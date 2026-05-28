Mindenki erre várt: Amerika és Irán megállapodott – már csak Trump jóváhagyása kell

Eredményre vezettek az amerikai–iráni tárgyalások, így a felek egy hatvannapos szándéknyilatkozatot írhatnak alá a tűzszünet meghosszabbításáról és az iráni atomprogramról szóló egyeztetések megkezdéséről, ami már csak Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár.

Már csak Trump jóváhagyása kell

Az Axiosnak nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint az egyezség nagy részét már kedden tető alá hozták, ám mind a két delegáció jelezte, hogy szüksége van a felső vezetés jóváhagyására is. Időközben az iráni delegáció már jelezte, hogy készen áll, így a megállapodás már csak Trumptól függ, akit szintén tájékoztattak a részletekről. Az elnök pár nap gondolkodási időt kért.

Ugyanakkor Trump és más amerikai tisztviselők már többször vélték úgy, hogy küszöbönáll a megállapodás, ami végül mégsem született meg.

Az amerikai tisztviselők szerint a 60 napos szándéknyilatkozat szerint a Hormuzi-szoroson hajózás sem ütközne akadályokba, ami azt jelenti, hogy Irán nem szedne díjat és nem akadályozná az ott haladó hajókat, amivel párhuzamosan az amerikai blokádot is feloldanák, de csak olyan mértékben, ahogy helyreáll a kereskedelmi forgalom a szorosban. Iránnak 30 napja lenne az átjáróban elhelyezett aknák eltávolítására.

Az egyezség után kezdődhet meg az igazán kényes kérdések, így az iráni atomprogram jövőjének megvitatása, ám Irán elkötelezné magát amellett, hogy nem fejleszt atomfegyvert. Az aláírást követő tárgyalások első pontja az iráni dúsított uránkészlet eltávolítása lenne, míg az Egyesült Államok vállalja, hogy egyeztet a szankciók enyhítéséről és feloldja a befagyasztott iráni forrásokat.