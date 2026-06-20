Deviza
EUR/HUF351,74 -0,11% USD/HUF306,56 -0,09% GBP/HUF405,68 -0,08% CHF/HUF379,94 -0,08% PLN/HUF82,59 -0,03% RON/HUF67,11 -0,09% CZK/HUF14,53 -0,09% EUR/HUF351,74 -0,11% USD/HUF306,56 -0,09% GBP/HUF405,68 -0,08% CHF/HUF379,94 -0,08% PLN/HUF82,59 -0,03% RON/HUF67,11 -0,09% CZK/HUF14,53 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Sportgazdaság
futball világbajnokság
labdarúgó világbajnokság

Labdarúgó-világbajnokság: ivószünet, méregdrága mezek, horrorjegyek – így kaszál a vb-n a FIFA

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A futball-világbajnokság már régen nem csak sportesemény: a 2026-os torna olyan üzlet lett, amelynek bevételei egy közepes ország éves költségvetésével vetekednek. A három rendező országban zajló tornán a jegyektől a reklámokon át a sörökig és a labdarúgók mezéig szinte mindenből rekordbevételt próbálnak kipréselni – és úgy tűnik, a szurkolók többsége ezt hajlandó megfizetni.
Zováthi Domokos
2026.06.20, 18:31
Frissítve: 2026.06.20, 18:33

A FIFA történetének legnagyobb labdarúgó világbajnokságát rendezi meg: 48 válogatott játszik 104 mérkőzést az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. A torna mérete már önmagában is üzleti forradalom, de az igazán megdöbbentő számok a pénzügyi oldalán láthatók.

labdarúgó
Lionel Messi hatodik labdarúgó világbajnokságán vesz részt / Fotó: AFP

A FIFA a 2023 és 2026 közötti ciklusra már 13 milliárd dollárnál is nagyobb bevétellel számol , ebből csak 2026-ban 8,9 milliárd dollár érkezhet be. A legnagyobb tétel továbbra is a televíziós jogdíjakból származik, amelyek közel 4 milliárd dollárt hozhatnak, de a jegyeladás és a VIP-vendéglátás együtt már 3 milliárd dollárt érhet.

Egyes becslések még ennél is magasabb, 10,9-11 milliárd dolláros világbajnoki bevétellel számolnak, ami több mint 50 százalékos növekedés lenne a katari tornához képest.

Az Egyesült Államok lesz a legnagyobb nyertes

A három rendező ország között jelentős különbségek mutatkoznak a várható gazdasági hatásokban.

  1. Az abszolút nyertes egyértelműen az Egyesült Államok lehet, amely a 104 mérkőzésből 78-at rendez. A FIFA és a WTO becslése szerint az amerikai gazdaságba összesen 30,5 milliárd dollárnyi többletbevétel áramolhat. A 11 amerikai helyszín egyenként 160 és 620 millió dollár közötti gazdasági többletet realizálhat, ami városonként akár 90–480 millió dolláros nettó hasznot is jelenthet.
  2. Kanada 13 mérkőzésnek ad otthont, elsősorban Toronto és Vancouver profitálhat a megnövekedett turizmusból és vendéglátóipari keresletből. Előzetes becslések szerint a világbajnokság összesen 3,8 milliárd kanadai dollárnyi gazdasági hatást generálhat, ugyanakkor az állami kiadások nagysága miatt továbbra is vita tárgya, hogy a nettó társadalmi haszon milyen mértékű lesz.
  3. Mexikó szintén 13 találkozót rendez, de a gazdaság méretéhez viszonyítva itt lehet a legnagyobb a hatás. Az országba mintegy hárommilliárd dollárnyi közvetlen bevétel érkezhet, ami a mexikói GDP 0,2–0,5 százalékának felelhet meg. A legnagyobb nyertesek Mexikóváros, Guadalajara és Monterrey lehetnek.

A tévé lett az aranybánya

A futball üzleti modellje továbbra is a televíziós közvetítésekre épül. A FIFA előrejelzése szerint a televíziós jogokból több mint 4,2 milliárd dollár folyhat be, ami minden korábbi rekordot megdönt. A szervezet számára különösen kedvező, hogy az észak-amerikai időzónák miatt Európában is jól nézhető időpontokban rendezik a mérkőzéseket.

A világbajnokság várható globális közönségét már hatmilliárd nézőre becsülik, ami gyakorlatilag egyedülálló reklámfelületet jelent a világcégeknek. Emiatt a szponzorok is soha nem látott összegeket fizetnek.

Az Adidas, a Coca-Cola, a Visa, az Aramco vagy a Qatar Airways egyenként akár 200 millió dollárnál is többet költhet a világbajnoki együttműködésekre, a szponzori bevételek pedig megközelíthetik a 2,8 milliárd dollárt.

2026 World Cup - Germany vs. Curaçao világbajnokság 2026
Hatalmas üzlet a labdarúgó világbajnokság / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Még az ivószünetből is pénzt csinálnak

A torna egyik legvitatottabb újítása az úgynevezett ivószünet. A FIFA eredetileg a játékosok egészségének védelmével indokolta, hogy a meccsek mindkét félidejében háromperces szünetet tartanak, a kritikusok szerint azonban legalább ennyire fontos szempont a reklámbevétel.

Az amerikai FOX televízió a becslések szerint akár 250 millió dollárt is kereshet kizárólag az ivószünetek alatt sugárzott reklámokból, ami önmagában fedezheti a közvetítési jogokra fordított összeg jelentős részét.

