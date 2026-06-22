Ursula von der Leyenék megkönyörültek Románián: rányitották a pénzcsapokat, több milliárd eurót utalnak kedden – ámulva nézni Magyarország

Románia kedden újabb 2,3 milliárd eurót kap az Európai Unió helyreállítási alapjából. A kifizetéssel az ország már a teljes rendelkezésre álló keret több mint 60 százalékát hívhatja le.

Egyetlen nap alatt több milliárd euróval nő Románia uniós forrásainak összege / Fotó: Hans Lucas via AFP

Újabb jelentős uniós forráshoz jut Románia: Alexandru Nazare pénzügyminiszter-jelölt bejelentése szerint kedden 2,3 milliárd euró érkezik az ország számlájára a Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervből (PNRR).

A politikus a parlamenti meghallgatásán közölte, hogy a kifizetés a helyreállítási program egyik fontos állomása, miközben a román kormány már a következő részletek lehívására készül.

A bejelentés azért is jelentős, mert június elején az Európai Bizottság jóváhagyta a PNRR negyedik kifizetési kérelmét is, amely további 2,62 milliárd euróról szól.

A negyedik kérelem összesen 38 mérföldkövet és 24 célkitűzést tartalmazott. Az Európai Bizottság május 14-én kedvezően értékelte a teljes csomagot, ráadásul felfüggesztések nélkül, ami azt jelenti, hogy Románia minden vállalt feltételt teljesített az adott szakaszban.

A PNRR jelenlegi keretösszege 21,41 milliárd euró. Ebből 13,57 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, míg 7,84 milliárd euró kedvezményes hitel formájában áll rendelkezésre.

A mostani és a korábbi kifizetések együttesen már közel 12,97 milliárd euróra emelik a Romániába érkezett összeget, beleértve az előfinanszírozást is. Az Economedia számításai alapján azt jelenti, hogy az ország a teljes keret mintegy 61 százalékát már lehívta.

Románia a legjobbkor kap segítő kezet

Nazare szerint a következő két hónap döntő jelentőségű lesz. A román államnak minden erejével arra kell koncentrálnia, hogy a lehető legtöbb projektet teljesítse és a lehető legtöbb forrást lehívja még a határidők előtt.

Az európai menetrend szerint a PNRR-ben vállalt mérföldköveket és célkitűzéseket legkésőbb 2026. augusztus 31-ig kell teljesíteni, az utolsó kifizetési kérelmet pedig szeptember 30-ig kell benyújtani az Európai Bizottságnak.

A pénzügyminiszter-jelölt arról is beszélt, hogy jelenleg nem számolnak áfaemeléssel 2026-ban. Emellett megerősítette, hogy a 2026 végére tervezett IMCA megszüntetése is szerepel a kormányprogramban. Szerinte erre azért van szükség, hogy kiszámíthatóbb gazdasági környezet alakuljon ki 2027-re, és új magánberuházások induljanak el.

A román kormány számára különösen fontos a következő időszak, hiszen 2027-től már nem állnak rendelkezésre a PNRR forrásai.

Emiatt Bukarest célja, hogy a még elérhető uniós milliárdokat teljes mértékben felhasználja, miközben a költségvetési hiányt is a tervezett 6,2 százalékos szint közelében tartja.