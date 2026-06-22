Brutálisan megdrágul az áram a nyári hőség miatt: van egy trükk a klímával, amivel rengeteget lehet spórolni – a németeknek már ajánlják

Az extrém nyári hőség miatt meredeken nő az áramfogyasztás Európában, ami már az energiaárakat is felhajtotta. Németországban egyetlen megawattóra ára rövid időre 500 euró fölé emelkedett, miközben a szakértők szerint a hálózatok és az energiatárolók hiányosságai tovább súlyosbítják a helyzetet.

A nagy hőségben egyre többen hűtik otthonukat klímával vagy hőszivattyúval, ami jelentősen növeli az áramigényt / Fotó: Pand P Studio / Shutterstock

A rendkívüli nyári hőség újabb kihívás elé állította Európa energiarendszerét. Németországban a közelmúltban már 38,5 Celsius-fokos csúcshőmérsékletet mértek, miközben egyre több háztartás és vállalkozás kapcsolja be a légkondicionálókat.

Az emelkedő áramigény pedig látványosan megjelent az energiaárakban is.

A villamosenergia-tőzsdén csütörtök este egy megawattóra ára meghaladta az 500 eurót. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy alig néhány héttel korábban, május 1-jén még negatív árak is előfordultak. Akkor a túltermelés miatt rövid időre mínusz 500 euró körüli szintre esett az ár, vagyis elméletileg még pénzt is lehetett volna kapni az áramfogyasztásért.

A jelenség hátterében az áll, hogy a villamos energia ára folyamatosan a kereslet és a kínálat egyensúlya alapján alakul. Nappal a naperőművek jelentős mennyiségű olcsó energiát termelnek, ami lefelé nyomja az árakat. Este azonban, amikor a napenergia kiesik, miközben a klímák tovább működnek, sokkal drágább energiaforrásokat kell bevonni a rendszerbe.

Ilyenkor gyakran gáztüzelésű vagy széntüzelésű erőművek lépnek működésbe, illetve drágább importáram válhat szükségessé. Az európai villamosenergia-piacon pedig a legdrágább szükséges termelő határozza meg a piaci árat, ezért ugranak meg ilyen látványosan a költségek.

A hálózat még mindig nem készült fel a hőségre

A problémát súlyosbítja a villamos hálózatok fejlesztésének lassúsága. Németországban például gyakran előfordul, hogy az északi régiókban termelt olcsó szélenergia nem jut el megfelelő mennyiségben a déli tartományokba. A hálózat túlterhelésének elkerülése érdekében egyes szélerőműveket és naperőműveket időnként vissza kell fogni vagy le kell állítani.

Ennek kettős ára van. Egyrészt az üzemeltetők kompenzációt kapnak az elmaradt termelésért, másrészt a kieső megújuló energiát drágább fosszilis forrásokkal kell pótolni. Végső soron mindez növeli a fogyasztókra háruló költségeket.