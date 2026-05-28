A magyarok jó sokat dolgoznak, a lecsúszó Európa egyre kevesebbet – a hangya és a tücsök?

Kevesebbet dolgozni okosan többet érhet, mint sokat küszködve. Európa esetében a nettó tény, hogy világgazdasági súlya évtizedről évtizedre csökken nagy versenytársaihoz képest. Ha valamivel szembeszegülnek ezzel a trenddel, akkor az biztosan nem az, hogy többet dolgoznak – derül ki az Eurostat friss jelentéséből. Ami a magyarokat illeti, ők bizony jó sokat dolgoznak – de azért ott a kérdés, hogy kihez képest, mert világbajnokok azért nem vagyunk. Lássuk, hogy fest Európa, és hogy fest hozzá képest a nagyvilág.

A munka egy kínai számára nem ér véget oly gyorsan, mint egy európainak / Fotó: Imaginechina via AFP

Az Európai Unió és Japán gyorsuló hanyatlása, az amerikai gazdaság makacs ellenállása és Kína felemelkedése jól követhető az itt található ábrákon, de a témánk most az: munkában tett-e ez ellen az átlag európai, aki egy évtizede a kívülről beáradó embertömegek befogadásában hitt, aztán a planéta megmentésében, majd újabban a fegyverkezésben és Ukrajna kisegítésében.

A munkaórák számának változása önmagában nem mond el mindent, például automatizálással lehet akár úgy kevesebbet dolgozni, hogy nagyobb lesz a produktum. Európával azonban a nettó eredményből kiolvashatóan sajnos nem ez történt. Inkább az, hogy miközben világnagyságról álmodik, a munkáról leszokik.

Az ember és a pillangó

Az Eurostat jelentése szerint 2025-ben a teljes, illetve részmunkaidőben foglalkoztatott 20 és 64 év közöttiek az Európai Unióban átlagban heti 35,9 órát dolgoztak, ami egy teljes órával kevesebb, mint tíz esztendővel korábban.

Térképünkön az is böngészgethető, melyik európai országban mennyi volt az átlag: minél sötétebb színt látunk, annál magasabb.

Ami elsőre feltűnhet: felejtsük el végképp a lusta déliek sztereotípiáit, elég ránézni a meghökkentő török, görög, szerb, bosnyák adatokra.

Vagy a portugálokra, akik ugyanannyit dolgoznak, mint a hagyományosan nagyon dolgos, volt kommunista keleti szárnyból érkezett EU-tagok. Az utóbbiak közül az egyébként gyors ütemben növekvő lengyel gazdaság viszi a prímet 38,7 órás mutatóval, tandemben a bolgárokkal. A magyarokról már említettük, hogy sokat dolgoznak, de azért ha körbekattingatunk, azt találjuk, hogy valamennyi szomszédos országban nálunk többet dolgoznak, kivéve Ausztriát.