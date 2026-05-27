Deviza
EUR/HUF355,11 -0,25% USD/HUF304,88 -0,34% GBP/HUF410 -0,41% CHF/HUF388,35 -0,31% PLN/HUF83,9 -0,16% RON/HUF67,71 -0,37% CZK/HUF14,62 -0,34% EUR/HUF355,11 -0,25% USD/HUF304,88 -0,34% GBP/HUF410 -0,41% CHF/HUF388,35 -0,31% PLN/HUF83,9 -0,16% RON/HUF67,71 -0,37% CZK/HUF14,62 -0,34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 103,52 +0,91% MTELEKOM2 594 +0,08% MOL3 750 -1,87% OTP41 080 +1,41% RICHTER12 460 +2,17% OPUS325 +2,62% ANY7 860 0% AUTOWALLIS145 -1,38% WABERERS4 540 +1,32% BUMIX9 126,17 +0,13% CETOP4 559,35 +1,12% CETOP NTR2 878,98 +0,04% BUX132 103,52 +0,91% MTELEKOM2 594 +0,08% MOL3 750 -1,87% OTP41 080 +1,41% RICHTER12 460 +2,17% OPUS325 +2,62% ANY7 860 0% AUTOWALLIS145 -1,38% WABERERS4 540 +1,32% BUMIX9 126,17 +0,13% CETOP4 559,35 +1,12% CETOP NTR2 878,98 +0,04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
barlangfürdő
Miskolctapolca Barlangfürdő
barlangfürdő újjáépítés

Hamarosan újra megnyílik a Miskolctapolca Barlangfürdő

A Miskolctapolca Barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki. A Barlangfürdő szabadtéri medencéit – Kagyló strand néven – tavaly nyáron újranyitották, a fedett rész azonban továbbra sem látogatható. Ám mostanra egyre közelebb került a teljes újranyitás időpontja is.
VG
2026.05.27, 15:01
Frissítve: 2026.05.27, 15:26

A felújítási munkálatok az előző év végén kezdődtek, az elmúlt hetekben pedig látványos ütemben haladtak előre: befejeződtek a főbb betonozási munkák a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint elkészült a tetőszerkezet is. Ennek köszönhetően újabb részletek derültek ki a barlangfürdő újranyitásáról.

Gyors ütemben halad a miskolctapolcai barlangfürdő felújítása Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó/Észak-Magyarország
Gyors ütemben halad a miskolctapolcai barlangfürdő felújítása / Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Észak-Magyarország

Hamarosan a régi pompájában tündökölhet a Miskolctapolca Barlangfürdő

Tóth-Szántai József miskolci polgármester Facebook-bejegyzésére hivatkozva a Termál Online arról számolt be, hogy bár korábban már felmerültek lehetséges nyitási dátumok, a városvezető eddig szándékosan nem említett konkrét időpontot. Most azonban már pontosabb menetrendről számolt be:

A tervek szerint a próbaüzem idén augusztus közepén indulhat el, ha nem történik rendkívüli esemény.

Igaz, ez még nem jelenti a fürdő fedett részének azonnali megnyitását, arra várhatóan néhány héttel később kerülhet sor. Így valószínűleg kora ősszel térhetnek vissza a látogatók a barlangfürdő fedett részébe.

Kattintson az Origo oldalára, hogy lássa a hangulatos képeket a közel háromszáz esztendős barlangfürdő múltjából!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu