Nem csak az olaj miatt aggódik a világ: az élelmiszer-ellátás alapjai is veszélybe kerültek a Hormuzi-szorosban – globálisan alakulhat át a mezőgazdaság

A Hormuzi-szoros lezárása nemcsak az energiaárakat rázta meg, hanem a globális élelmiszer-termelés egyik legfontosabb alapját, a műtrágyaellátást is. Szakértők szerint a kialakult helyzet olyan figyelmeztetés, amely alapjaiban változtathatja meg a világ mezőgazdaságát.

A műtrágyaszállítások akadozása miatt már most attól tartanak, hogy a terméshozamok jelentősen csökkenhetnek / Fotó: Fotokostic / Shutterstock

A Hormuzi-szoros lezárásának hírére a legtöbben azonnal az olajárak elszabadulására gondoltak, hiszen a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala ugyanis kulcsszerepet játszik az energiaellátásban. Az elmúlt hónapok eseményei azonban egy másik, talán még súlyosabb problémára is ráirányították a figyelmet: a globális élelmiszer-termelés rendkívüli függőségére a műtrágyától.

A szakértők szerint a nemzetközi műtrágya-kereskedelem mintegy 30 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson, így az elhúzódó blokád nemcsak az energiaárakat emelheti meg, hanem a mezőgazdasági termelés költségeit is drámai mértékben növelheti.

A probléma különösen érzékeny időpontban érkezett. Az északi féltekén éppen a vetési és növénytermesztési szezon zajlik, amikor a gazdák jelentős mennyiségű műtrágyát használnak fel. Ha a készletek szűkössé válnak vagy az árak elszállnak, sok termelő kénytelen lehet csökkenteni a kijuttatott mennyiséget. Ez pedig alacsonyabb terméshozamokhoz vezethet, amelynek hatásai hónapokkal később jelennek meg a boltok polcain.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete korábban arra figyelmeztetett, hogy egy tartós blokád akár „globális agrár-élelmiszeripari katasztrófát” is előidézhet. A magas energiaárak ráadásul arra ösztönözhetnek egyes termelőket, hogy több földterületet fordítsanak bioüzemanyagok előállítására, ami tovább csökkentheti az élelmiszer-termelésre rendelkezésre álló kapacitásokat.

Ha nincs elég műtrágya, mindenki éhen marad

A válság egy másik gyenge pontra is rávilágított. A világ élelmiszer-termelése és exportja rendkívül koncentrált. A Reuters számításai szerint

mindössze 15 ország állítja elő a világ élelmiszereinek mintegy 70 százalékát.

Ugyanez a szűk kör adja a globális export több mint 60 százalékát is.

Ha ezekben az országokban vagy a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalakon probléma jelentkezik, annak következményeit az egész világ megérzi.

Egyre többen vélik úgy, hogy a jelenlegi helyzet fordulópont lehet a mezőgazdaság számára. A figyelem középpontjába került az úgynevezett regeneratív gazdálkodás, amely a talaj egészségének helyreállítására és a külső inputanyagoktól való függőség csökkentésére épül.