"Nem látunk semmilyen bizonyítékot arra, hogy az irániak lezárnák a Hormuzi-szorost”– mondta J. D. Vance, miután Irán bejelentette, válaszul Izrael libanoni támadásaira, újra lezárja a Hormuzi-szorost.

Cáfolnak az amerikaiak: Vance szerint továbbra is nyitva a Hormuzi-szoros Fotó: AFP

A Egyesült Államok alelnöke a Fox Newsnak azt nyilatkozta, hogy a Hormuzi-szoros továbbra is teljesen nyitott, Irán ellenkező állításai ellenére.

Valójában tegnap 16 millió hordó olaj haladt át rajta. Tehát egyértelmű, hogy a hajók mozognak

– fogalmazott Vance, aki már ma Svájcba utazik, ahol megkezdődnek az Iránnal folytatandó tárgyalások előkészületei.. Távozásának pontos időpontját nem tették közzé, az amerikai média pedig az izraeli erők és a Hezbollah között Libanonban folyamatosan zajló összecsapások miatt kérdőjeleződött meg a tárgyalások menete.



