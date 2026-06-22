A mesterséges intelligencia körüli verseny az elmúlt évben látványosan felgyorsult. Bár az Egyesült Államok továbbra is őrzi vezető szerepét, Kína egyre gyorsabban zárkózik fel, miközben Európa attól tart, hogy kimarad a következő ipari forradalom legnagyobb nyertesei közül. A kínai AI-részvények szárnyalnak, és egyre több jel utal arra, hogy Peking saját technológiai ökoszisztémát épít a nyugati rendszerektől függetlenül. Eközben az amerikai társadalom bizalma megrendülni látszik a technológiai szektor iránt, az európai döntéshozók pedig egyre nyíltabban figyelmeztetnek arra, hogy a kontinens lemaradhat az AI-korszak gazdasági és stratégiai előnyeiről.

A szemünk előtt zajlik a technológiai forradalom: Kína egy az egyben átírja a globális erőviszonyokat / Fotó: Pixels Hunter

Néhány évvel ezelőtt még viszonylag egyszerűnek tűnt a helyzet. Az OpenAI, a Google DeepMind, a Meta és az Nvidia olyan előnyre tett szert a mesterséges intelligencia fejlesztésében, melyet sok elemző gyakorlatilag behozhatatlannak tartott. Az amerikai exportkorlátozások miatt ráadásul széles körben elterjedt, hogy Kína hosszú időre kiszorulhat a legfejlettebb AI-rendszerek élvonalából.

A 2025-ben berobbant DeepSeek, majd az idei kínai fejlesztések azonban jelentősen árnyalták ezt a képet. Egyre több olyan modell jelenik meg, mely bizonyos területeken már versenyképesnek számít a nyugati riválisokkal szemben. Bár az amerikai cégek továbbra is vezetnek, a vita ma már nem arról szól, hogy Kína képes-e felzárkózni, hanem arról, milyen gyorsan tudja csökkenteni a különbséget.

Kína már nem a második vonalban játszik

A fordulat egyik szimbóluma a kínai Zhipu és annak legújabb modellje, a GLM 5.2 lett. Az iparágban egyre többen beszélnek arról, hogy a kínai fejlesztők már nem pusztán másolják a nyugati rendszereket, hanem saját megoldásokkal próbálnak versenyelőnyt szerezni. A legtöbben továbbra is úgy látják, hogy az amerikai modellek vannak előrébb, ugyanakkor a különbség már nem években mérhető. Egyes becslések szerint a nyilvánosan elérhető modellek között néhány hónapos eltérés lehet, miközben a zárt körben fejlesztett rendszereknél is legfeljebb egy éven belüli előnyről beszélnek.