezése, valamint az egységes kormányzati kommunikáció kialakítása is. Ide kerül a kormányzati közösségi médiafelületek irányítása és a nemzeti rendezvények kommunikációs koordinációja is.

Ruff Bálint feladata lesz az uniós tárgyalási álláspontok koordinálása, az Európai Unió intézményeivel való kapcsolattartás, valamint az uniós jogsértési eljárások kezelése is.

A rendelet szerint a tárca képviseli majd a kormányt az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsában, és felügyeli a brüsszeli állandó képviselet működését is.

Új szereplőként jelenik meg a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter, aki korábban a Tisza Párt kampányfőnöke volt. Ő felel

a nemzetbiztonsági,

honvédelmi

és rendvédelmi ügyek stratégiai koordinációjáért.

A főtanácsadó feladata lesz a kormányzati döntések nemzetbiztonsági szempontú ellenőrzése,

valamint a Védelmi Tanács vezetése.

Az Agrár- és Élelmiszer-gazdasági Minisztérium továbbra is az egyik legszélesebb hatáskörrel rendelkező tárca marad. Ide tartozik a

az agrárpolitika,

az élelmiszeripar,

a földügy,

a hal- és vadgazdálkodás,

valamint az uniós agrártámogatások koordinációja.

Bóna Szabolcs feladata lesz a közös agrárpolitikai támogatások lebonyolítása, a mezőgazdasági fejlesztési programok irányítása és az élelmiszer-biztonsági szabályozás is.