Továbbra is pörög a popcornos vödör-őrület: már nem csak a vicc a lényeg, a luxusdivat is beszállt a versenybe – ez már sokkal több, mint szubkultúra

A moziba járás ma már rég nem csak arról szól, hogy valaki vesz egy jegyet, egy közepes kólát és egy nagy popcornt. A stúdiók az elmúlt években külön üzletágat építettek arra, hogy a nézők ne egyszerű papírdobozból egyék a pattogatott kukoricát, hanem valami olyasmiből, amit utána hazavisznek, kipakolnak a polcra, és még hónapokkal később is fotóznak róla a közösségi médiában. A Dűne: Második rész homokférges vödre és a Deadpool & Rozsomák szándékosan félreérthető Rozsomák-feje után 2025 második fele és 2026 sem lassított: most már a Cápa, a Toy Story, a Shrek és még Az ördög Pradát visel is beszállt a popcornos vödör-háborúba.

Továbbra is pörög a popcornos vödör-őrület: már nem csak a vicc a lényeg, a luxusdivat is beszállt a versenybe / Fotó: AFP

Nyúljunk a cápa szájába

Kevés film van, melynek a termékei ötven évvel a premier után is működnek, Steven Spielberg Cápája pontosan ilyen. A film jubileumi újravetítésére az amerikai mozihálózatok több különleges popcornos vödörrel készültek, a legnépszerűbb pedig természetesen maga a cápa feje lett. Az AMC és más láncok

egy hatalmas cápafejet formázó tartót dobtak piacra, mozgatható állkapoccsal és közel 4,5 literes kapacitással.

Magyarul: gyakorlatilag egy csúcsragadozó szájából lehet enni a popcornt. Természetesen, ahogy ez lenni szokott, Ebayen már meg is jelentek a licitálók, pedig a vödör nyárig nem is fog megjelenni.

Az Alamo Drafthouse még tovább ment, és az ikonikus plakát jelenetét is ráépítette a saját verziójára. Ez nem az abszurd humorra, hanem a nosztalgiára épít. A Cápa nemcsak klasszikus film, hanem olyan popkulturális alapdarab, melynek a rajongói már nem feltétlenül a legfiatalabb nézők közül kerülnek ki — ők viszont pontosan azok, akik hajlandók pénzt adni egy ilyen gyűjtői darabért.

Az ilyen relikviákat eredeti áruk sokszorosáért is tudják értékesíteni a megfelelő oldalakon / Fotó: Ebay

Egy kis Pixar-nosztalgia

A Toy Story idén ünnepli a 30. évfordulóját, és a Pixar pontosan tudja, hogy erre nemcsak újravetítést, hanem merchandisingot is lehet építeni. A Woody és Buzz Lightyear figuráival díszített popcornos vödör nem olyan elborult, mint a Rozsomák-maszk vagy a Dűne-homokféreg, de nem is ez a célja. Ez klasszikus gyűjtői darab: inkább emléktárgy, mint mém.

Azokat célozzák meg vele, akik gyerekként látták az első filmet, ma pedig már saját pénzből vesznek nosztalgiát maguknak.

A Pixar ebben régóta erős, és a Toy Story esetében különösen jól működik, mert Woody és Buzz generációkon átívelő karakterek lettek. A stúdiók pontosan tudják, hogy nem mindig a legbizarrabb vödör a legjobb üzlet. Néha elég két jól ismert figura és egy kis gyerekkori emlék.