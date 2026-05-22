EUR/HUF358,42 -0,22% USD/HUF308,74 -0,15% GBP/HUF415,11 -0,04% CHF/HUF393,55 +0,12% PLN/HUF84,55 -0,19% RON/HUF68,31 -0,3% CZK/HUF14,76 -0,21%
BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46%
A Mol rántotta mélybe a pesti tőzsdét a robbanás után

A Moody's ítéletére várva a többi blue chip sem teljesített jól, a pesti tőzsdét azonban a Mol zuhanása viselte meg a legjobban.
K. B. G.
2026.05.22, 17:21
Frissítve: 2026.05.22, 18:26

Noha optimista volt a nemzetközi hangulat pénteken a piacokon, a pesti tőzsdét a mélybe rántotta a Mol, miután az olajtársaság tiszaújvárosi telephelyén halálos áldozattal is járó robbanás történt, ami a részvények árfolyamát is lefelé húzta, ám a Moody’s hazánkat érintő hitelminősítése előtt a többi blue chip sem igazán vitézkedett a hét utolsó napján.

A Molnál történt robbanás a pesti tőzsdét is lángba borította / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A forint a nap folyamán a 360-as szint alatt maradt szinte végig az euróval szemben, sőt egy kis időre még a 358-as szintet is áttörte, mielőtt visszagyengült volna a 359-es szint közelébe. Egy dollárért pedig közel 310 forintot kellett adni, miután a zöldhasú mintegy másfél hónapos csúcsra ért a vezető devizákkal szemben.

A pesti tőzsdét is a mélybe rántotta a Molnál történt robbanás

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 0,69 százalékos esés után 129 728,5 ponton zárta a kereskedést a hét utolsó napján, miközben a magyar gazdaság a Moody’s hitelminősítő ítéletére vár.

A Mol tiszaújvárosi üzemében történt halálos áldozattal is járó robbanás a Mol árfolyamát is megütötte, ami nem is csoda, hiszen a kár akár dollár százmilliókra is rúghat, igaz, ezen a biztosítás segíthet valamelyest. 

Az olajtársaság részvényei így 2,4 százalékot zuhantak pénteken és 3828 forintot értek a kereskedés végén.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 828 HUF 0 / -2,4 %
Forgalom: 4 588 846 602 HUF
Az OTP részvényei sem teljesítettek jól a pénteki napon, a bankpapír szinte végig a 40 ezer forintos árfolyam alatt maradt és a vállalat részvényei 0,25 százalékos veszteség után 39 800 forintot értek a kereskedés végén.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 39 800 HUF 0 / -0,25 %
Forgalom: 10 689 361 400 HUF
A Richter árfolyama hetek óta igazolja Varga Mihály csütörtöki szavait, mely szerint vannak olyan gazdasági szereplők, akik már a jelenlegi forintárfolyamot is túl erősnek tartják, különösen az exportőrök. A bevételei jelentős részét euróban és dollárban realizáló gyógyszergyártó 0,25 százalékot vesztett értékéből, és 12 000 forintot ért a nap végén.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 000 HUF 0 / -0,25 %
Forgalom: 2 901 135 470 HUF
Nem tudott erősödni a héten történelmi csúcsot döntő Magyar Telekom se, miután sok befektető dönthetett a profitrealizálás mellett. A távközlési cég részvényei 0,68 százalékos gyengülés után 2622 forintot értek záráskor.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 622 HUF 0 / -0,68 %
Forgalom: 1 124 932 750 HUF
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
