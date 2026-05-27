Meloni megkongatta a vészharangot: teherbírása határához ért el az olasz gazdaság - az atomenergia lehet a megoldás

Olaszország legnagyobb vállalati érdekképviseletének vezetője átfogó reformokat sürgetett az ország szinte stagnáló gazdaságának beindítása érdekében.

A mihamarabbi beavatkozásra azért van szükség, mert a magas energiaárak miatt a beruházások száma meredeken csökken, ez pedig lehetetlenné teszi, hogy a gazdaság tartós növekedési pályára állhasson. A problémát tovább fokozza, hogy az Európai Unió vonakodik lazítani a tagállammal szemben támasztott szigorú költségvetési irányszámain, így pedig Giorgia Meloni miniszterelnök szorult helyzetbe került.

Egzisztenciális válságban az olasz vállalatok

A Confindustria éves római közgyűlésének fókuszbán Olaszország nehéz gazdasági helyzete volt, amiért elsősorban a tartósan magas energiaárak felelősek:

A vállalatok számára a magas energiaárak egzisztenciális fenyegetéssé váltak

– mondta Emanuele Orsini, a Confindustria elnöke, majd sürgős intézkedéseket sürgetett a költségek csökkentésére és a versenyképesség javítására. Orsini felhívta a figyelmet arra is, hogy az elmúlt 25 évben, éves átlagban Olaszország gazdasága mindössze 0,4 százalékkal nőtt, szemben az Európai Unió 1,4 százalékos, az Egyesült Államok 2,1 százalékos és Kína 8 százalékos bővülési ütemével.

Az olasz vállalatok áramköltségei Európai viszonylatban kiugróan magasak – mutatott rá a probléma gyökerére Orsini, majd arról beszélt, hogy gyorsabb engedélyezési eljárásokra lenne szükség a megújulóenergia-projektek esetében, mivel jelenleg 4 000 engedélyeztetési eljárás akadt el, miközben 131 gigawattnyi kapacitás vár jóváhagyásra.

Olaszország eddig 85 gigawattnyi kapacitást telepített, de a kereslet kielégítéséhez négy éven belül további 50 gigawattra lenne szükség

− mondta Orsini és arra is figyelmeztetett, hogy az ország áramigénye a következő 25 évben, elsősorban a mesterségi intelligencia térnyerése miatt, megduplázódhat. Ahhoz, hogy ezt a megnövekedett keresletet ki lehessen szolgálni bővíteni kell a hálózati infrastruktúrát, valamint fel kell gyorsítani a csatlakozásokat.