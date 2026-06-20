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Irán

Végre tárgyalóasztalhoz ül Irán és Amerika: ekkor kezdődik a sorsdöntő találkozó

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Minden jel szerint összejön a találkozó az amerikai és az iráni tárgyalók között, amit vasárnap tartanak Svájcban.
Járdi Roland
2026.06.20, 17:41
Frissítve: 2026.06.20, 17:41

Irán és az Egyesült Államok képviselői vasárnap Svájcban ülnek tárgyalóasztalhoz, hogy egyeztetéseket folytassanak a háború lezárásól – írja a Bloomberg.

Irán
Végre tárgyalóasztalhoz ül Irán és Amerika: ekkor kezdődik a sorsdöntő találkozó Fotó: Christopher Pike

A hírügynökség szerint a két fél közötti megbeszéléseken Pakisztán és Katar közvetítőként működik majd közre.

Ugyanakkor megnehezítheti a tárgyalásokat, hogy a pénteki tűzszünet ellenére nem fejeződtek be a harcok Dél-Libanonban. 

Erre válaszul szombaton lezárta a Hormuzi-szorost Irán.

Bár ezt az amerikaik egyelőre cáfolják, J.D.Vance szerint továbbra is nyitva van a tengeri átjáró.

 


 

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