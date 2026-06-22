A szemünk előtt zajlik a technológiai forradalom: Kína egy az egyben átírja a globális erőviszonyokat
A mesterséges intelligencia körüli verseny az elmúlt évben látványosan felgyorsult. Bár az Egyesült Államok továbbra is őrzi vezető szerepét, Kína egyre gyorsabban zárkózik fel, miközben Európa attól tart, hogy kimarad a következő ipari forradalom legnagyobb nyertesei közül. A kínai AI-részvények szárnyalnak, és egyre több jel utal arra, hogy Peking saját technológiai ökoszisztémát épít a nyugati rendszerektől függetlenül. Eközben az amerikai társadalom bizalma megrendülni látszik a technológiai szektor iránt, az európai döntéshozók pedig egyre nyíltabban figyelmeztetnek arra, hogy a kontinens lemaradhat az AI-korszak gazdasági és stratégiai előnyeiről.
Néhány évvel ezelőtt még viszonylag egyszerűnek tűnt a helyzet. Az OpenAI, a Google DeepMind, a Meta és az Nvidia olyan előnyre tett szert a mesterséges intelligencia fejlesztésében, melyet sok elemző gyakorlatilag behozhatatlannak tartott. Az amerikai exportkorlátozások miatt ráadásul széles körben elterjedt, hogy Kína hosszú időre kiszorulhat a legfejlettebb AI-rendszerek élvonalából.
A 2025-ben berobbant DeepSeek, majd az idei kínai fejlesztések azonban jelentősen árnyalták ezt a képet. Egyre több olyan modell jelenik meg, mely bizonyos területeken már versenyképesnek számít a nyugati riválisokkal szemben. Bár az amerikai cégek továbbra is vezetnek, a vita ma már nem arról szól, hogy Kína képes-e felzárkózni, hanem arról, milyen gyorsan tudja csökkenteni a különbséget.
Kína már nem a második vonalban játszik
A fordulat egyik szimbóluma a kínai Zhipu és annak legújabb modellje, a GLM 5.2 lett. Az iparágban egyre többen beszélnek arról, hogy a kínai fejlesztők már nem pusztán másolják a nyugati rendszereket, hanem saját megoldásokkal próbálnak versenyelőnyt szerezni. A legtöbben továbbra is úgy látják, hogy az amerikai modellek vannak előrébb, ugyanakkor a különbség már nem években mérhető. Egyes becslések szerint a nyilvánosan elérhető modellek között néhány hónapos eltérés lehet, miközben a zárt körben fejlesztett rendszereknél is legfeljebb egy éven belüli előnyről beszélnek.
Ez azért jelentős változás, mert néhány éve még sokan úgy vélték, hogy a fejlett chipekhez való korlátozott hozzáférés miatt Kína tartósan lemarad. A gyakorlatban azonban a kínai vállalatok a rendelkezésre álló erőforrásokból is képesek voltak olyan rendszereket építeni, melyek egyre komolyabb figyelmet kapnak a nemzetközi piacon.
A technológiai fejlődés mellett a befektetői hangulat is látványosan megváltozott. A kínai AI-cégek részvényei az elmúlt időszak legnagyobb nyertesei közé kerültek.
Egyes vállalatok árfolyama többszörösére emelkedett, miközben a befektetők egyre nagyobb összegeket mozgatnak át a mesterséges intelligenciához kapcsolódó szektorokba.
Peking sem titkolja, hogy stratégiai iparágként tekint az AI-ra. Az állam külön programokkal támogatja a technológia terjedését, ösztönzi a vállalatok tőzsdei megjelenését és igyekszik felgyorsítani az AI gazdasági alkalmazását.
A lelkesedés ugyanakkor már olyan mértéket öltött, hogy többen figyelmeztetnek arra: az AI-hoz kapcsolódó részvények értékeltsége egyes esetekben gyorsabban emelkedik, mint amilyen ütemben a vállalatok valódi eredményeket tudnak felmutatni.
Az amerikaiak használják az AI-t, de egyre kevésbé bíznak benne
Miközben Kínában a befektetők szinte versenyt futnak az AI-részvényekért, az Egyesült Államokban egy egészen más jelenség bontakozik ki. A chatbotok használata rekordsebességgel terjed. Az amerikaiak közel fele már használt valamilyen mesterséges intelligencián alapuló beszélgetőprogramot, és a napi felhasználók száma is gyorsan nő.
Ezzel párhuzamosan azonban a bizalom csökken. A közvélemény-kutatások szerint
az amerikaiak jelentős része úgy érzi, hogy az AI túl gyorsan fejlődik, és többen tartanak a negatív következményektől, mint ahányan kifejezetten pozitívnak látják a technológia társadalmi hatásait.
Különösen figyelemre méltó, hogy a legfiatalabb generációk körében is erősödik a szkepticizmus. Miközben a Z generáció használja a legtöbbet ezeket az eszközöket, egyre többen aggódnak a munkahelyek jövője, a félretájékoztatás, a szerzői jogi viták vagy éppen a személyes adatok kezelése miatt. A mesterséges intelligencia így könnyen lehet az első olyan technológiai forradalom, melyet az emberek tömegesen alkalmaznak, miközben egyre kevésbé érzik úgy, hogy kontrollálni tudják annak következményeit.
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államok elveszítette volna vezető szerepét. A világ legerősebb AI-vállalatai továbbra is amerikaiak. Az OpenAI, a Google DeepMind, az Anthropic, a Meta vagy az Nvidia olyan technológiai és pénzügyi erőforrásokkal rendelkezik, melyekkel jelenleg egyetlen más ország sem tud versenyezni.
- A legnagyobb adatközpont-fejlesztések,
- a legfejlettebb chipek
- és a legnagyobb tőkebefektetések többsége továbbra is az Egyesült Államokhoz kötődik.
A változás inkább abban áll, hogy a korábban megkérdőjelezhetetlennek tűnő előny már nem növekszik ugyanazzal a sebességgel. A kínai szereplők egyre közelebb kerülnek, miközben a globális verseny sokkal nyitottabbá válik, mint amilyennek néhány éve látszott.
Európa attól fél, hogy nézőként marad a pálya szélén
Miközben Washington és Peking között egyre intenzívebb technológiai verseny bontakozik ki, Európában egy másik vita zajlik. Az uniós döntéshozók és szakértők körében egyre gyakrabban merül fel a kérdés: mi történik akkor, ha a kontinens nem tud saját AI-bajnokokat kinevelni? A félelmek pedig nem alaptalanok. Bár Európának vannak erős technológiai vállalatai és kutatóközpontjai, a világ legnagyobb mesterségesintelligencia-platformjai nem európai kézben vannak.
Az adatközpont-beruházások, a nagy nyelvi modellek és a kockázati tőke jelentős része amerikai vagy kínai szereplőkhöz kerül.
Az európai vitákban egyre gyakrabban jelenik meg a technológiai önállóság fogalma. A kérdés már nem pusztán az, hogy Európa képes-e saját AI-rendszereket fejleszteni, hanem az is, hogy hosszú távon mennyire marad önálló gazdasági szereplő egy olyan világban, ahol a mesterséges intelligencia válhat a következő ipari korszak alapjává.
A globális AI-verseny így ma már nem két szereplőről szól. Az Egyesült Államok továbbra is a technológiai élvonalban maradt, Kína minden korábbinál közelebb került hozzá, Európa pedig egyre sürgetőbben keresi a helyét az új világrendben. Az elmúlt hónapok fejleményei alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia nem egyetlen ország dominanciájáról, hanem egy hárompólusú technológiai korszak kialakulásáról szól majd.