Deviza
EUR/HUF355,24 +0,32% USD/HUF305,34 +0,46% GBP/HUF411,18 +0,58% CHF/HUF388,5 -0,08% PLN/HUF83,91 +0,27% RON/HUF67,69 +0,39% CZK/HUF14,63 +0,36% EUR/HUF355,24 +0,32% USD/HUF305,34 +0,46% GBP/HUF411,18 +0,58% CHF/HUF388,5 -0,08% PLN/HUF83,91 +0,27% RON/HUF67,69 +0,39% CZK/HUF14,63 +0,36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 797,41 -0,61% MTELEKOM2 666 +1,37% MOL3 918 +1,66% OTP40 920 -1,56% RICHTER12 560 -2,18% OPUS350,5 -0,99% ANY7 980 +0,88% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 620 -0,86% BUMIX9 254,89 +0,5% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 851,61 -1,04% BUX133 797,41 -0,61% MTELEKOM2 666 +1,37% MOL3 918 +1,66% OTP40 920 -1,56% RICHTER12 560 -2,18% OPUS350,5 -0,99% ANY7 980 +0,88% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 620 -0,86% BUMIX9 254,89 +0,5% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 851,61 -1,04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Man,With,Fertilizer,In,Hands,Outdoors,,Closeup műtrágya
Hormuzi-szoros
energiaválság
műtrágya
élelmiszer-ellátás
mezőgazdaság

Nem csak az olaj miatt aggódik a világ: az élelmiszer-ellátás alapjai is veszélybe kerültek a Hormuzi-szorosban – globálisan alakulhat át a mezőgazdaság

A világ figyelme az olajpiacra szegeződött, amikor lezárták a Hormuzi-szorost, ám hamar kiderült, hogy a mezőgazdaság is súlyos veszélybe került. A műtrágyaellátás akadozása akár élelmiszerhiányhoz és újabb áremelkedésekhez vezethet.
VG
2026.06.01., 19:11
Fotó: Shutterstock

A Hormuzi-szoros lezárása nemcsak az energiaárakat rázta meg, hanem a globális élelmiszer-termelés egyik legfontosabb alapját, a műtrágyaellátást is. Szakértők szerint a kialakult helyzet olyan figyelmeztetés, amely alapjaiban változtathatja meg a világ mezőgazdaságát.

Tractor,Spreading,Artificial,Fertilizers.,Transport,,Agricultural. műtrágya
A műtrágyaszállítások akadozása miatt már most attól tartanak, hogy a terméshozamok jelentősen csökkenhetnek / Fotó: Fotokostic / Shutterstock

A Hormuzi-szoros lezárásának hírére a legtöbben azonnal az olajárak elszabadulására gondoltak, hiszen a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala ugyanis kulcsszerepet játszik az energiaellátásban. Az elmúlt hónapok eseményei azonban egy másik, talán még súlyosabb problémára is ráirányították a figyelmet: a globális élelmiszer-termelés rendkívüli függőségére a műtrágyától.

A szakértők szerint a nemzetközi műtrágya-kereskedelem mintegy 30 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson, így az elhúzódó blokád nemcsak az energiaárakat emelheti meg, hanem a mezőgazdasági termelés költségeit is drámai mértékben növelheti.

A probléma különösen érzékeny időpontban érkezett. Az északi féltekén éppen a vetési és növénytermesztési szezon zajlik, amikor a gazdák jelentős mennyiségű műtrágyát használnak fel. Ha a készletek szűkössé válnak vagy az árak elszállnak, sok termelő kénytelen lehet csökkenteni a kijuttatott mennyiséget. Ez pedig alacsonyabb terméshozamokhoz vezethet, amelynek hatásai hónapokkal később jelennek meg a boltok polcain.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete korábban arra figyelmeztetett, hogy egy tartós blokád akár „globális agrár-élelmiszeripari katasztrófát” is előidézhet. A magas energiaárak ráadásul arra ösztönözhetnek egyes termelőket, hogy több földterületet fordítsanak bioüzemanyagok előállítására, ami tovább csökkentheti az élelmiszer-termelésre rendelkezésre álló kapacitásokat.

Ha nincs elég műtrágya, mindenki éhen marad

A válság egy másik gyenge pontra is rávilágított. A világ élelmiszer-termelése és exportja rendkívül koncentrált. A Reuters számításai szerint

  • mindössze 15 ország állítja elő a világ élelmiszereinek mintegy 70 százalékát.
  • Ugyanez a szűk kör adja a globális export több mint 60 százalékát is.

