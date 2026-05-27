Már nem csak a lakossági befektetők kedvencei a magyar állampapírok

Tovább csökkentek a magyar kötvényhozamok szerdán, miután a piacok kezdik beárazni, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) többször is kamatot csökkenthet idén. A 10 éves kötvényhozam 4 bázispontos esés után 5,48 százalékra csökkent, miután kedden is mérséklődött 10 bázisponttal a jegybank kamatdöntése után.

Az állampapírok hozamának csökkenéséhez a Magyar Nemzeti Bank is hozzájárult / Fotó: Ladóczki Balázs

Jöhet a kamatcsökkentés, ez már az állampapírok piacán is látszik

Bár Varga Mihályék változatlanul hagyták az alapkamatot, nyitva hagyták az ajtót a júniusi kamatvágás előtt. Az OTP elemzése szerint a jegybank kamatdöntést kommentáló hangneme hatással volt az árak alakulására is, ami főként a kötvénypiacokon éreztette hatását. A piacok az idei év végéig három 25 bázispontos kamatcsökkentést áraznak, amit egy újabb követhet jövőre is – írja a Bloomberg.

Ezzel Magyarország az egyik legjobban teljesítő európai kötvénypiac, hiszen a hozamok csökkenése az intézményi állampapírok piaci árának emelkedését jelenti. Ráadásul a forint is kiválóan teljesít a devizapiacon, így a magyar eszközökbe fektetők jól kerestek idén nemcsak a részvény-, de a kötvénypiacon is.

A lakossági állampapírok kamatelőnye nagy az intézményi kötvények előtt

A lakossági állampapírok piacán az Államadósság Kezelő Központ fél százalékkal, 6,5 százalékra csökkentette a legnépszerűbb termék, a Fix Magyar Állampapír hozamát, a lépést a megváltozott kamatkörnyezettel indokolva. A lakossági befektetők rohantak is vásárolni a pár napig még elérhető, magasabb kamatozású állampapírokból, ám érdemes megjegyezni, hogy

az új sorozat által kínált kamat is több mint egy százalékponttal magasabb, mint amit az intézményi befektetők érhetnek el az ötéves államkötvény megvásárlásával.

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökre ígérte az uniós helyreállítási források hazahozatalát, ami ha sikerül, további lökést adhat a magyar eszközöknek. Bár kormányszóvivő ezt nem erősítette meg, a Citigroup kivette a fedezetet a magyar kötvénybefektetései mögül, mondván, „a magyar sztori jól alakul”.

A bank szerint a kormányfő Kármán András pénzügyminiszter által vezetett gazdasági csapata már a választás előtt is kapott tanácsokat az Európai Bizottság embereitől, így a magyar állampapírok várhatóan továbbra is jól teljesítenek majd.