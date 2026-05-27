Hamarosan újra megnyílik a Miskolctapolca Barlangfürdő

A felújítási munkálatok az előző év végén kezdődtek, az elmúlt hetekben pedig látványos ütemben haladtak előre: befejeződtek a főbb betonozási munkák a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint elkészült a tetőszerkezet is. Ennek köszönhetően újabb részletek derültek ki a barlangfürdő újranyitásáról.

Gyors ütemben halad a miskolctapolcai barlangfürdő felújítása

Hamarosan a régi pompájában tündökölhet a Miskolctapolca Barlangfürdő

Tóth-Szántai József miskolci polgármester Facebook-bejegyzésére hivatkozva a Termál Online arról számolt be, hogy bár korábban már felmerültek lehetséges nyitási dátumok, a városvezető eddig szándékosan nem említett konkrét időpontot. Most azonban már pontosabb menetrendről számolt be:

A tervek szerint a próbaüzem idén augusztus közepén indulhat el, ha nem történik rendkívüli esemény.

Igaz, ez még nem jelenti a fürdő fedett részének azonnali megnyitását, arra várhatóan néhány héttel később kerülhet sor. Így valószínűleg kora ősszel térhetnek vissza a látogatók a barlangfürdő fedett részébe.

