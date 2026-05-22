Árt a kínai gomba, meg ne együk – a fogyasztóvédők megmondták, melyiket

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Listeria monocytogenes szennyezettséget mutattak ki Kínából származó, hűtött, csomagolt enoki gomba termékben. A termékből hazánkba is szállítottak – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A hatóság közlése szerint a kifogásolt gombából több szállítmány is érkezett Magyarországra. Az érintett forgalmazó vállalkozások – az NKFH-val együttműködve – saját hatáskörben kivonják a terméket a forgalomból és visszahívják a fogyasztóktól. A hatóság nyomon követi az intézkedések végrehajtását, beleértve a visszagyűjtött áruk megsemmisítését vagy megfelelő kezelését.

Az érintett termék adatai:

Megnevezés: ENOKI Mushroom / Enoki gomba

Márka: Green Box Limited

Kiszerelés: 100 g

Tételszámok: G22014, G22029, G22030

Exportőr: Jianghua Hongfu Huafayuan Agriculture Co., Ltd. (Kína)

Előállító: MX FRUIT&VEGETABLE(M) SDN.BHD (Malajzia)

Holland importőr: Asia Express Food B.V.

A Listeria monocytogenes különösen a kisgyermekek, az idősek, a várandós nők és az immunrendszeri betegségben szenvedők számára jelenthet komoly kockázatot. Aki a fenti tételszámokkal rendelkező terméket vásárolta és még nem fogyasztotta el, ne egye meg, hanem vigye vissza a vásárlás helyére.

A hatóság kiemelte, hogy a vállalkozások együttműködése gyors és hatékony volt az ügy kezelésében.