Már jósolni se merik az inflációt, de a magyar turisták járnak a legjobban Európából, ha itt költik a pénzt
A forint erősödése buzdítja a magyarok utazási kedvét, de a repülős úti célokat illetően egyre aggasztóbb hírek érkeznek az iráni háború okozta európai kerozinhiány miatt. Egy népszerű célpontról plusz rossz hír érkezett csütörtökön: akkor Törökországba mégse menjünk? Lássuk, mi történt, és mit érdemes végiggondolni.
A repülőjegyárak a bejelentéstől függetlenül is drágulnak az új energiaválság közepette. Amit ettől függetlenül figyel a turista a forintárfolyamon kívül, az a helyi árak alakulása. Ezeket érinti a friss rossz hír, és a háborúval ez is összefüggésben áll.
Ami történt:
- a török jegybank a vártnál nagyobb mértékben módosította év végi inflációs célját,
- sőt mi több, a múlttól eltérően azt már előre jelezni se meri, hogy milyen sávban alakulhat az infláció. Az Irán elleni amerikai–izraeli háború hatalmas bizonytalanságot okoz az árak alakulásában.
Fatih Karahan jegybankelnök csütörtökön, egy isztambuli negyedéves prezentáción azt közölte, hogy a jegybank immár 24 százalékos év végi inflációt céloz, nem 16-ot – a döntéshozók ezt a célt használják a kamatpálya meghatározásához. Még ennél is magasabb lehet az infláció: a Bloomberg jelentése szerint Karahan 26 százalék körülire tette a várható szintet.
Ez elég rémítő, nemde? A magyar infláció 2,1 százalékra emelkedett a háború első két hónapjában a februári 1,4-ről, miközben a török drágulás 32,4 százalékra gyorsult – ez megy le majd 26-ra, kivéve, ha még az eddiginél is rosszabbul alakul a helyzet a világpolitikában. Akkor bárhova, csak a méregdrága törökökhöz ne?
A török infláció hasít, de a magyar turista számára van bónusz is
Nem ez a válasz: „méregdrága törökökről” már korábban is beszélhettünk volna, de van oka, hogy a magyar turisták egyre nagyobb tömegben látogatnak a világjárvány óta a török nyaralóhelyekre.
Az infláció pár éve még a 85,5 százalékot is megcsípte, két éve 75,5 százalékon tetőzött, ehhez képest most még alacsony. A 32 százalék is borzasztónak tűnhet, volt azonban egy oka, amiért a külföldi turisták mégis hozzászoktak a magas török inflációs rátákhoz, ahelyett, hogy elmenekültek volna. A turisták devizája ugyanis egyre többet ért a villámgyorsan leértékelődő török lírával szemben.
A magyarok viszonylatában: öt évvel ezelőtt 1 török líráért még 35 forintot kellett adni – ma azonban már csak 6,72 forintot. Csak az idén majdnem 12 százalékot erősödött a forint a lírával szemben. A magyarok még más európaiakhoz képest is kedvezőbb helyzetbe kerültek, a forint ugyanis az idén is meredeken erősödött, a választás óta felgyorsultan, és az euróhoz képest is 7 százalékkal értékelődött fel a múlt év végéhez képest.
Vagyis ha a törököknek drágul is az élet, a turistának többet ér a pénzük náluk.
Veszítünk-e mégis a nyaraláson?
A kérdés az marad, hogy az iráni konfliktus inflációs hatásai messze meghaladhatják-e a forint erősödésének kedvező ellenhatásait, ha Törökországba utazunk.
Hogy, mit gondolunk a török jegybank előrejelzéseiről, illetve az elhagyott előrejelzési sávról, más kérdés – az mindenesetre tiszta, hogy az iráni háború hatalmas inflációs kockázatokat teremt, még akkor is, ha ki se tesszük a lábunkat az országból. Lehet, hogy a törököknél még nagyobb lesz a drágulás, mint a jelentésben szerepel?
Igen, lehet. Elég az a részlet, hogy a jegybank a 2026-ra vonatkozó Brent-olajárvárakozását hordónként 89,4 dollárra emelte a korábbi 60,9 dollárról.
Onur Ilgen, a MUFG Bank Turkey treasuryrészlegének vezetője szerint azonban ez és más „energiaár-előrejelzések továbbra is meglehetősen optimistának tűnnek”, annak ellenére, hogy jócskán megemelték az inflációs célt – írja a Bloomberg. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára isztambuli idő szerint délelőtt 11:40-kor 106,35 dolláron állt.
Ugyanakkor az inflációs politika mellett a török jegybanknak árfolyam-politikája is van. Erről az idézett hivatalnok azt mondta: a jegybank nem kíván változtatni rajta, jelezve, hogy a döntéshozók továbbra is engedhetik a líra reálfelértékelődését — vagyis azt, hogy az árfolyam lassabban gyengüljön, mint a havi infláció üteme — annak érdekében, hogy lehorgonyozzák az inflációs várakozásokat, és külföldi tőkebeáramlást vonzzanak.
A nyilatkozat annyit jelent, hogy annyi líragyengülést engednek, ami nem egészen kompenzálja az inflációt a turista számára, de azért valamennyire igen.
Amire figyelni érdemes, ha számon tartanánk a rizikókat
A forintot illetően mit jelentenek a fentiek? Miközben áprilisban 32 százalék volt a török éves infláció, egy évre visszatekintve a forint majdnem 28 százalékkal erősebb a líra ellen.
A pár százalékos különbség az éves infláció és árfolyam mozgásától függően változhat. Az infláció ugyanakkor az átlagos török árszint. A repülőjegyek, a szállodai díjak, a külföldieket célzó szolgáltatások akár ennél nagyobb mértékben is drágulhatnak.
Ha azonban úgy közlekedünk, étkezünk és veszünk igénybe szolgáltatásokat, mint a törökök maguk, akkor talán még az is előfordulhat, hogy jobban jövünk ki a forintunkból, mint egy éve. A rossz hír része, hogy az élelmiszerárak továbbra is az infláció egyik fő hajtóerejét jelentik Törökországban. Karahan szerint a jegybank arra számít: az év végi élelmiszer-infláció 26,3 százalék lesz, szemben a korábbi 19 százalékos várakozással.
A rizikó:
- Ha esetleg az iráni háború okozta sokk akkora hullámban érkezik, hogy a jegybank például kamatameléssel kénytelen erősíteni a lírát, akkor a feljebb pörgő inflációt és a gyengébb forintot egyszerre kell elviselnünk. Ez persze máshol is megtörténhet, ha máshova utaznánk. (Jelenleg a török jegybank nem tervez változtatást a monetáris politikában – idézik Karahant. „Úgy véljük, hogy jelenlegi pozíciónk megfelelő marad, amíg a bizonytalanság nem csökken. A jövőt illetően minden lehetőség az asztalon van.”)
- Ha idehaza történik valami, rossz hír érkezik például az EU-pénzek visszaszerzését vagy a költségvetést és az új kormány euróbevezetési tervét illetően – és ettől gyengül a forint. Ez persze másutt is megütné a forintunk vásárlóértékét, nem csak Törökországban.
