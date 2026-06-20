Labdarúgó-világbajnokság: ivószünet, méregdrága mezek, horrorjegyek – így kaszál a vb-n a FIFA

A FIFA történetének legnagyobb labdarúgó világbajnokságát rendezi meg: 48 válogatott játszik 104 mérkőzést az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. A torna mérete már önmagában is üzleti forradalom, de az igazán megdöbbentő számok a pénzügyi oldalán láthatók.

Lionel Messi hatodik labdarúgó világbajnokságán vesz részt / Fotó: AFP

A FIFA a 2023 és 2026 közötti ciklusra már 13 milliárd dollárnál is nagyobb bevétellel számol , ebből csak 2026-ban 8,9 milliárd dollár érkezhet be. A legnagyobb tétel továbbra is a televíziós jogdíjakból származik, amelyek közel 4 milliárd dollárt hozhatnak, de a jegyeladás és a VIP-vendéglátás együtt már 3 milliárd dollárt érhet.

Egyes becslések még ennél is magasabb, 10,9-11 milliárd dolláros világbajnoki bevétellel számolnak, ami több mint 50 százalékos növekedés lenne a katari tornához képest.

Az Egyesült Államok lesz a legnagyobb nyertes

A három rendező ország között jelentős különbségek mutatkoznak a várható gazdasági hatásokban.

Az abszolút nyertes egyértelműen az Egyesült Államok lehet, amely a 104 mérkőzésből 78-at rendez. A FIFA és a WTO becslése szerint az amerikai gazdaságba összesen 30,5 milliárd dollárnyi többletbevétel áramolhat. A 11 amerikai helyszín egyenként 160 és 620 millió dollár közötti gazdasági többletet realizálhat, ami városonként akár 90–480 millió dolláros nettó hasznot is jelenthet. Kanada 13 mérkőzésnek ad otthont, elsősorban Toronto és Vancouver profitálhat a megnövekedett turizmusból és vendéglátóipari keresletből. Előzetes becslések szerint a világbajnokság összesen 3,8 milliárd kanadai dollárnyi gazdasági hatást generálhat, ugyanakkor az állami kiadások nagysága miatt továbbra is vita tárgya, hogy a nettó társadalmi haszon milyen mértékű lesz. Mexikó szintén 13 találkozót rendez, de a gazdaság méretéhez viszonyítva itt lehet a legnagyobb a hatás. Az országba mintegy hárommilliárd dollárnyi közvetlen bevétel érkezhet, ami a mexikói GDP 0,2–0,5 százalékának felelhet meg. A legnagyobb nyertesek Mexikóváros, Guadalajara és Monterrey lehetnek.

A tévé lett az aranybánya

A futball üzleti modellje továbbra is a televíziós közvetítésekre épül. A FIFA előrejelzése szerint a televíziós jogokból több mint 4,2 milliárd dollár folyhat be, ami minden korábbi rekordot megdönt. A szervezet számára különösen kedvező, hogy az észak-amerikai időzónák miatt Európában is jól nézhető időpontokban rendezik a mérkőzéseket.

A világbajnokság várható globális közönségét már hatmilliárd nézőre becsülik, ami gyakorlatilag egyedülálló reklámfelületet jelent a világcégeknek. Emiatt a szponzorok is soha nem látott összegeket fizetnek.

Az Adidas, a Coca-Cola, a Visa, az Aramco vagy a Qatar Airways egyenként akár 200 millió dollárnál is többet költhet a világbajnoki együttműködésekre, a szponzori bevételek pedig megközelíthetik a 2,8 milliárd dollárt.