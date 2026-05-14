Nagyot nyert egy magyar cég az iráni háborún: rekordközeli árbevételt és ötszörösére ugró eredményt ért el – új lehetőségeket is nyithat a konfliktus

Az iráni konfliktus okozta műanyagpiaci hiány és árrobbanás ellenére kiválóan teljesített a Masterplast az idei első negyedévben – derül ki az építőipari anyagokat gyártó magyar vállalat csütörtök reggeli gyorsjelentéséből.

Felpörgött év elején a Masterplast teljesítménye

A Masterplast 57,4 millió eurós konszolidált árbevételt ért el 2026 első három hónapjában, ami 72 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest, és egyúttal vállalat történetének harmadik legjobb negyedéves forgalmának számít.

Az árbevétel dinamikus növekedése magával hozta a kapacitáskihasználtság érdemi javulását és a működési hatékonyság erősödését – az EBIT 3,5 millió eurós nyereséget ért el az előző év 0,8 millió eurós veszteségével szemben. A pénzügyi eredmény 650 ezer eurós veszteséget mutatott, ami azonban 806 ezer eurós javulás az egy évvel korábbihoz képest, részben az árfolyamhatások kiegyenlítődésének, részben a csökkenő kamatköltségnek köszönhetően.

A hitelesített energiamegtakarítások (HEM) és a hozzá kapcsolódó termékek erős értékesítése és a portfólió egészét érintő keresletnövekedés hatására az EBITDA több mint ötszörösére, 5,1 millió euróra nőtt, 9 százalékos EBITDA-hányad mellett.

A jelentősen megugró EBITDA eredményességi fordulathoz segítette a régió számos országába exportáló társaságot: az adózott eredmény 1,9 millió euró nyereségbe fordult át az egy évvel korábbi 2,2 milliós veszteségből.

A szokatlanul hideg tél visszafogta az első két hónap építőipari keresletét, amit a márciusi kiemelkedő forgalom kompenzált.

Az iráni háború durva drágulást és keresletnövekedést okozott

Az iráni konfliktus hatására a műanyagalapú építőipari termékek iránti kereslet drasztikusan megemelkedett, így a Masterplast által gyártott termékek széles köre biztosította a márciusi árbevételt.

A gazdasági ellehetetlenülés miatt felfüggesztett Hungarocell Felújítási Program nem jelent érdemi kiesést a vállalat árbevételében és nyereségességében, épp ellenkezőleg, jelentős veszteségtől kíméli meg a társaságot.