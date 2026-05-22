Merz nem állta ki, Berlin beszáll Párizs mellé tankot gyártani, megelőzni Rómát

Milliárdos tranzakcióra készül a berlini kormány: Németország még a nyári tőzsdei bevezetés előtt 40 százalékos részesedést szerez a KNDS harckocsigyártóban, és ezzel egyenrangú pozícióba kerülne Franciaországgal. A lépés célja a stratégiai technológia és a gyártási tudás védelme.
VG
2026.05.22, 17:08
Frissítve: 2026.05.22, 17:13

A KNDS tankgyártó tervezett nyári tőzsdei bevezetése előtt a német kormány több milliárd euróért 40 százalékos részesedést kíván szerezni a vállalatban – erősítette meg Friedrich Merz kancellár koalíciós kormányzatának szóvivője pénteken Berlinben.

Párizs és Berlin azonos arányban osztoznának a KNDS-ben / Fotó: AFP

A gazdasági minisztérium szóvivője, Susanne Ungrad elmondta, hogy a részesedés megszerzésével Berlin a kulcsfontosságú technológiát és a gyártási szaktudást kívánja megóvni. A tervezett részarány megegyezne a francia állam KNDS-beli tulajdoni hányadával. „Egyenrangú feltételeket szeretnénk Franciaországgal” – fogalmazott Ungrad, hozzátéve, hogy a vállalat értékeléséről és a részesedés áráról szóló tárgyalások még folyamatban vannak.

A Bloomberg korábbi értesüléseire hivatkozva a szóvivő megerősítette, hogy Párizs a tőzsdei bevezetés alkalmával részlegesen csökkentené részesedését. A tervek szerint a német tulajdonosok részben az államnak adnák el részvényeiket, a fennmaradó hányadot pedig befektetőknek kínálnák.

A lap korábban arról is beszámolt, hogy Berlin beleegyezett részesedésének két-három éven belüli 30 százalékra csökkentésébe, és hasonló lépésre kérte a francia felet is.

A KNDS beléphet a tőzsdére

A KNDS olyan fegyverrendszerek gyártója, mint a Leopard 2 harckocsi és a Panzerhaubitze 2000 önjáró löveg. A vállalat a Krauss-Maffei Wegmann és a francia Nexter összeolvadásával jött létre, jelenleg a Krauss-Maffei Wegmann mögötti német család és a francia állam osztozik rajta. A tranzakció hátterében a német magántulajdonosok kivonulási szándéka áll. 

Az elemzők jelenlegi becslései szerint a KNDS csoport értéke 18 és 20 milliárd euró közé tehető, a tőzsdei bevezetést júliusra tervezik. A részvénykibocsátás előtt a KNDS igazgatósága akár kétmilliárd eurós rendkívüli osztalék kifizetését is tervezi, amely a francia állam és a német magántulajdonosok között kerülne felosztásra.

A megállapodás nem jött létre konfliktusok nélkül. Hetekig tartó német–francia tárgyalások előzték meg a döntést, miközben a KNDS vezérigazgatója nyilvánosan is megerősítette, hogy a vállalat ragaszkodik az eredeti tőzsdei menetrendhez. A helyzetet tovább bonyolította, hogy Franciaország állítólag az olasz Leonardo bevonásán is gondolkodott, a prágai székhelyű Czechoslovak Group pedig szintén érdeklődést mutatott a részesedés iránt.

