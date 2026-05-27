Mindenki forintot akar? Megállíthatatlan a magyar deviza

Újabb erősödési hullám bontakozik ki a magyar deviza piacán. Ma délután az euró-forint a 355-ös támaszt is letörte. Ha ez az irány megerősítést nyer, akkor már a 350 forintos euró a következő technikai megálló.

Bivalyerős a forint

Bár a technikai indikátorok már délelőtt is a magyar deviza túlvettségét jelezték, ennek ellenére ebéd után meredek erősödésbe kezdett az euró-forint. A kurzus könnyedén átlépte a 355-ös támaszt: a jegyzés 354 közelébe süllyedt.

Ha a letörés szignifikáns lesz, vagyis a támasz alatt zár a kurzus, akkor 350-nél adódna a következő fontosabb szint az euró-forint grafikonon.