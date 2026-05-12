Iráni háború: új ország szállt be a fegyveres konfliktusba Teherán ellen, csendben, de hatékonyan rombolják az iráni olajlétesítményeket – Azt tehetnek amit akarnak

Az Egyesült Arab Emírségek katonai csapásokat hajtott végre Irán ellen – állították az ügyet ismerő források –, ami azt jelenti, hogy az öböl menti monarchia aktív hadviselő féllé vált egy olyan háborúban, amelyben eddig Irán egyik legfőbb célpontjának számított.

Francia Rafale vadászgép egy dubaji légiipari kiállításon – Irán aggódhat, az emírek már nem csak sétálgatnak a gépek körül / Fotó: AFP

Az ország hadereje jól felszerelt nyugati gyártmányú vadászgépekkel és megfigyelőhálózatokkal. A támadások pedig arra utalnak, hogy az Emírségek kész katonai erejét gazdasági hatalmának és a Közel-Keleten növekvő befolyásának védelmére használni.

Irán új ellenséget szerzett magának

A csapások többek között egy, a Perzsa-öbölben található Lavan-szigeten lévő iráni finomító ellen irányultak. A támadások tényét az Egyesült Arab Emírségek nyilvánosan eddig nem ismerte el – mondták a Wall Street Journal forrásai.

A támadás április elején történt, nagyjából akkor, amikor Donald Trump elnök az öt héten át tartó légi hadjárat után tűzszünetet jelentett be a háborúban.

A csapás hatalmas tüzet okozott, és hónapokra leállította a létesítmény kapacitásának jelentős részét.

Irán akkor azt közölte, hogy a finomítót ellenséges támadás érte, és válaszul rakéta- és dróntámadások sorozatát indította az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait ellen.

Az Egyesült Államok nem neheztelt a támadás miatt, mivel a tűzszünet még nem szilárdult meg teljesen, és

Washington csendben üdvözölte az Emírségek, illetve más csatlakozni kívánó öböl menti államok részvételét a harcokban

– mondta az egyik forrás.

Az Emírségek külügyminisztériuma nem kívánt nyilatkozni a csapásokról, ugyanakkor korábbi közleményeire hivatkozott, amelyekben hangsúlyozta jogát arra, hogy – akár katonailag is – válaszoljon az ellenséges cselekményekre.

A Pentagon nem kommentálta az ügyet. A Fehér Ház sem válaszolt közvetlenül az Emírségek háborús szerepvállalására vonatkozó kérdésekre, de közölte, hogy Trump elnök minden lehetőséggel élhet, és az Egyesült Államok maximális nyomásgyakorlási képességgel rendelkezik az iráni rezsimmel szemben.

Jelentős fejlemény, hogy egy öböl menti arab ország közvetlenül csapást mért Iránra mint hadviselő fél

– mondta Dina Esfandiary közel-keleti elemző, az Emírségek felemelkedéséről szóló könyv szerzője. „Teherán most arra fog törekedni, hogy tovább mélyítse a szakadékot az Emírségek és a háború lezárását közvetíteni próbáló többi öböl menti arab állam között” – tette hozzá.