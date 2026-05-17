Csak kevesen ismerik ezt a festői szigetet, pedig nincs ennél pihentetőbb úti cél az egész világon

Az idén egy pazar görög sziget lett a világ legpihentetőbb nyaralóhelye, amely a nyugodt nyaralás mellett többek között egy felfedezésre mindenképpen érdemes víz alatti múzeummal is várja a látogatókat.
Világgazdaság
2026.05.17, 10:45
Frissítve: 2026.05.17, 12:05

Alonniszosz, ez a pazar görögországi sziget nyugodt hangulatáról, kristálytiszta tengervizéről és Európa legnagyobb tengeri védett területéről ismert. Az Északi-Szporádok legeldugottabb tagjaként rendkívüli nyugalmat biztosít, például a közeli Szkiáthosz nyüzsgő tömegével szemben – írta meg az Origo.

Alonniszosz a nyugodt hangulatáról ismert / Fotó: Unsplash

Alonniszosz szó szerint a béke szigete

A Solmar Villas utazási szakértői több mint 160 úti célt hasonlítottak össze világszerte, és végül Alonniszoszt választották az idei év legpihentetőbb helyének, amely kiválóan alkalmas egy laza nyári nyaraláshoz. A szakértők választásuk indokaként kiemelik a tömeg hiányát, a gyönyörű természetet, a lassú élettempót és a kellemes éghajlatot – írja a Mirror.

Egy utazási blogger nemrég ellátogatott a szigetre, és beleszeretett. Ezt írta: „Alonniszosz csendes, egy kicsit vad, teljesen alulértékelt. 

A Szporádok összes szigete közül ez a legtávolabbi, ami valószínűleg megmagyarázza, miért is tekinthető még mindig afféle rejtett kincsnek. 

Sokkal kevésbé turisztikai attrakció, és határozottan nyugodtabb, mint az olyan szigetek, mint Míkonosz. Nincsenek tömegek a hajókon, nincsenek túlárazott koktélok. Átlagosan 9 eurót (kb. 3500 forint) fizettem az Aperol Spritzért, míg Míkonoszban ez a duplájába kerül.”

A pihenés mellett számos más lehetőséget is biztosít a sziget, köztük egy hatalmas biodiverzitási menedéket és Görögország első víz alatti múzeumát – ezekről itt olvashat bővebben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
