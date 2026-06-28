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Nem bírja már a tempót a Google: korlátozni kellett a Meta mesterséges intelligenciáját, akkora lett a roham a számítási kapacitásért

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Látványos fordulatot vett a mesterséges intelligencia körüli verseny: a Google már nem tud elegendő számítási kapacitást biztosítani a Metának. Mark Zuckerberg vállalatának több belső AI-fejlesztése is lelassult, miközben dollármilliárdokat költenek adatközpontokra és saját fejlesztésekre.
Gergely Máté
2026.06.28, 13:10

A mesterséges intelligencia fejlesztésében kialakult verseny új szakaszba lépett: már nem elsősorban a modellek tudása, hanem a mögöttük álló számítási kapacitás vált a legszűkösebb erőforrássá. Erre szolgáltat újabb bizonyítékot, hogy a Google kénytelen volt korlátozni a Meta hozzáférését saját Gemini mesterségesintelligencia-modelljeihez, miután a közösségi médiavállalat akkora számítási kapacitást igényelt, amelyet a Google már nem tudott biztosítani számára.

Nem bírja már a tempót a Google: korlátozni kellett a Meta mesterséges intelligenciáját, akkora lett a roham a számítási kapacitásért
Nem bírja már a tempót a Google: korlátozni kellett a Meta mesterséges intelligenciáját, akkora lett a roham a számítási kapacitásért / Fotó: JRdes

A Financial Times értesülése szerint a Google még márciusban jelezte a Metának, hogy nem tudja teljes egészében kiszolgálni a Gemini-modellekhez kapcsolódó igényeit. A korlátozások azóta is érvényben vannak, és több, a Meta házon belüli mesterségesintelligencia-fejlesztését is késleltették.

A helyzet azért különösen figyelemre méltó, mert két olyan technológiai óriásról van szó, amelyek évente dollártízmilliárdokat költenek adatközpontokra, mesterségesintelligencia-chipekre és új infrastruktúrára. Mindez azonban már nem elegendő ahhoz, hogy lépést tartsanak a robbanásszerűen növekvő kereslettel.

A Meta a Gemini-modelleket több belső rendszerében is használja. 

Ezek segítik például a csalások kiszűrését, a káros tartalmak automatikus eltávolítását, az ügyfélszolgálati chatbotokat, a hirdetési rendszereket, valamint a programozási feladatokat is. A vállalat eredetileg azért választotta a Google modelljeit, mert azok több területen jobb teljesítményt nyújtottak, mint a Meta saját, Llama nevű nyílt forráskódú mesterséges intelligenciája.

A Google azonban nemcsak a Metát korlátozta, más vállalati ügyfelek is tapasztaltak kapacitáskorlátokat, igaz, jóval kisebb mértékben. A Meta kiemelkedően nagy igényei miatt vált a leginkább érintetté.

A Google vezetése korábban maga is elismerte, hogy a vállalat jelenleg számítási kapacitás hiányában nem tud minden ügyféligényt kielégíteni. Sundar Pichai vezérigazgató szerint a Google felhőszolgáltatásának bevétele még magasabb lehetett volna, ha elegendő infrastruktúra áll rendelkezésre.

A keresőóriás ezért folyamatosan új adatközponti kapacitásokat próbál bevonni. Ennek részeként a hónap elején havi 920 millió dollár (mintegy 315 milliárd forint) értékű megállapodást kötött Elon Musk SpaceX vállalatával további számítási kapacitás bérlésére.

A Meta saját mesterséges intelligenciájára állna át

A kapacitáskorlátok miatt a Meta egyre inkább saját fejlesztésű modelljeire támaszkodna. A vállalat az elmúlt hónapokban elkezdte előnyben részesíteni új Muse Spark modelljét, amelyet már a Google Gemini közvetlen versenytársának tartanak.

Mark Zuckerberg vezérigazgató korábban bejelentette, hogy 

a Meta 2028-ig összesen 600 milliárd dollárt (nagyjából 205 ezer milliárd forint) fordít amerikai mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítésére. 

A cél az, hogy a vállalat minél kevésbé függjön külső szolgáltatóktól, miközben saját adatközpont-hálózatával biztosítsa a következő generációs mesterséges intelligencia működését.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
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