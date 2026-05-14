Már jósolni se merik az inflációt, de a magyar turisták járnak a legjobban Európából, ha itt költik a pénzt

A forint erősödése buzdítja a magyarok utazási kedvét, de a repülős úti célokat illetően egyre aggasztóbb hírek érkeznek az iráni háború okozta európai kerozinhiány miatt. Egy népszerű célpontról plusz rossz hír érkezett csütörtökön: akkor Törökországba mégse menjünk? Lássuk, mi történt, és mit érdemes végiggondolni.

Török infláció: hatalmas, de van, ami ellensúlyozza, miközben nagy a rizikó is / Fotó: Emre Caylak

A repülőjegyárak a bejelentéstől függetlenül is drágulnak az új energiaválság közepette. Amit ettől függetlenül figyel a turista a forintárfolyamon kívül, az a helyi árak alakulása. Ezeket érinti a friss rossz hír, és a háborúval ez is összefüggésben áll.

Ami történt:

a török jegybank a vártnál nagyobb mértékben módosította év végi inflációs célját,

sőt mi több, a múlttól eltérően azt már előre jelezni se meri, hogy milyen sávban alakulhat az infláció. Az Irán elleni amerikai–izraeli háború hatalmas bizonytalanságot okoz az árak alakulásában.

Fatih Karahan jegybankelnök csütörtökön, egy isztambuli negyedéves prezentáción azt közölte, hogy a jegybank immár 24 százalékos év végi inflációt céloz, nem 16-ot – a döntéshozók ezt a célt használják a kamatpálya meghatározásához. Még ennél is magasabb lehet az infláció: a Bloomberg jelentése szerint Karahan 26 százalék körülire tette a várható szintet.

Ez elég rémítő, nemde? A magyar infláció 2,1 százalékra emelkedett a háború első két hónapjában a februári 1,4-ről, miközben a török drágulás 32,4 százalékra gyorsult – ez megy le majd 26-ra, kivéve, ha még az eddiginél is rosszabbul alakul a helyzet a világpolitikában. Akkor bárhova, csak a méregdrága törökökhöz ne?

A török infláció hasít, de a magyar turista számára van bónusz is

Nem ez a válasz: „méregdrága törökökről” már korábban is beszélhettünk volna, de van oka, hogy a magyar turisták egyre nagyobb tömegben látogatnak a világjárvány óta a török nyaralóhelyekre.

Az infláció pár éve még a 85,5 százalékot is megcsípte, két éve 75,5 százalékon tetőzött, ehhez képest most még alacsony. A 32 százalék is borzasztónak tűnhet, volt azonban egy oka, amiért a külföldi turisták mégis hozzászoktak a magas török inflációs rátákhoz, ahelyett, hogy elmenekültek volna. A turisták devizája ugyanis egyre többet ért a villámgyorsan leértékelődő török lírával szemben.