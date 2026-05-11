Most már biztos: megváltozik Magyarországon a gyorshajtás büntetése, brutális szigorra készül az új kormány – Ausztria a minta

Teljesen világosan beszélt arról hétfőn Vitézy Dávid, hogy radikálisan átalakítaná a gyorshajtás rendőrségi megítélését és büntetését Magyarországon.

A Tisza-kormány közelekedési és beruházási miniszterét az Országgyűlésben hallgatták meg a szakbizottság előtt. Vitézy Dávid itt ismertette a terveit, és jelentette be, hogy a legnagyobb építési projektek azonnali ellenőrzéseket kapnak, annak érdekében, hogy átvilágítsák őket.

A miniszterjelöltnek további érdemi nyilatkozatai is voltak, ezeket külön cikkekben is bemutattuk. Ugyanakkor volt egy olyan eszmefuttatása is, amely, bár nem kifejezetten az infrastruktúrára vonatkozott, de bizonyosan tömegek közlekedésére lesz hatással, ha valóban megvalósul az ismertetett terv.

Gyorshajtás: most már biztos, megváltozik Magyarországon a büntetése

Vitézy Dávid a szakbizottság előtt arról beszélt, hogy szigorítani akarja a gyorshajtás retorzióját Magyarországon. Kiemelt több extrém példát is, amelyek halálos balesethez vezettek.

Amikor a közel kétórás felszólalása végén a sajtó erről kérdezte, határozottan kijelentette, hogy neki az erről szóló javaslatát be kell vinnie a kormány elé, amely ki fogja alakítani az álláspontját és ha jogalkotásra lesz szükség, akkor társadalmi egyeztetést is folytatnak, és a parlamentet is bevonják.

Ki fog alakulni ennek a folyamata, de azt tudom mondani, hogy az osztrák szabályozásból fogunk inspirálódni a javaslattétel során

– közölte. Az alábbi videóban ez 17 perc 30 másodperctől hallható. Amikor az újságíró visszakérdezett, hogy ez pontosan, mit takar, Vitézy úgy reagált, hogy nem ajánlja, hogy ott bárki gyorsan hajtson. „Ausztriában olyan szigorú szabályozás van, hogy ha azon túl hajt gyorsan, ami csak egy tévesztés lehet, tehát autóversenyzésre használja a közutakat, és több mint 100 százalékkal túllépi a megengedett sebességhatárt, akkor valóban, akár az autóelkobzás is felmerülhet, akár büntetőjogi tényállás is, hogy veszélyeztet más embereket, tehát nem csak a szabálysértés áll meg.”

Vitézy Dávid szerint ennek volt hatása, visszaszorította „ezeket a gyilkos utcai versenyzőket, ezeket az elmebetegeket, akik más embereket ölnek az útjainkon”. Megemlítette a néhány héttel ezelőtti, a Göncz Árpád városközpont felüljáróján történt brutális balesetet.