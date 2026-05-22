A Mol rántotta mélybe a pesti tőzsdét a robbanás után
Noha optimista volt a nemzetközi hangulat pénteken a piacokon, a pesti tőzsdét a mélybe rántotta a Mol, miután az olajtársaság tiszaújvárosi telephelyén halálos áldozattal is járó robbanás történt, ami a részvények árfolyamát is lefelé húzta, ám a Moody’s hazánkat érintő hitelminősítése előtt a többi blue chip sem igazán vitézkedett a hét utolsó napján.
A forint a nap folyamán a 360-as szint alatt maradt szinte végig az euróval szemben, sőt egy kis időre még a 358-as szintet is áttörte, mielőtt visszagyengült volna a 359-es szint közelébe. Egy dollárért pedig közel 310 forintot kellett adni, miután a zöldhasú mintegy másfél hónapos csúcsra ért a vezető devizákkal szemben.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A pesti tőzsdét is a mélybe rántotta a Molnál történt robbanás
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 0,69 százalékos esés után 129 728,5 ponton zárta a kereskedést a hét utolsó napján, miközben a magyar gazdaság a Moody’s hitelminősítő ítéletére vár.
A Mol tiszaújvárosi üzemében történt halálos áldozattal is járó robbanás a Mol árfolyamát is megütötte, ami nem is csoda, hiszen a kár akár dollár százmilliókra is rúghat, igaz, ezen a biztosítás segíthet valamelyest.
Az olajtársaság részvényei így 2,4 százalékot zuhantak pénteken és 3828 forintot értek a kereskedés végén.
Az OTP részvényei sem teljesítettek jól a pénteki napon, a bankpapír szinte végig a 40 ezer forintos árfolyam alatt maradt és a vállalat részvényei 0,25 százalékos veszteség után 39 800 forintot értek a kereskedés végén.
A Richter árfolyama hetek óta igazolja Varga Mihály csütörtöki szavait, mely szerint vannak olyan gazdasági szereplők, akik már a jelenlegi forintárfolyamot is túl erősnek tartják, különösen az exportőrök. A bevételei jelentős részét euróban és dollárban realizáló gyógyszergyártó 0,25 százalékot vesztett értékéből, és 12 000 forintot ért a nap végén.
Nem tudott erősödni a héten történelmi csúcsot döntő Magyar Telekom se, miután sok befektető dönthetett a profitrealizálás mellett. A távközlési cég részvényei 0,68 százalékos gyengülés után 2622 forintot értek záráskor.