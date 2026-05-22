Megszólalt a Mol a robbanás után: nem érte fenyegetés az üzemanyag-ellátás biztonságát – azonnal vizsgálat indult
Halálos kimenetelű robbanás történt péntek reggel a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin-1 üzem újraindítása során. A balesetben egy ember meghalt, kilencen megsérültek, a tüzet pedig órák alatt sikerült megfékezni.
Súlyos ipari baleset történt péntek reggel a Mol tiszaújvárosi petrolkémiai komplexumában. A társaság tájékoztatása szerint az Olefin-1 üzem újraindítása közben robbanás történt, amelyet követően tűz ütött ki a telephelyen.
A lángokat a tűzoltók még a délelőtt folyamán lokalizálták és eloltották, de a tragédia így is súlyos következményekkel járt. A balesetben egy ember életét vesztette, további kilencen megsérültek.
A Mol közölte, hogy az elhunyt dolgozót saját halottjának tekinti, és segítséget nyújt az érintett családok számára.
A vállalat előzetes vizsgálata alapján az Olefin-1 egység egyik csővezetékében lévő szénhidrogének robbantak fel az üzem újraindítása során. A pontos okok tisztázására széles körű vizsgálat indult, amelyben várhatóan iparbiztonsági és hatósági szakemberek is részt vesznek.
Az Olefin-üzemek kulcsszerepet töltenek be a petrolkémiai termelésben, mivel itt állítják elő azokat az alapanyagokat – például etilént és propilént –, amelyekből később műanyagok és számos vegyipari termék készül. Egy ilyen létesítmény újraindítása rendkívül összetett és kockázatos folyamat, mivel nagy nyomású és gyúlékony anyagokkal dolgoznak.
Mol: nincs veszélyben az országos ellátás
A Mol hangsúlyozta, hogy a tiszaújvárosi komplexum többi egysége továbbra is működőképes. Az Olefin-2 üzemet nem érintette a robbanás, és a társaság szerint az eset nem veszélyezteti sem a finomítási folyamatokat, sem Magyarország üzemanyag-ellátásának biztonságát.
A cég arról is beszámolt, hogy rendelkezik biztosítással az ilyen típusú eseményekre. Ez nemcsak a műszaki károkra, hanem az esetleges termeléskiesésből származó veszteségekre is kiterjedhet.
A tiszaújvárosi petrolkémiai központ a Mol egyik legfontosabb ipari létesítménye, ezért a mostani robbanás nemcsak emberi tragédia, hanem kiemelt iparbiztonsági ügy is lett.
