Megszólalt a Mol a robbanás után: nem érte fenyegetés az üzemanyag-ellátás biztonságát – azonnal vizsgálat indult

Árt a kínai gomba, meg ne együk – a fogyasztóvédők megmondták, melyiket

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztetést adott ki egy Kínából származó enoki gomba miatt. A termékben Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki, ezért több magyarországi vállalkozás is visszahívja az érintett tételeket.
2026.05.22, 15:25
Frissítve: 2026.05.22, 15:31

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Listeria monocytogenes szennyezettséget mutattak ki Kínából származó, hűtött, csomagolt enoki gomba termékben. A termékből hazánkba is szállítottak – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Enoki gomba visszahívás Listeria-szennyezés miatt – Ezeket a tételeket ne fogyassza
A hatóság közlése szerint a kifogásolt gombából több szállítmány is érkezett Magyarországra. Az érintett forgalmazó vállalkozások – az NKFH-val együttműködve – saját hatáskörben kivonják a terméket a forgalomból és visszahívják a fogyasztóktól. A hatóság nyomon követi az intézkedések végrehajtását, beleértve a visszagyűjtött áruk megsemmisítését vagy megfelelő kezelését.

Az érintett termék adatai:

  • Megnevezés: ENOKI Mushroom / Enoki gomba  
  • Márka: Green Box Limited  
  • Kiszerelés: 100 g  
  • Tételszámok: G22014, G22029, G22030  
  • Exportőr: Jianghua Hongfu Huafayuan Agriculture Co., Ltd. (Kína)  
  • Előállító: MX FRUIT&VEGETABLE(M) SDN.BHD (Malajzia)  
  • Holland importőr: Asia Express Food B.V.

A Listeria monocytogenes különösen a kisgyermekek, az idősek, a várandós nők és az immunrendszeri betegségben szenvedők számára jelenthet komoly kockázatot. Aki a fenti tételszámokkal rendelkező terméket vásárolta és még nem fogyasztotta el, ne egye meg, hanem vigye vissza a vásárlás helyére.

A hatóság kiemelte, hogy a vállalkozások együttműködése gyors és hatékony volt az ügy kezelésében.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
