Brutálisan megdrágul az áram a nyári hőség miatt: van egy trükk a klímával, amivel rengeteget lehet spórolni – a németeknek már ajánlják
Az extrém nyári hőség miatt meredeken nő az áramfogyasztás Európában, ami már az energiaárakat is felhajtotta. Németországban egyetlen megawattóra ára rövid időre 500 euró fölé emelkedett, miközben a szakértők szerint a hálózatok és az energiatárolók hiányosságai tovább súlyosbítják a helyzetet.
A rendkívüli nyári hőség újabb kihívás elé állította Európa energiarendszerét. Németországban a közelmúltban már 38,5 Celsius-fokos csúcshőmérsékletet mértek, miközben egyre több háztartás és vállalkozás kapcsolja be a légkondicionálókat.
Az emelkedő áramigény pedig látványosan megjelent az energiaárakban is.
A villamosenergia-tőzsdén csütörtök este egy megawattóra ára meghaladta az 500 eurót. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy alig néhány héttel korábban, május 1-jén még negatív árak is előfordultak. Akkor a túltermelés miatt rövid időre mínusz 500 euró körüli szintre esett az ár, vagyis elméletileg még pénzt is lehetett volna kapni az áramfogyasztásért.
A jelenség hátterében az áll, hogy a villamos energia ára folyamatosan a kereslet és a kínálat egyensúlya alapján alakul. Nappal a naperőművek jelentős mennyiségű olcsó energiát termelnek, ami lefelé nyomja az árakat. Este azonban, amikor a napenergia kiesik, miközben a klímák tovább működnek, sokkal drágább energiaforrásokat kell bevonni a rendszerbe.
Ilyenkor gyakran gáztüzelésű vagy széntüzelésű erőművek lépnek működésbe, illetve drágább importáram válhat szükségessé. Az európai villamosenergia-piacon pedig a legdrágább szükséges termelő határozza meg a piaci árat, ezért ugranak meg ilyen látványosan a költségek.
A hálózat még mindig nem készült fel a hőségre
A problémát súlyosbítja a villamos hálózatok fejlesztésének lassúsága. Németországban például gyakran előfordul, hogy az északi régiókban termelt olcsó szélenergia nem jut el megfelelő mennyiségben a déli tartományokba. A hálózat túlterhelésének elkerülése érdekében egyes szélerőműveket és naperőműveket időnként vissza kell fogni vagy le kell állítani.
Ennek kettős ára van. Egyrészt az üzemeltetők kompenzációt kapnak az elmaradt termelésért, másrészt a kieső megújuló energiát drágább fosszilis forrásokkal kell pótolni. Végső soron mindez növeli a fogyasztókra háruló költségeket.
A merkur.de-nek nyilatkozó szakértők szerint az energiatárolók elterjedése jelentheti az egyik legfontosabb megoldást. A nagy kapacitású akkumulátoros rendszerek képesek lennének eltárolni a nappal megtermelt többletenergiát, majd azt az esti csúcsidőszakban visszatáplálni a hálózatba.
Ez csökkentené az árkilengéseket és stabilabbá tenné az ellátást.
A lakosság számára a szakemberek egyszerű tanácsot is megfogalmaztak: a klímaberendezéseket nem érdemes túl alacsony hőmérsékletre állítani. Az ajánlás szerint a beltéri hőmérséklet legyen legfeljebb 3-4 fokkal alacsonyabb a kintinél, mert ennél nagyobb különbség jelentősen növeli az energiafogyasztást és a villanyszámlát is.