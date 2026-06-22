Döbbenetes a pusztítás: újraindították a világ egyik legnagyobb LNG-üzemét, szinte azonnal felrobbant – már tudják, mi okozta

Tizenhárom ember hunyt el a Rász Laffan-i robbanásban. A balesetben a Barzan gázfeldolgozó létesítmény sérült meg, de Szaad al-Kaabi, katari energiaügyi miniszter szerint a cseppfolyósítottföldgáz-kapacitások nem érintettek.

Tizenhárom ember hunyt el a Rász Laffan-i robbanásban / Fotó: AFP

A Rász-Laffan-i robbanásról

A helyi hatóságok jelentése szerint vasárnap este műszaki baleset történt a Barzan gázfeldolgozó létesítményben, aminek következtében 66 ember megsérült, és 13 elhunyt:

A sérültek orvosi ellátásban részesülnek, de egyikük állapota sem életveszélyes

− számolt be a helyzetről Szaad al-Kaabi, majd azt is közölte, hogy a halálos áldozatok mindannyian indiai és pakisztáni állampolgárok voltak.

A QatarEnergy teljeskörű vizsgálatot rendelt el az üggyel kapcsolatban, azonban az energiaügyi miniszter szerint kizárható, hogy szabotázsakcióról, vagy ellenséges katonai műveletről lenne szó. A hatóságok szerint a baleset nem jelent környezeti kockázatot.

A QatarEnergy LNG-létesítményeit, Rász Laffan kikötőjét és a Rász Laffanban zajló egyéb logisztikai központokat nem érintette sem a robbanás, sem a tűz, így ez semmilyen módon nem befolyásolja exportkapacitásainkat

− zárta nyilatkozatát Szaad al-Kaabi.

Az üzem termelése 2025 decemberében állt le sürgős karbantartási igények miatt, és csak két nappal ezelőtt indították újra először.

A QatarEnergy vezérigazgatója szerint a károk helyreállítása három-öt évig tart majd.

A balesetben megrongálódott Barzan gázfeldolgozó elsősorban a helyi ipari létesítményeket, illetve erőműveket látja el földgázzal, de képes LNG előállítására is.

Az LNG-termelés szünetel

A QatarEnergy már hosszú ideje azon dolgozik, hogy újraindítsa az LNG-termelést Rász Laffanban, ami az iráni támadások miatt állt le.

A háború során az Öböl-menti országokban számos olaj- és gázipari létesítmény állt le, ez pedig csökkentette a kitermelő országok exportképességeit.

A hatalmas Rász Laffan ipari komplexum éves termelési kapacitása 77 millió tonna LNG volt, mielőtt egy iráni csapás márciusban megrongált két cseppfolyósító sort, ezzel 17 százalékkal csökkentve a termelési képességeket.