Meghozta a befektetők étvágyát az Aperol, dupla osztalékot fizet a Campari
Nagy meglepetést okozott a Campari csoport, amely a szenvedő iparági riválisokkal szemben már stabilizálta helyzetét, és emelkedő nyereségről adott számot a 2025-s évről szóló friss gyorsjelentésében . Nem volt egyszerű dolga, hiszen a minőségi szeszesital-gyártó legnagyobb piacán, a bevételeinek 27 százalékát adó Egyesült Államokban a vámmizéria miatt különböző marketingeszközökkel kellett forgalmát szinten tartani.
Erőfeszítései annyiban hoztak sikert, hogy csak 2,6 százalékkal, 837 millió euróra csökkentek az Amerikából származó bevételei. Az utolsó negyedévben viszont már 5,6 százalékos növekedést mutattak ki, igaz ebben az alacsony bázis is közrejátszott, azaz igazi trendfordulóról még korai lenne beszélni. Az USA-ban különösen az Aperol aperitifnek és az Espolon tequilának van nagy piaca.
Váltás az élen: állva hagyta a Camparit az Aperol
Érdekesség, hogy a csoport márkái közül magasan kiemelkedik az Aperol, amelyből tavaly 785 millió euró értékben vásároltak világszerte, ez a teljes bevétel 25,7 százalékát adja, szemben a névadó Camparival, amely 323 millió eurós forgalmat generált, s részesedése is csökkent, 10,6 százalékra.
Aperolból 0,3 százalékkal több, Campariból 4,5 százalékkal kevesebb bevétel folyt be 2025-ben a milánói társasághoz. Nem meglepő, hogy a Campari csoport második legnagyobb piaca maga Olaszország, 15,3 százalékos részesedéssel és 466 millió eurós forgalommal, ami 3 millióval kevesebb a 2024-esnél.
A németeknél 1,3 százalékos volt a visszaesés, a 240,5 milliós eurós forgalom 7,9 százalékos részesedéshez volt elég. Az utánuk következő franciáknál és briteknél viszont jobban fogytak a röviditalok. Az olasz társaság szerencséje, hogy kínai kitettsége nem igazán számottevő, így az ottani fogyasztás csökkenése versenytársaihoz, így
- az LVMH-hoz
- a Diageóhoz,
- a Remy Cointreau-hoz
- ás a Pernod Ricard-hoz
viszonyítva nem jelentős, sőt most épp a helyzet stabilizálódásáról adhattak hírt. A Campari csoport összbevétele 3,051 milliárd euró volt, ez organikus alapon 2,4 százalékos bővülést jelent, nominálisan viszont 0,6 százalékos csökkenést. A részvényeseket ennél sokkal jobban izgatja a nyereség alakulása, nos ott valóban nagyot alakított a költségcsökkentésekkel is operáló szeszipari csoport.
Az üzemi profit közel másfélszeresére, 567 millió euróra ugrott, ebből adózottan, feloszthatóan 346 millió maradt, ami 72 százalékkal több az előző évinél. Az elemzőket is meglepő siker örömére a Campari 10 eurócentre emelte, azaz megduplázta a részvényenkénti éves osztalékot, ezzel 9 százalékos erősödést kiváltva a Campari csoport milánói tőzsdén jegyzett árfolyamában.
Hulljon a férgese, a Cinzanónak sem kegyelmeztek
Simon Hunt vezérigazgató a jövőről szólva kifejtette, hogy folytatják a premiumizációs programjukat, ennek jegyében szűkítik a választékukat, a nem az elvárt forgalmat és profitot hozó márkáiktól szemrebbenés nélkül megválnak. Ahogy tették azt tavaly nyáron a legendás Cinzano vermuttal és a Frattina grappával.
Ezek együtt már csupán 2 százalékát adták a csoport forgalmának. Kettejükért 100 millió eurót fizetett hazai riválisuk, a Caffo csoport. A Campari tíz márkát kezel kiemeltként a nemzetközi portfóliójában, ezek a következők:
- Aperol aperitif
- Campari aperitif
- Wild Turkey prémium bourbon whiskey
- Appleton Estate prémium jamaicai rum
- Espolòn tequila
- Skyy vodka
- Grand Marnier konyak alapú prémium narancslikőr
- Courvoisier prémium konyak
- Glen Grant prémium whisky
- Bulldog gin
Ezekre fókuszálnak elsősorban a marketingtervük összeállításánál, viszont a lokális brandjeikhez is ragaszkodnak, amennyiben azok teljesíteni tudják az üzleti elvárásaikat.
Jó olasz módra adóelsíbolási ügybe keveredett a Campari
Az olasz ügyészség 1,3 milliárd euró értékű Campari-részvényt foglalt le a luxemburgi Lagfin Holdingtól, mert az nem fizetett kilépési adót. Az ügy része annak a szélesebb olasz erőfeszítésnek, hogy szigorúbban lépjenek fel azokkal a cégekkel szemben, amelyek átszervezik magukat és külföldre viszik az adóalapjukat, hogy kevesebb adót fizessenek.