Csak kevesen ismerik ezt a festői szigetet, pedig nincs ennél pihentetőbb úti cél az egész világon
Alonniszosz, ez a pazar görögországi sziget nyugodt hangulatáról, kristálytiszta tengervizéről és Európa legnagyobb tengeri védett területéről ismert. Az Északi-Szporádok legeldugottabb tagjaként rendkívüli nyugalmat biztosít, például a közeli Szkiáthosz nyüzsgő tömegével szemben – írta meg az Origo.
Alonniszosz szó szerint a béke szigete
A Solmar Villas utazási szakértői több mint 160 úti célt hasonlítottak össze világszerte, és végül Alonniszoszt választották az idei év legpihentetőbb helyének, amely kiválóan alkalmas egy laza nyári nyaraláshoz. A szakértők választásuk indokaként kiemelik a tömeg hiányát, a gyönyörű természetet, a lassú élettempót és a kellemes éghajlatot – írja a Mirror.
Egy utazási blogger nemrég ellátogatott a szigetre, és beleszeretett. Ezt írta: „Alonniszosz csendes, egy kicsit vad, teljesen alulértékelt.
A Szporádok összes szigete közül ez a legtávolabbi, ami valószínűleg megmagyarázza, miért is tekinthető még mindig afféle rejtett kincsnek.
Sokkal kevésbé turisztikai attrakció, és határozottan nyugodtabb, mint az olyan szigetek, mint Míkonosz. Nincsenek tömegek a hajókon, nincsenek túlárazott koktélok. Átlagosan 9 eurót (kb. 3500 forint) fizettem az Aperol Spritzért, míg Míkonoszban ez a duplájába kerül.”