Profit a munkásoknak: a Samsung Electronics lépése felforgathatja a dél-koreai ipart

A Samsung Electronics történelmi megállapodást kötött a legnagyobb szakszervezetével, amely rekordbónuszokat biztosít a dolgozóknak, ugyanakkor feszültséget gerjeszt a dél-koreai nagyvállalatok körében. Az egyezség ugyanis szembemegy a vállalati jövedelmek elosztásának bevett korábbi normáival – nemcsak a Samsungnál, de az egész országban.
Hornyák Szabolcs
2026.05.27, 14:33
Frissítve: 2026.05.27, 15:23

A Samsung Electronics és fő szakszervezete közötti bérmegállapodás szerdán elhárította a sztrájk veszélyét, ezzel a cég dolgozói első komoly tárgyalási győzelmüket könyvelhetik el. A Samsung beleegyezett abba, hogy félvezetőrészlegének működési nyereségéből 10,5 százalékot különít el az ott dolgozók rendkívüli jutalmazására.

 Történelmi fordulat Dél-Koreában: a Samsung megosztja a profitot / Fotó: AFP

Egyes, memóriacsipekkel foglalkozó munkások teljes bónuszjövedelme így elérheti a 416 ezer dollárt. Ez már a második eset Dél-Koreában, amikor egy nagyvállalat írásban kötelezi el magát amellett, hogy a munkavállalókat a működési nyereség meghatározott hányadával jutalmazza. Korábban csak az SK Hynix kötött hasonló, írásos megállapodást a profit egy részének munkavállalói részesedéséről.

A Reuters emlékeztet: a mostani megállapodás jóval szélesebb következményekkel járhat, mivel a Samsung Dél-Korea legnagyobb és legbefolyásosabb cége, így az eset bátoríthatja a többi szakszervezetet. A Kakao online konglomerátumnál 10 százalékos profitmegosztásról folynak tárgyalások, míg az LG Uplus és a HD Hyundai Heavy Industries szakszervezetei akár 30 százalékos arányt követelnek.

A munkavállalók az adóhatóságot is kanyarban előzik – különleges helyzetben a Samsung

Az egyezség szembemegy a vállalati jövedelmek elosztásának bevett globális normáival. A bónuszokat hagyományosan az adózás utáni nyereségből számítják, de a megállapodásnak köszönhetően a Samsung dolgozói megelőzik a jövőben az adóhatóságot és a befektetőket is.

A témával kapcsolatban I Dzsemjong dél-koreai elnök aggodalmát fejezte ki. Az államfő korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az adózás előtti üzemeltetési eredmény közvetlen megosztása ellentétes a nemzetközi gyakorlattal és a befektetők érdekeivel. A Koreai Vállalkozói Szövetség szerint a Samsung különleges helyzete miatt nem szabad általánosítani a megállapodást. 

Új törvény, nagyobb szakszervezeti aktivitás

A háttérben egy új törvény is szerepet játszik. A márciusban hatályba lépett szabályozás bővíti az alvállalkozók védelmét, és megnehezíti a vállalatoknak a sztrájkolókkal szembeni anyagi megtorlást. Ennek hatására már az első napon több tízezer alvállalkozói szakszervezeti tag kezdeményezett bértárgyalásokat.

A dél-koreai munkaerő körülbelül 13 százaléka volt szakszervezeti tag 2024-ben, ez némileg az OECD-átlag alatt marad. A sztrájkok gyakorisága ugyanakkor jóval meghaladja a szomszédos Japánét. A megállapodás ugyan rövid távon stabilitást hozhat a Samsungnak és több csebolnak (családi irányítás alatt álló, nagyméretű üzleti konglomerátum), de hosszú távon átalakíthatja a dél-koreai nagyvállalatok és munkavállalóik viszonyát, ami erős hatással lehet az érintettek nyereségére is.

A félvezetőgyártók partija nem akar véget érni. Legalábbis Dél-Koreában, hiszen a szöuli tőzsdén kedden is folytatódott a Samsung Electronics és az SK Hynix szárnyalása. Mindkét cég egyre magasabbra jut a világ legnagyobb tőzsdei kapitalizációjú cégeinek a rangsorában is.

