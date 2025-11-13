Németország arccal a háború felé fordul, berántják a 18 éveseket

Kompromisszumra jutott a német koalíciós kormány a katonai szolgálat kapcsán, hogy újjáépítse az ország meggyengült fegyveres erejét. A Friedrich Merz kancellár konzervatívjai és a balközép szociáldemokraták által elfogadott modell egy hibrid rendszert irányoz elő, amely önkéntes szolgálaton alapul, de szükség esetén a kötelező behívás lehetőségével is rendelkezik.

A katonai szolgálat önkéntes marad, ha lesz elég jelentkező / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez azt jelenti, hogy a sorkatonai szolgálat nem lesz ugyan kötelező, de az igen, hogy

a jövőben minden 18 éves német férfi megjelenjen a sorozáson.

Ha pedig az alkalmasnak minősítettek közül nem jelentkeznek elegen önkéntesen katonának, akkor a kormány dönt arról, hogy kinek kell bevonulnia.

A döntés hosszú vitát zárt le. A többi európai országhoz hasonlóan Németországban is leépítették a hidegháború idején majdnem félmilliós hadsereget. Nem csupán a létszám csökkent, hanem a modernizálás is elmaradt, és emiatt a fegyveres erők parlamenti biztosának tavalyi jelentése szerint gyakorlatilag működésképtelenné vált a Bundeswehr. A sorkatonaságot 2010-ben függesztették fel.

Vonzóbb lesz az önkéntes katonai szolgálat

„Vonzóbbá tesszük az önkéntes szolgálatot, szeretnénk minél több fiatalt lelkesíteni az országukért való szolgálatra” – nyilatkozta Jens Spahn, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) frakcióvezetője újságíróknak a döntés meghozatala után.

Ha az önkéntes szolgálat nem lesz elég, akkor kötelező elemre lesz szükség

– tette hozzá a Reuters tudósítása szerint.

A kötelező vizsgálatot a 2008-ban születettekkel kezdik / Fotó: AFP

Merz az orosz fenyegetésre és az amerikai nyomásra válaszul Európa legerősebb hadseregét akarja létrehozni, és ebben sokat segít, hogy megnyílt az út a védelmi kiadások növelésére, az elavult felszerelés fejlesztésére.

Jelenleg körülbelül 182 ezer egyenruhás szolgál a hadseregben, de a cél a haderő létszámát 255 ezer-270 ezer főre növelni, további 200 ezer tartalékossal.

A német hadseregnek készen kell állnia a háborúra

Boris Pistorius védelmi miniszter tavaly figyelmeztetett, hogy Németországnak 2029-re készen kell állnia a háborúra, és még mielőtt Merz kormánya májusban hivatalba lépett, a parlament példátlan szabálymódosításban állapodott meg, hogy több milliárd eurót szánjon védelmi kiadásokra.