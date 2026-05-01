BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kitört a balhé Amerika és az EU között: azonnal megérkezett Brüsszel válasza Trump súlyos büntetésére – "Elfogadhatatlan a viselkedése"

Percek alatt pattant ki a botrány és a megoldás biztos, hogy nem lesz gyors. Amerika nekiugrott Európának, Trump elnök büntetése pedig kiborította Brüsszelt.
Hecker Flórián
2026.05.01, 21:00
Frissítve: 2026.05.01, 21:27

Pillanatok alatt újra kirobbant a vámháború Amerika és az Európai Unió között pénteken.

Kitört a balhé Amerika és az EU között: azonnal megérkezett Brüsszel válasza Trump súlyos büntetésére / Fotó: NurPhoto via AFP

A fejleményekről a Világgazdaság is írt. Történt, hogy Donald Trump a semmiből bejelentette: már a jövő héten 25 százalékos vámot vethet ki az Amerikába beáramló gépjárműimportra.

Mindezt azzal indokolta, hogy az EU nem tartja be az Egyesült Államokkal tavaly kötött megállapodást, és fokozza a transzatlanti kereskedelmi feszültségeket.

A Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében Trump azt állította, hogy már a jövő héten megkezdi a vámok kivetését az Egyesült Államokba belépő összes európai autóra és teherautóra.

„Ha viszont amerikai üzemekben gyártanak autókat és teherautókat, akkor NEM LESZ VÁM” – írta Trump.

A Financial Times (FT) szerint a lépés veszélyezteti a Washington és Brüsszel között a múlt nyáron, Trump „felszabadulás napi” kereskedelmi háborúját követően kötött megállapodást. A mostani bejelentés azt üzeni, hogy hajlandó vámokat kivetni még azokra az országokra is, amelyekkel megállapodásokat kötött.

Kitört a balhé Amerika és az EU között: azonnal megérkezett Brüsszel válasza

Amerikai és az EU egyezsége nyomán eddig 15 százalékra csökkent a vám az Egyesült Államokba importált legtöbb árunál. Cserébe az EU beleegyezett, hogy nullára csökkenti az amerikai ipari termékekre és egyes mezőgazdasági termékekre kivetett saját vámjait.

A történtek hátterében az áll, hogy az amerikai tisztségviselők frusztráltak amiatt, hogy Brüsszel milyen lassan halad a megállapodás rá eső részének végrehajtásával. Ugyan az EU törvényhozói az év elején jóváhagyták a kereskedelmi megállapodást – ez eleve tetemes késés volt –, de az európai parlamenti képviselők később újabb feltételeket szabtak. Egyebek mellett elhatározták a döntés visszavonását, ha Trump új illetékeket vet ki.

Az EU szóvivője nem kívánta kommentálni Trump mostani bejelentését. De nem sokkal később megérkezett a válasz Amerikának Brüsszelből.

Trump elnök viselkedése elfogadhatatlan

– nyilatkozta Bernd Lange, az Európai Parlament nemzetközi kereskedelmi bizottságának elnöke a Reutersnek.

Ez a legújabb lépés jól mutatja, mennyire megbízhatatlan az amerikai fél. Már tanúi voltunk ezeknek az önkényes amerikai támadásoknak Grönland esetében. Így nem szabad bánni a közeli partnerekkel. Most csak a legnagyobb világossággal és határozottsággal tudunk reagálni, támaszkodva álláspontunk erősségére – fogalmazott Lange.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu