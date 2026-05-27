Profit a munkásoknak: a Samsung Electronics lépése felforgathatja a dél-koreai ipart

A Samsung Electronics és fő szakszervezete közötti bérmegállapodás szerdán elhárította a sztrájk veszélyét, ezzel a cég dolgozói első komoly tárgyalási győzelmüket könyvelhetik el. A Samsung beleegyezett abba, hogy félvezetőrészlegének működési nyereségéből 10,5 százalékot különít el az ott dolgozók rendkívüli jutalmazására.

Történelmi fordulat Dél-Koreában: a Samsung megosztja a profitot / Fotó: AFP

Egyes, memóriacsipekkel foglalkozó munkások teljes bónuszjövedelme így elérheti a 416 ezer dollárt. Ez már a második eset Dél-Koreában, amikor egy nagyvállalat írásban kötelezi el magát amellett, hogy a munkavállalókat a működési nyereség meghatározott hányadával jutalmazza. Korábban csak az SK Hynix kötött hasonló, írásos megállapodást a profit egy részének munkavállalói részesedéséről.

A Reuters emlékeztet: a mostani megállapodás jóval szélesebb következményekkel járhat, mivel a Samsung Dél-Korea legnagyobb és legbefolyásosabb cége, így az eset bátoríthatja a többi szakszervezetet. A Kakao online konglomerátumnál 10 százalékos profitmegosztásról folynak tárgyalások, míg az LG Uplus és a HD Hyundai Heavy Industries szakszervezetei akár 30 százalékos arányt követelnek.

A munkavállalók az adóhatóságot is kanyarban előzik – különleges helyzetben a Samsung

Az egyezség szembemegy a vállalati jövedelmek elosztásának bevett globális normáival. A bónuszokat hagyományosan az adózás utáni nyereségből számítják, de a megállapodásnak köszönhetően a Samsung dolgozói megelőzik a jövőben az adóhatóságot és a befektetőket is.

A témával kapcsolatban I Dzsemjong dél-koreai elnök aggodalmát fejezte ki. Az államfő korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az adózás előtti üzemeltetési eredmény közvetlen megosztása ellentétes a nemzetközi gyakorlattal és a befektetők érdekeivel. A Koreai Vállalkozói Szövetség szerint a Samsung különleges helyzete miatt nem szabad általánosítani a megállapodást.

Új törvény, nagyobb szakszervezeti aktivitás

A háttérben egy új törvény is szerepet játszik. A márciusban hatályba lépett szabályozás bővíti az alvállalkozók védelmét, és megnehezíti a vállalatoknak a sztrájkolókkal szembeni anyagi megtorlást. Ennek hatására már az első napon több tízezer alvállalkozói szakszervezeti tag kezdeményezett bértárgyalásokat.