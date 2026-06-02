Több mint hatszázezer német kiskorú kapott levelet a hadseregtől: tudták, hogy eljön ez a nap, de teljes a felháborodás – tisztázták, hogy miről van szó
Körülbelül 630 000 német állampolgárságú fiatal kapott levelet a német fegyveres erőktől – személyre szabott, a hátoldalán nagy betűkkel nyomtatott családi nevükkel. A címzettek 16 vagy 17 évesek, tehát kiskorúak. Azóta felháborodott beszámolók gyűlnek a szülői fórumokon és a közösségi médiában is, írja a Berliner Zeitung.
A lap szerint néhány tinédzser rövid időre azt hitte, hogy besorozzák őket, amikor meglátta a képeslapot. A német fegyveres erők ugyanakkor tisztázzák: ez - egyelőre - toborzóhirdetés. A küldemény a Német Fegyveres Erők Napjára hívja meg őket, és számos szakmai gyakorlatot, diplomát adó programot és karrierutat népszerűsít – mind egyenruhás, mind civil szerepkörökben.
Sok szülő azért háborodott fel, hogy miként jutott a hadsereg a gyermekei adataihoz. A válasz a Katonákról szóló törvény 58c. szakaszában rejlik: az önkormányzati anyakönyvi hivatalok kötelesek továbbítani minden olyan német állampolgár elérhetőségeit, aki a következő évben eléri a nagykorúságot, a Német Fegyveres Erők Személyzeti Igazgatási Hivatalának. Ez az adattovábbítás tehát nem véletlen vagy adatvédelmi incidens – törvény írja elő.
Levelet ír a hadsereg: nincs lehetőség a kifogásra
2025 végéig az érintettek – vagy kiskorúak esetében törvényes gyámjaik – kifogást emelhettek az adattovábbítás ellen. 2026. január 1. óta ezt a lehetőséget a katonai szolgálat modernizációjáról szóló törvény megszüntette. Aki nem szeretné, hogy gyermeke leveleket kapjon a német fegyveres erőktől, annak már nincs egyszerű módja kifogást emelni ez ellen a konkrét adattovábbítás ellen, mutat rá a német lap.
Mint arról a Világgazdaság beszámolt, a német kormánykoalíció tavaly novemberben úgynevezett hibrid rendszerről döntött, ennek értelmében katonai szolgálat önkéntes marad – kivéve, ha nem jelentkeznek elegen, és ez egy fontos kivétel.
A döntés hosszú vitát zárt le. A többi európai országhoz hasonlóan Németországban is leépítették a hidegháború idején majdnem félmilliós hadsereget. Nem csupán a létszám csökkent, hanem a modernizálás is elmaradt, és emiatt a fegyveres erők parlamenti biztosának tavalyi jelentése szerint gyakorlatilag működésképtelenné vált a Bundeswehr. A sorkatonaságot 2010-ben függesztették fel.
Németországnak 2029-re készen kell állnia a háborúra, és még mielőtt Merz kormánya tavaly májusban hivatalba lépett, a parlament példátlan szabálymódosításban állapodott meg, hogy több milliárd eurót szánjon védelmi kiadásokra.
Minden 18 éves fiatal kap egy kérdőívet, amelyben megkérdezik, érdekli-e őket a katonai szolgálat. A férfiak számára a kérdőív kitöltése kötelező. Az újoncok havi 2600 eurós fizetést is kaphatnak.
Az orvosi vizsgálatok a 2008-ban születettekkel kezdődnek, és fokozatosan terjednek ki a többiekre is.