A Mol rántotta mélybe a pesti tőzsdét a robbanás után

Noha optimista volt a nemzetközi hangulat pénteken a piacokon, a pesti tőzsdét a mélybe rántotta a Mol, miután az olajtársaság tiszaújvárosi telephelyén halálos áldozattal is járó robbanás történt, ami a részvények árfolyamát is lefelé húzta, ám a Moody’s hazánkat érintő hitelminősítése előtt a többi blue chip sem igazán vitézkedett a hét utolsó napján.

A Molnál történt robbanás a pesti tőzsdét is lángba borította / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A forint a nap folyamán a 360-as szint alatt maradt szinte végig az euróval szemben, sőt egy kis időre még a 358-as szintet is áttörte, mielőtt visszagyengült volna a 359-es szint közelébe. Egy dollárért pedig közel 310 forintot kellett adni, miután a zöldhasú mintegy másfél hónapos csúcsra ért a vezető devizákkal szemben.