Új aranyláz Amerikában: több ezer milliárd forintos üzletre készül az olajipari óriás, de sokan attól félnek, hogy túl nagy ára lesz

Az ExxonMobil több milliárd dolláros beruházással építi ki az Egyesült Államok déli részén azt a szén-dioxid-szállító és -tároló hálózatot, melyre a vállalat szerint a következő évtized egyik legnagyobb új energetikai üzletága épülhet. Az olajipari óriás több államot átívelő, mintegy 1400 kilométeres vezetékrendszerrel kötné össze az ipari üzemeket a föld alatti tárolóhelyekkel, miközben egyre több vállalat próbálja csökkenteni kibocsátását az uniós karbonszabályok, a befektetői nyomás és az AI-adatközpontok növekvő energiaigénye miatt. Az Exxon nem egyszerűen klímavédelmi technológiára fogad: a vállalat gyakorlatilag egy új, szén-dioxidra épülő infrastruktúra-iparágat próbál felépíteni.

A karbonleválasztás és -tárolás, vagyis a CCS lényege, hogy az ipari létesítményekből vagy erőművekből származó szén-dioxidot még a levegőbe jutás előtt leválasztják, majd csővezetékeken keresztül több száz vagy akár több ezer méter mélyre sajtolják porózus kőzetrétegekbe. Az Exxon terve szerint a Mexikói-öböl partvidéke ideális terep lehet erre: a térségben koncentráltan találhatók finomítók, vegyipari és műtrágyagyárak, miközben a geológiai adottságok is kedveznek a tárolásnak.

A vállalat CCS-üzletágát vezető Dominic Genetti szerint az olajipari óriás évente több százmillió dollárt költ kutak fúrására és az infrastruktúra bővítésére. A cég már most több mint 5 milliárd dollárnyi (mintegy 1750 milliárd forintnyi) beruházást irányított a projektbe, és nemcsak az Egyesült Államokban lát lehetőséget: Kanada, Szingapúr és Tajvan is szerepel a lehetséges célpontok között – írja a Financial Times.

Az AI-forradalom új lendületet adott a karbonleválasztásnak

Az Exxon mostani lépése is azt mutatja: a szektor próbál alkalmazkodni az olajipar a klímavédelmi nyomáshoz anélkül, hogy teljesen hátat fordítana a fosszilis energiahordozóknak. A nagy energetikai vállalatok közül egyre többen jutnak arra a következtetésre, hogy a következő évtizedekben nemcsak az energia előállításából, hanem a kibocsátások kezeléséből is hatalmas üzlet épülhet.