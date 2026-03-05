Meghozta a befektetők étvágyát az Aperol, dupla osztalékot fizet a Campari

Nagy meglepetést okozott a Campari csoport, amely a szenvedő iparági riválisokkal szemben már stabilizálta helyzetét, és emelkedő nyereségről adott számot a 2025-s évről szóló friss gyorsjelentésében . Nem volt egyszerű dolga, hiszen a minőségi szeszesital-gyártó legnagyobb piacán, a bevételeinek 27 százalékát adó Egyesült Államokban a vámmizéria miatt különböző marketingeszközökkel kellett forgalmát szinten tartani.

Jól keverik a kártyákat és a koktélokat a Camparinál / Fotó: AFP

Erőfeszítései annyiban hoztak sikert, hogy csak 2,6 százalékkal, 837 millió euróra csökkentek az Amerikából származó bevételei. Az utolsó negyedévben viszont már 5,6 százalékos növekedést mutattak ki, igaz ebben az alacsony bázis is közrejátszott, azaz igazi trendfordulóról még korai lenne beszélni. Az USA-ban különösen az Aperol aperitifnek és az Espolon tequilának van nagy piaca.

Váltás az élen: állva hagyta a Camparit az Aperol

Érdekesség, hogy a csoport márkái közül magasan kiemelkedik az Aperol, amelyből tavaly 785 millió euró értékben vásároltak világszerte, ez a teljes bevétel 25,7 százalékát adja, szemben a névadó Camparival, amely 323 millió eurós forgalmat generált, s részesedése is csökkent, 10,6 százalékra.

Aperolból 0,3 százalékkal több, Campariból 4,5 százalékkal kevesebb bevétel folyt be 2025-ben a milánói társasághoz. Nem meglepő, hogy a Campari csoport második legnagyobb piaca maga Olaszország, 15,3 százalékos részesedéssel és 466 millió eurós forgalommal, ami 3 millióval kevesebb a 2024-esnél.

A Campari csoport bevételének a negyedét már az Aperol szállítja / Fotó: NurPhoto via AFP

A németeknél 1,3 százalékos volt a visszaesés, a 240,5 milliós eurós forgalom 7,9 százalékos részesedéshez volt elég. Az utánuk következő franciáknál és briteknél viszont jobban fogytak a röviditalok. Az olasz társaság szerencséje, hogy kínai kitettsége nem igazán számottevő, így az ottani fogyasztás csökkenése versenytársaihoz, így

az LVMH-hoz

a Diageóhoz,

a Remy Cointreau-hoz

ás a Pernod Ricard-hoz

viszonyítva nem jelentős, sőt most épp a helyzet stabilizálódásáról adhattak hírt. A Campari csoport összbevétele 3,051 milliárd euró volt, ez organikus alapon 2,4 százalékos bővülést jelent, nominálisan viszont 0,6 százalékos csökkenést. A részvényeseket ennél sokkal jobban izgatja a nyereség alakulása, nos ott valóban nagyot alakított a költségcsökkentésekkel is operáló szeszipari csoport.