Ha ezekben az országokban vagy a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalakon probléma jelentkezik, annak következményeit az egész világ megérzi.

Brüsszel meglépte: egy évre eltörlik a vámokat a műtrágyára, fellélegezhetnek az európai gazdák

Jelentős fordulatot jelentett be az Európai Tanács: vámmentesen érkezhetnek bizonyos műtrágyák az EU-ba a következő egy évben. Brüsszel szerint ezzel egyszerre csökkenthetők a mezőgazdasági költségek és az orosz függőség.

Egyre többen vélik úgy, hogy a jelenlegi helyzet fordulópont lehet a mezőgazdaság számára. A figyelem középpontjába került az úgynevezett regeneratív gazdálkodás, amely a talaj egészségének helyreállítására és a külső inputanyagoktól való függőség csökkentésére épül.

A módszer lényege a talaj forgatásának mérséklése, a vetésforgó alkalmazása, a takarónövények használata, a biodiverzitás növelése és az állattenyésztés integrálása. 

Ezek a gyakorlatok csökkenthetik a műtrágya- és növényvédőszer-felhasználást, miközben javíthatják a talaj vízmegtartó képességét és ellenállóbbá tehetik a termelést az időjárási szélsőségekkel szemben.

A tendencia már most is látványos. Olyan multinacionális vállalatok, mint a Mars, a Cargill, a Unilever, a PepsiCo vagy a Coca-Cola már millió hektáron támogatják a regeneratív mezőgazdasági gyakorlatok elterjesztését.

Piackutatások szerint a regeneratív mezőgazdaság globális piaca 2025 és 2033 között évente közel 19 százalékos növekedést produkálhat. Egy ENSZ-tanulmány pedig arra jutott, hogy Afrikában a terméshozamok akár 13 százalékkal is emelkedhetnek 2040-re az ilyen módszerek szélesebb körű alkalmazásával.

A gyors áttörésnek ugyanakkor komoly akadályai vannak. 

A gazdálkodók jelentős része már most is pénzügyi nyomás alatt áll, miközben az átállás kezdeti költségei magasak lehetnek. A haszon gyakran csak évek múlva jelentkezik, míg a beruházásokat azonnal meg kell finanszírozni.

A Hormuzi-szoros körüli válság újra egyértelművé tette, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszer-ellátás ugyanazoknak a geopolitikai kockázatoknak van kitéve, mint az energiaszektor. Egyre több szakértő szerint a kérdés már nem az, hogy szükség van-e ellenállóbb termelési rendszerekre, hanem az, hogy a világ milyen gyorsan képes áttérni rájuk, mielőtt a következő sokk még súlyosabb következményekkel járna.

Kiborult Európa kertészországa: Brüsszel kiválóan elemezte a műtrágyaválságot, aztán nem csinált semmit – hogy lesz ebből termés?

Az Európai Bizottság terve jó elemzés, de kevés. Spanyolország szerint több milliárd eurós uniós pénz kell, hogy legyen elég műtrágya a gazdáknak.

 

Energiaválság

Energiaválság
1607 cikk

 

 

3 perc
energiaválság

Nem csak az olaj miatt aggódik a világ: az élelmiszer-ellátás alapjai is veszélybe kerültek a Hormuzi-szorosban – globálisan alakulhat át a mezőgazdaság

A világ figyelme az olajpiacra szegeződött, amikor lezárták a Hormuzi-szorost, ám hamar kiderült, hogy a mezőgazdaság is súlyos veszélybe került.
3 perc
miniszterelnök

Akár börtön is járhat a hamis vagyonnyilatkozatért – Magyar Péter részleteket árult el a brüsszeli megállapodás után

Történelmi jelentőségű brüsszeli megállapodásról beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy szigorúbb korrupcióellenes szabályokat és a vagyonnyilatkozati rendszert vezetnek be.
3 perc
jogalkotás

Alkotmánymódosítással mozdítanák el Sulyok Tamást, megnevezték, hogy ki látná el a feladatait

Alkotmánymódosítással kívánja eltávolítani a pozíciójából Sulyok Tamás köztársasági elnököt a Tisza Párt – jelentette be Magyar Péter a Sándor-palota előtti sajtótájékoztatóján hétfőn. A miniszterelnök május 31-ig adott határidőt az államfőnek a lemondásra, de azonfelül, hogy az alaptörvénybe belenyúlnak, most sem hangzott el sok konkrétum.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu