Nagyot nyert egy magyar cég az iráni háborún: rekordközeli árbevételt és ötszörösére ugró eredményt ért el – új lehetőségeket is nyithat a konfliktus
Az iráni konfliktus okozta műanyagpiaci hiány és árrobbanás ellenére kiválóan teljesített a Masterplast az idei első negyedévben – derül ki az építőipari anyagokat gyártó magyar vállalat csütörtök reggeli gyorsjelentéséből.
Felpörgött év elején a Masterplast teljesítménye
A Masterplast 57,4 millió eurós konszolidált árbevételt ért el 2026 első három hónapjában, ami 72 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest, és egyúttal vállalat történetének harmadik legjobb negyedéves forgalmának számít.
Az árbevétel dinamikus növekedése magával hozta a kapacitáskihasználtság érdemi javulását és a működési hatékonyság erősödését – az EBIT 3,5 millió eurós nyereséget ért el az előző év 0,8 millió eurós veszteségével szemben. A pénzügyi eredmény 650 ezer eurós veszteséget mutatott, ami azonban 806 ezer eurós javulás az egy évvel korábbihoz képest, részben az árfolyamhatások kiegyenlítődésének, részben a csökkenő kamatköltségnek köszönhetően.
A hitelesített energiamegtakarítások (HEM) és a hozzá kapcsolódó termékek erős értékesítése és a portfólió egészét érintő keresletnövekedés hatására az EBITDA több mint ötszörösére, 5,1 millió euróra nőtt, 9 százalékos EBITDA-hányad mellett.
A jelentősen megugró EBITDA eredményességi fordulathoz segítette a régió számos országába exportáló társaságot: az adózott eredmény 1,9 millió euró nyereségbe fordult át az egy évvel korábbi 2,2 milliós veszteségből.
A szokatlanul hideg tél visszafogta az első két hónap építőipari keresletét, amit a márciusi kiemelkedő forgalom kompenzált.
Az iráni háború durva drágulást és keresletnövekedést okozott
Az iráni konfliktus hatására a műanyagalapú építőipari termékek iránti kereslet drasztikusan megemelkedett, így a Masterplast által gyártott termékek széles köre biztosította a márciusi árbevételt.
A gazdasági ellehetetlenülés miatt felfüggesztett Hungarocell Felújítási Program nem jelent érdemi kiesést a vállalat árbevételében és nyereségességében, épp ellenkezőleg, jelentős veszteségtől kíméli meg a társaságot.
A Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások akadozása nyomán a kőolaj-származék alapanyagok,
- a polietilén,
- polipropilén,
- polisztirol
- és a PVC
ára meredeken emelkedett, egyes termékeknél csaknem megduplázódott.
A meglévő készletszinteknek és a diverzifikált beszállítói háttérnek köszönhetően a megemelkedett alapanyagárak csak fokozatosan épülnek be az önköltségekbe, ezért a társaság erős második negyedéves eredményességgel számol.
A hosszú távú kilátásokat elsősorban az határozza meg, hogy a vegyipari ellátási láncok milyen ütemben regenerálódnak, az iráni krízis előtti árszintre idén visszarendeződés nem várható.
Az első negyedéves számok mögött egy fontos üzenet van: a Masterplast bizonyította, hogy turbulens piaci környezetben is stabilan tud működni. A rekordhoz közelítő forgalom önmagában is figyelemre méltó, de még fontosabb, hogy ezt nyereségesen értük el, miközben március végétől egyre intenzívebb alapanyagpiaci feszültségek mellett kellett döntéseket hoznunk
– mondta el a jelentés kapcsán Tibor Dávid elnök-vezérigazgató.
A cégvezér szerint a jelenlegi kaotikus piaci környezetben a Masterplast által mutatott stabilitás egy újabb fejlődési lehetőséget nyithat a társaság számára.
A Masterpalst Ukrajna újjáépítésében is hosszú távú lehetőséget lát. A magyar vállalat az ukrán építőipari piac jól beágyazott szereplője: több termékkategóriában piacvezető, és az építőanyag-kereskedelemben erős pozíciókkal rendelkezik. Egy tartós tűzszünet utáni újjáépítési időszakban ez a piaci háttér jelentős üzleti potenciált jelenthet a vállalatnak.
A társaság részvényei 0,8 százalékos emelkedéssel indították a csütörtöki tőzsdei kereskedést, az év eleje óta másfél százalékkal került feljebb a kurzus.