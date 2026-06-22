Ursula von der Leyenék megkönyörültek Románián: rányitották a pénzcsapokat, több milliárd eurót utalnak kedden – ámulva nézni Magyarország
Románia kedden újabb 2,3 milliárd eurót kap az Európai Unió helyreállítási alapjából. A kifizetéssel az ország már a teljes rendelkezésre álló keret több mint 60 százalékát hívhatja le.
Újabb jelentős uniós forráshoz jut Románia: Alexandru Nazare pénzügyminiszter-jelölt bejelentése szerint kedden 2,3 milliárd euró érkezik az ország számlájára a Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervből (PNRR).
A politikus a parlamenti meghallgatásán közölte, hogy a kifizetés a helyreállítási program egyik fontos állomása, miközben a román kormány már a következő részletek lehívására készül.
A bejelentés azért is jelentős, mert június elején az Európai Bizottság jóváhagyta a PNRR negyedik kifizetési kérelmét is, amely további 2,62 milliárd euróról szól.
A negyedik kérelem összesen 38 mérföldkövet és 24 célkitűzést tartalmazott. Az Európai Bizottság május 14-én kedvezően értékelte a teljes csomagot, ráadásul felfüggesztések nélkül, ami azt jelenti, hogy Románia minden vállalt feltételt teljesített az adott szakaszban.
A PNRR jelenlegi keretösszege 21,41 milliárd euró. Ebből 13,57 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, míg 7,84 milliárd euró kedvezményes hitel formájában áll rendelkezésre.
A mostani és a korábbi kifizetések együttesen már közel 12,97 milliárd euróra emelik a Romániába érkezett összeget, beleértve az előfinanszírozást is. Az Economedia számításai alapján azt jelenti, hogy az ország a teljes keret mintegy 61 százalékát már lehívta.
Románia a legjobbkor kap segítő kezet
Nazare szerint a következő két hónap döntő jelentőségű lesz. A román államnak minden erejével arra kell koncentrálnia, hogy a lehető legtöbb projektet teljesítse és a lehető legtöbb forrást lehívja még a határidők előtt.
Az európai menetrend szerint a PNRR-ben vállalt mérföldköveket és célkitűzéseket legkésőbb 2026. augusztus 31-ig kell teljesíteni, az utolsó kifizetési kérelmet pedig szeptember 30-ig kell benyújtani az Európai Bizottságnak.
A pénzügyminiszter-jelölt arról is beszélt, hogy jelenleg nem számolnak áfaemeléssel 2026-ban. Emellett megerősítette, hogy a 2026 végére tervezett IMCA megszüntetése is szerepel a kormányprogramban. Szerinte erre azért van szükség, hogy kiszámíthatóbb gazdasági környezet alakuljon ki 2027-re, és új magánberuházások induljanak el.
A román kormány számára különösen fontos a következő időszak, hiszen 2027-től már nem állnak rendelkezésre a PNRR forrásai.
Emiatt Bukarest célja, hogy a még elérhető uniós milliárdokat teljes mértékben felhasználja, miközben a költségvetési hiányt is a tervezett 6,2 százalékos szint közelében tartja.
A most érkező 2,3 milliárd euró így nem csupán egy újabb uniós utalás, hanem az egyik utolsó nagy lehetőség arra, hogy Románia felgyorsítsa fejlesztéseit és megerősítse gazdasági pozícióját az uniós támogatási ciklus végéhez közeledve.
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