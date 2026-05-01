Kitört a balhé Amerika és az EU között: azonnal megérkezett Brüsszel válasza Trump súlyos büntetésére – "Elfogadhatatlan a viselkedése"

Pillanatok alatt újra kirobbant a vámháború Amerika és az Európai Unió között pénteken.

Kitört a balhé Amerika és az EU között: azonnal megérkezett Brüsszel válasza Trump súlyos büntetésére / Fotó: NurPhoto via AFP

A fejleményekről a Világgazdaság is írt. Történt, hogy Donald Trump a semmiből bejelentette: már a jövő héten 25 százalékos vámot vethet ki az Amerikába beáramló gépjárműimportra.

Mindezt azzal indokolta, hogy az EU nem tartja be az Egyesült Államokkal tavaly kötött megállapodást, és fokozza a transzatlanti kereskedelmi feszültségeket.

A Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében Trump azt állította, hogy már a jövő héten megkezdi a vámok kivetését az Egyesült Államokba belépő összes európai autóra és teherautóra.

„Ha viszont amerikai üzemekben gyártanak autókat és teherautókat, akkor NEM LESZ VÁM” – írta Trump.

A Financial Times (FT) szerint a lépés veszélyezteti a Washington és Brüsszel között a múlt nyáron, Trump „felszabadulás napi” kereskedelmi háborúját követően kötött megállapodást. A mostani bejelentés azt üzeni, hogy hajlandó vámokat kivetni még azokra az országokra is, amelyekkel megállapodásokat kötött.

Amerikai és az EU egyezsége nyomán eddig 15 százalékra csökkent a vám az Egyesült Államokba importált legtöbb árunál. Cserébe az EU beleegyezett, hogy nullára csökkenti az amerikai ipari termékekre és egyes mezőgazdasági termékekre kivetett saját vámjait.

A történtek hátterében az áll, hogy az amerikai tisztségviselők frusztráltak amiatt, hogy Brüsszel milyen lassan halad a megállapodás rá eső részének végrehajtásával. Ugyan az EU törvényhozói az év elején jóváhagyták a kereskedelmi megállapodást – ez eleve tetemes késés volt –, de az európai parlamenti képviselők később újabb feltételeket szabtak. Egyebek mellett elhatározták a döntés visszavonását, ha Trump új illetékeket vet ki.

Az EU szóvivője nem kívánta kommentálni Trump mostani bejelentését. De nem sokkal később megérkezett a válasz Amerikának Brüsszelből.

Trump elnök viselkedése elfogadhatatlan

– nyilatkozta Bernd Lange, az Európai Parlament nemzetközi kereskedelmi bizottságának elnöke a Reutersnek.