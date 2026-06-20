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Hormuzi-szoros
háború
Irán

Cáfolnak az amerikaiak: Vance szerint továbbra is nyitva a Hormuzi-szoros

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Az amerikai alelnök, Vance szerint nem igaz, amit az iráni hadsereg állít. Szombaton bejelentette a perzsa állam, hogy ismét lezárta a Hormuzi-szorost, egyelőre tagadjá ezt az amerikaiak.
Járdi Roland
2026.06.20, 17:28
Frissítve: 2026.06.20, 17:29

"Nem látunk semmilyen bizonyítékot arra, hogy az irániak lezárnák a Hormuzi-szorost”– mondta J. D. Vance, miután Irán bejelentette, válaszul Izrael libanoni támadásaira, újra lezárja a Hormuzi-szorost.

Hormuzi-szoros
Cáfolnak az amerikaiak: Vance szerint továbbra is nyitva a Hormuzi-szoros Fotó: AFP

A Egyesült Államok alelnöke a Fox Newsnak azt nyilatkozta, hogy a Hormuzi-szoros továbbra is teljesen nyitott, Irán ellenkező állításai ellenére.

Valójában tegnap 16 millió hordó olaj haladt át rajta. Tehát egyértelmű, hogy a hajók mozognak

 – fogalmazott Vance, aki már ma Svájcba utazik, ahol megkezdődnek az Iránnal folytatandó tárgyalások előkészületei.. Távozásának pontos időpontját nem tették közzé, az amerikai média pedig az izraeli erők és a Hezbollah között Libanonban folyamatosan zajló összecsapások miatt kérdőjeleződött meg a tárgyalások menete.

 


 

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