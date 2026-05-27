Több ezer kilométeres selyemúton kerülnék az iráni háborút: Magyarországon is kopogtatnak, egy rejtélyes csepeli projektről beszél mindenki

Felértékelődött a Kína és Európa közötti áruszállításban a Középső Korridor nevű transzkaszpi útvonal vasúti része, miután a konténerszállító hajóknak egyelőre kockázatos, illetve lehetetlen átjutniuk a Hormuzi-szoroson. A több mint 4250 kilométer hosszú pálya Azerbajdzsánon, Grúzián és Törökországon is áthalad, a leghosszabb szakasz Kazahsztánra jut.

Szükség lehet a vasútra, mint alternatívára, de nem a Középső Folyosó a végleges megoldás/Fotó: Timur Batirsin/ Shutterstock

A növekvő fuvarigényt látva a kazah nemzeti vasúttársaság bővíti a pályáit és infrastruktúráját – idézi a Bloomberg Talgat Aldibergenovot, a kazah Temir Zsoli (KTZ) állami vasúttársaság vezérigazgatóját. A vezérigazgató tapasztalata szerint a kínai ügyfelek a megbízhatóság és a kiszámítható szállítási idők miatt jobban érdeklődnek a szárazföldi, mint a tengeri szállítás iránt.

Máris tízszeres a forgalom a Középső Folyosón

A Középső Korridor jelentősége a globális hajózásban már akkor megnőtt, amikor Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát. Sokak már ekkor igyekeztek kiváltani a Oroszországon áthaladó vasúti összeköttetéseket. Az Egyesült Királyságban működő Abrdn Investments Ltd. szerint a Középső Folyosó mentén szállított áru mennyisége azóta nagyjából tízszeresére nőtt.

Kazahsztán stratégiai prioritásként kezelte a szállítási logisztikát, a nemzeti vasutat pedig kulcsfontosságú tranzitüzemeltetővé minősítette. A KTZ teljes infrastrukturájára 2030-ig nagyjából 10 milliárd dollárt szánnak, ennek körülbelül a felét mostanra elköltötték Aldibergenov szerint.

A társaság az idén 900 kilométernyi vasútvonalat épít, beleértve egy új, 300 kilométeres szakaszt Ajagoz és Bakti között, Kína felé. Ez lesz az ország harmadik vasúti határátkelőhelye keleti szomszédjával. Átadásával 2030-ra 100 millió tonnára nőhet a Kazahsztán és Kína közötti vasúti kapacitás a mostani mintegy 55 millió tonnáról.

A Középső Folyosó mentén 2026 első Az első negyedében körülbelül 173 vonat közlekedett, mindegyike 55 konténert szállított különféle rakományokkal. Az éves cél 600 vonat, ami jövő 67 százalékkal bővülhet KTZ vezetője szerint.

A vasúttársaság – amely akár már az idén a londoni vagy a hongkongi tőzsdére vinné részvényeit – a Kaszpi-tengert jelölte meg a Középső Folyosó egyik fő szűk keresztmetszeteként a hajóhiány miatt. Ennek enyhítésére tehát több mint 100 millió dollárt költ, négyet számára a a kínai Jiangsu Hantong csoport, kettőt az azeri Baku Hajógyár épít. A szállítások jövőre kezdődnek. E hajók juttatnák a rakományt a Kaszpi-tengeren a KTZ által jelenleg ellenőrzött kazah Aktau és Kurik kikötőiből Bakuba, mielőtt az Grúzián és a Fekete-tengeren Európába utazna. A China Railway Container Transport Corp együttműködik a bővítésben a rakomány mennyiségének növelése érdekében.