A megoldás akkora felháborodást váltott ki, hogy több korábbi játékos és szakember is bírálta, mondván, a futball egyik legfontosabb értéke éppen az, hogy a két 45 perces félidőt hagyományosan megszakítás nélkül játsszák le. A reklámok értékét jól mutatja, hogy egy 30 másodperces hirdetés ára már a 2022-es döntő alatt is elérte az egymillió dollárt az Egyesült Államokban.

Soha nem volt még ilyen drága kijutni egy labdarúgó vb-re

A FIFA egy másik újítása, a dinamikus árazás szintén heves vitákat váltott ki. A rendszer lényege, hogy a jegyárak a kereslet függvényében változnak, vagyis ugyanarra a mérkőzésre teljesen eltérő áron lehetett belépőt vásárolni. A döntőre szóló jegyek ára egyes csomagoknál már a 7-8 ezer dollárt is elérte, miközben az átlagos belépők ára is jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban.

A drágulás miatt már az amerikai hatóságok is vizsgálódnak. New York és New Jersey állam szerint a FIFA mesterséges hiányt teremthetett és olyan árképzést alkalmazhatott, amely a szurkolók számára átláthatatlan volt.

A magas áraknak már látható következményei vannak: több mérkőzésen is üres székek maradtak a stadionok drágább szektoraiban, miközben a másodlagos piacon még százezres nagyságrendben voltak elérhetők jegyek.

A stadionban egy hamburger is kisebb vagyon

És aki már megvette a jegyet, annak még mindig nincs vége a költekezésnek.

A stadionokban a legegyszerűbb ételek és italok ára is sokkolta a szurkolókat. Egy üveg vízért 5 dollárt, egy korsó sörért akár 19 dollárt is elkértek, míg Los Angelesben egy húsgolyós szendvics ára 24 dollár volt.

Az amerikai stadionüzemeltetési modell egyébként is a magas költésre épül:

  • a VIP-páholyok,
  • az exkluzív vendéglátócsomagok
  • és a prémium ülőhelyek

sokszor többet hoznak a szervezőknek, mint a hagyományos jegyeladás. A FIFA hivatalos VIP- és hospitality-programja ezért vált az egyik legfontosabb bevételi lábbá, amely önmagában milliárdos üzletággá nőtte ki magát.

President Donald Trump makes an announcement from the Oval Office világbajnokság futball labdarúgás foci kupa
Donald Trump amerikai elnök és Gianni Infantino FIFA-enök / Fotó: AFP

A világ legdrágább válogatottjai is itt futnak ki

A pályán közben olyan játékosállományok sorakoznak fel, amelyek értéke sok esetben egy közepes vállalat tőzsdei kapitalizációjával vetekszik. A Transfermarkt becslései szerint a torna legértékesebb keretei több mint egymilliárd eurót érnek , miközben a legolcsóbb válogatottak értéke alig néhány tízmillió euró. A különbség jól mutatja, hogy

a világbajnokság ma már nemcsak sportverseny, hanem egy hatalmas pénzügyi kirakat is, ahol a játékosok piaci értéke és a klubok üzleti érdekei is folyamatosan reflektorfényben vannak.

Érdekesség, hogy a magyar válogatott becsült értéke még a torna több résztvevőjét is meghaladja, ami jól érzékelteti, mennyire felértékelődött az elmúlt években a magyar futball játékosállománya.

Egy magyar alkotás is a vb egyik jelképe

A világbajnokság gazdasági és kulturális hatása Magyarországot is eléri: az atlantai Mercedes–Benz Stadion előtt álló, több mint 18 méter magas sólyomszobor ugyanis Csepelen készült, és a magyar szobrász, Szőke Gábor Miklós alkotása. A stadion a torna egyik legfontosabb helyszíne lesz, nyolc mérkőzésnek, köztük egy elődöntőnek is otthont ad.

Csepelről érkezett a világbajnokság egyik legnagyobb látványossága: a stadion előtt álló óriás mögött nemzetközi logisztikai művelet áll – meglepő részleteket árult el a művész

Június 11-én rajtolt a futballtörténelem eddigi legnagyobb világbajnoksága, amelynek egyik kiemelt helyszíne az atlantai Mercedes–Benz Stadion. A létesítmény előtt egy magyar alkotás fogadja majd a szurkolókat: Szőke Gábor Miklós monumentális sólyomszobra, amely az elmúlt években Atlanta egyik legismertebb turisztikai látványosságává nőtte ki magát. A művész a Világgazdaságnak mesélt arról is, hogy a stadion előtt álló óriás mögött komoly gazdasági, tervezési és logisztikai műveletek állnak.

A világbajnokság mára véglegesen egy olyan globális üzletté vált, amelyben a televíziós társaságoktól

  • a reklámozókon
  • és a stadionüzemeltetőkön

át egészen a művészekig és a szuvenírgyártókig rengetegen próbálnak részesedni.

A futball-világbajnokság így már nem csupán a világ legnézettebb sporteseménye, hanem az egyik legjövedelmezőbb szórakoztatóipari vállalkozás is. A kérdés már nem az, hogy lehet-e pénzt keresni rajta, hanem az, hogy meddig hajlandók a szurkolók egyre többet fizetni azért, hogy részesei legyenek az élménynek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu