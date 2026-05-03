Kimondták: egy az egybe telibetalálhatják a német autóipart Trump vámjai – a magyar autógyáraknak is valóságos kegyelemdöféssel érhetnek fel

Mintegy 2,5 milliárd eurós többletterhelést róhat a németországi autógyártásra Donald Trump amerikai elnök által bejelentett 25 százalékos vám az EU-ból származó új autókra – írja a Handelsblatt a bochumi székhelyű Autóipari Kutatóközpont (CAR) számításai alapján.

Kimondták: egy az egybe telibetalálhatják a német autóipart Trump vámjai – a magyar autógyáraknak valóságos kegyelemdöféssel érhetnek fel

Bár Trump intézkedései az Európai Unió ellen irányulnak, Ferdinand Dudenhöffer, a kutatóközpont igazgatója szerint Németországot tekinti egyértelmű célpontnak.

Mivel a külföldi autógyártók exportja az Egyesült Államokba jelentéktelen, Trump új vámfenyegetései a Németország elleni gazdasági háború kezdeteként is értelmezhetők

– mondta a szakértő, aki szerint a megnövekedett vámok valószínűleg eltérően érintik majd az autógyártókat. A Mercedes és a BMW nagy amerikai gyártóüzemekkel rendelkezik, ezért bizonyos fokú „vámvédelemmel” rendelkezik. A terepjárókat ezekben az amerikai üzemekben gyártják, és ezek teszik ki az amerikai eladások nagy részét.

A helyzet például a Porsche és az Audi esetében más. „Ez valószínűleg felgyorsítja mindkét vállalat azon terveit, hogy autógyárakat építsenek az USA-ban” – mondta Dudenhöffer. Összességében abból kell kiindulni, hogy a Trump-vámok további lendületet adnak az autóiparnak a Németországból való áttelepüléshez.

Trump szerint felrúgja az EU a tavalyi megállapodást

Donald Trump a hétvégén a semmiből jelentette be, hogy már a jövő héten 25 százalékos vámot vethet ki az Amerikába beáramló gépjárműimportra, amit azzal indokolt, hogy az EU nem tartja be az Egyesült Államokkal tavaly kötött megállapodást, helyette inkább fokozza a transzatlanti kereskedelmi feszültségeket.

A Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében Trump továbbá azt állította, hogy már a jövő héten megkezdi a vámok kivetését az Egyesült Államokba belépő összes európai autóra és teherautóra.

Ha viszont amerikai üzemekben gyártanak autókat és teherautókat, akkor NEM LESZ VÁM

– írta Trump. A Financial Times (FT) szerint a lépés veszélyezteti a Washington és Brüsszel között a múlt nyáron, Trump „felszabadulás napi” kereskedelmi háborúját követően kötött megállapodást. A mostani bejelentés azt üzeni, hogy hajlandó vámokat kivetni még azokra az országokra is, amelyekkel megállapodásokat kötött.