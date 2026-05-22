Mégis kap Varsó katonát, Trump megmondta, kinek köszönjék, Rutte ünnepel

Az amerikai haderő európai jelenléte körüli bizonytalanság újabb fordulatot vett: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok 5000 katonát küld Lengyelországba. A döntés azért keltett nagy figyelmet a NATO-ban, mert alig néhány nappal korábban Washington még egy 4000 fős páncélos dandár lengyelországi telepítésének leállításáról döntött, ami Varsót is váratlanul érte.

Donald Trump amerikai elnök / Fotó: Mandel Ngan / AFP

A NATO főtitkára megnyugtatott mindenkit

Mark Rutte NATO-főtitkár pénteken, a svédországi Helsingborgban tartott NATO- külügyminiszteri találkozón üdvözölte a bejelentést, és jelezte, hogy a katonai vezetők már dolgoznak a részleteken. Hozzátette, hogy a mostani döntés nem változtat a NATO hosszabb távú célján: Európának fokozatosan erősebbé kell válnia,

és csökkentenie kell függését az Egyesült Államoktól.

Varsóban látványos sikernek értékelték a fordulatot a Politico szerint.

Még úgy is, hogy Trump nem adta Donald Tusk kormányfőnek – akit a héten Magyar Péter új magyra miniszterelnök meglátogatott – a sikert: csütörtök este a Truth Social közösségimédia-platformon közzétett bejegyzésében maga az amerikai elnök jelentette be a változást, és azt mondta: a döntés összefügg a Lengyelország elnöke, Karol Nawrocki iránti csodálatával. Nawrocki Tusk politikai ellenlábasa, aki az európai politikában Orbán Viktorhoz áll közel.

A lengyel elnök megköszönte Trumpnak a Lengyelország iránti barátságát, míg külpolitikai tanácsadója szerint a döntés az elnöki diplomácia eredménye. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter szerint ugyanakkor a lépés bizonyítja, hogy Lengyelország továbbra is Washington „sziklaszilárd szövetségese”, Radoslaw Sikorski külügyminiszter pedig a lengyel diplomácia és az amerikai kongresszusi támogatók közös munkáját emelte ki. Varsó öröme mögött viszont komoly stratégiai kérdések maradnak, amiért

a katonai jelenlét erősödése növeli Lengyelország biztonságérzetét, és politikai tőkét ad Nawrockinak.

eközben azonban a NATO-nak azt kell tisztáznia, hogy az amerikai csapatmozgások szövetségi tervezés alapján, vagy elsősorban politikai üzenetként történnek-e.

Hosszabb távon pedig Európa számára megmarad a kérdés, hogy a Trump-kormányzat alatt mennyire lehet tartós amerikai biztonsági garanciákra építeni, illetve milyen gyorsan tudja a kontinens megerősíteni saját védelmi képességeit.