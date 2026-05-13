A Hormuzi-szoros zárlata újraélesztette a sivatagi karavánokat – tevék helyett most már teherautókkal

A világ egyik legfontosabb vízi szállítási útvonala a Hormuzi-szoros, de az iráni háború kezdete óta zárva van. A Perzsa-öböl államai kénytelenek más megoldáshoz folyamodni, hogy a világgazdaság számára kulcsfontosságú nyersanyagokat célba juttassák, és visszanyúltak a múltba: az árukkal megrakott tevék helyett most teherautó-karavánok szelik át a sivatagot a Vörös-tenger partjához.

Más megoldást kellett találni az áruszállításra a Hormuzi-szoros lezárása miatt / Fotó: Sebastian Castelier / Shutterstock

Ez a módszer persze nem sokat segít a globális energiasokk enyhítésén, amelyet a kőolaj és cseppfolyósított földgáz (LNG) ötödének kiesése okozott a világpiacról. Az utóbbit csak tankereken lehet szállítani, és mindössze a második katari hajónak sikerült átjutni a szoroson.

Ami az olajat illeti, a nagy termelők közül Szaúd-Arábiának, az Egyesült Arab Emírségeknek és Iránnak is van a szorost elkerülő csővezetéke, de a kapacitásuk nem elég nagy a kiesett mennyiség pótlására.

Az Öböl menti államok azonban más nyersanyagok szempontjából is kulcsfontosságúak, és ezeknek a szállítására már alkalmasak a teherautók.

Logisztikai mentőöv a Hormuzi-szoros helyett

Az új, gépesített sivatagi karavánok, az autópályák és a vasút váltak most vészhelyzeti logisztikai mentőövvé

Szaúd-Arábia,

az Egyesült Arab Emírségek

és Omán

számára, és további lehetőségek is vannak, amelyek lehetővé teszik, hogy a szoros lezárása olyan adu legyen, amelyet Irán csak egyszer tud kijátszani.

A közúti szállításhoz volt kénytelen menekülni többek között a Maaden szaúdi állami tulajdonú bányavállalat vezérigazgatója, az amerikai Bob Wilt is, aki korábban az Alcoa alumíniumgyártónál töltötte be ugyanezt a posztot.

Kényszermegoldás, de megoldás / Fotó: Hamdi Bendali / Shutterstock

„A hatszáz teherautóból 1600, aztán kétezer lett; most már 3500 szállít folyamatosan az Öböl és a Vörös-tenger között” – magyarázta el a The Wall Street Journalnak, hogyan tudta a cég május végére ledolgozni az exporthátralékot.

A történelemből ismert legnagyobb karavánok mérete a húszezer tevét is meghaladta egyébként, egy teve azonban csak 160 kilogramm árut szállított.

Nem hosszú távú megoldás, de segít

Minden sivatagon átjutó szállítmány enyhíti a szoros zárlata okozta nyomást, és időt ad a térségbeli országoknak, hogy megvárják, mi lesz a konfliktus végeredménye.