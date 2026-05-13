Most van baj: Magyarország megkapta az utolsó figyelmeztetést, bukhatja az évszázad olajüzletét – „Kompromisszumot akarunk, de nem mindenáron”
Egyre feszültebbé válik a Mol és a szerbiai NIS olajvállalat tárgyalássorozata: Belgrád nyíltan jelezte, továbbra sem elégedett a magyar olajcég legutóbbi ajánlatával. A tét jóval nagyobb egy egyszerű felvásárlásnál: ha a Mol nem tud megállapodni a szerb féllel és az orosz Gazprommal, Magyarország bukhatja az évszázad olajüzletét, amivel meghatározó szereplője lehetne a Nyugat-Balkán energiaellátásának. A szerb energiaügyi miniszter már kemény üzenetet küldött Budapestre: kompromisszumot akarnak, de nem bármi áron.
Dubravka Djedovic-Handanovic szerb energiaügyi miniszter szerdán közölte, hogy a Mol késő este küldte el módosított ajánlatát a Naftna Industrija Srbije (NIS) ügyében, Belgrád azonban továbbra sem elégedett a feltételekkel. A tárgyalások a következő napokban is folytatódnak, miközben a háttérben a Mol és a többségi tulajdonos Gazprom között is intenzív egyeztetések zajlanak – derül ki a Bloomberg tudósításából.
Belgrád számára az egyik legfontosabb szempont az, hogy hosszú távon biztosított maradjon a szerb üzemanyag-ellátás és a finomító működése.
A szerb kormány attól tart, hogy egy kedvezőtlen megállapodás kiszolgáltatottabbá teheti az ország energiaellátását egy olyan időszakban, amikor az európai olaj- és gázpiac továbbra is erősen bizonytalan.
A Mol számára ugyanakkor a NIS megszerzése történelmi jelentőségű üzlet lehetne. A magyar vállalat évek óta építi regionális pozícióit, és a szerb finomítóval gyakorlatilag domináns szereplővé válhatna a közép- és délkelet-európai üzemanyagpiacon. A tranzakció stratégiai előnyt adna Magyarországnak a balkáni energiakereskedelemben, különösen azután, hogy az orosz energiahordozók körüli európai viták teljesen átrajzolták a térség ellátási útvonalait.
Az idő közben fogy. Korábbi szerb nyilatkozatok szerint a tárgyalások akár május 16-ig lezárulhatnak, vagyis napokon belül eldőlhet, hogy a Mol meg tudja-e szerezni a régió egyik legfontosabb olajipari eszközét. Ha nem születik megállapodás, az nemcsak a magyar vállalat balkáni terjeszkedését fékezheti meg, hanem újabb bizonytalanságot okozhat a térség energiaellátásában is.
Rejtélyes szerb üzletember kavar be az évszázad olajüzletébe
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az utolsó pillanatban egy eddig szinte ismeretlen szerb üzletember is megjelent a NIS-ért folyó versenyben. Ranko Mimovic azt állítja, hogy a Mol korábbi, egymilliárd eurós (mintegy 400 milliárd forintos) ajánlatának dupláját, kétmilliárd eurót (nagyjából 800 milliárd forintot) kínált az orosz Gazpromnyefty 56,1 százalékos részesedéséért. Az üzletember szerint
- a tranzakció pénzügyi fedezetét több tonna arany biztosítja, miközben azt is állítja, hogy
- pozitív visszajelzést kapott az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatalától, az OFAC-tól.
Ez azért kulcskérdés, mert az Egyesült Államok tavaly szankciókat vezetett be a NIS ellen az orosz tulajdonosi háttér miatt, és a jelenlegi állás szerint május 22-ig kell rendezni a tulajdonosi helyzetet. Mimovic szerint hónapok óta egyeztetnek az amerikai hatóságokkal, és a jóváhagyási folyamat lényegében lezárult.
Az üzletember érdekeltségébe tartozó, tavaly alapított KFT Senator Treasury G.T.7 Dva nevű vállalat eddig teljesen ismeretlen szereplő volt az energetikai piacon, ami sok kérdést vet fel a háttérrel és a finanszírozással kapcsolatban. Aleksandar Vucic szerb elnök először azt állította, hogy nem is tudott az ajánlatról, később azonban Mimovic közölte, hogy utólag tájékoztatta a szerb vezetést a terveiről. Ha az üzletember valóban képes lehet lezárni az ügyletet, az nemcsak a Mol balkáni terjeszkedését hiúsíthatja meg, hanem teljesen átírhatja a régió energiaipari erőviszonyait is.