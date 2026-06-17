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sebészet
robotsebészet
magánkórház

Elképesztő precizitás, egyedülálló robotsebészet, elsőként ebben a kórházban itthon

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A fővárosi Szent Magdolna Magánkórházban mostantól hazánkban elsőként érhető el a da Vinci SP robotsebészeti rendszer, amelyből világszerte mindössze mintegy ötszáz darab működik, Európában pedig csupán néhány intézmény használja még.
Lengyel Gabriella
2026.06.17, 11:58

A csúcstechnológiás eszköz egyetlen apró behatolási ponton keresztül teszi lehetővé összetett műtétek elvégzését, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. Az első műtétek már sikeresen lezajlottak - közölte a magánkórház. A robotsebészet bevezetését mindig komoly képzés előzi meg. 

robotsebészet
                                                                           A robotsebészet a beteg számára jóval kíméletesebb, a képen a da Vinci SP/ Fotó: Intuitive.com

A Szent Magdolna Magánkórház orvoscsapatának legújabb és Magyarországon egyedülálló eszköze a da Vinci SP robot, amely jelenleg kizárólag itt érhető el hazánkban. A technológia célja, hogy a betegek számára 

  • kisebb megterhelést, 
  • gyorsabb gyógyulást
  •  és még nagyobb műtéti pontosságot biztosítson.

A da Vinci SP a robotasszisztált sebészet egyik legmodernebb rendszere, amely lehetővé teszi, hogy a sebész egyetlen kis metszésen keresztül végezzen összetett beavatkozásokat. A technológiát többek között

  • daganatos betegségeknél, 
  • nőgyógyászati, 
  • urológiai 
  • és általános sebészeti műtéteknél alkalmazzák, valamint az endometriózis műtéti kezelésében is új lehetőségeket kínál.

A kórházban már sikeresen lezajlottak az első műtétek, az új technológiának köszönhetően lényegesen gyorsabban gyógyultak a betegek, az ügyvezető tulajdonos Mózer Attila így fogalmaz: „Amíg egy hagyományos nyitott műtét olyan terhelést jelent a szervezet számára, mintha az embert elütné egy vonat, addig a laparoszkópos beavatkozás inkább egy autó okozta ütközéshez hasonlítható. A robotsebészet pedig olyan, mintha egy bicikli ütné el az embert.”

Gyorsabb gyógyulás, a robotsebészet a jelen és a jövő

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a betegeken a műtétet követően a nagy, akár több centiméteres vágás helyett egy alig látható heg marad csupán. Ezzel a módszerrel csökkenthető a műtéti trauma és a heg, valamint biztosítja a beavatkozás utáni gyorsabb felépülést - közölték.

A rendszer bevezetését komoly nemzetközi felkészülés előzte meg: a Szent Magdolna Magánkórház szakembereit egy dubaji robotsebészeti szakértő készítette fel a da Vinci SP alkalmazására, így a magyar betegek ugyanahhoz a tudáshoz és technológiához férhetnek hozzá, amelyet a világ vezető egészségügyi központjaiban használnak.

„Azért hoztuk el most a Da Vinci robotsebészeti rendszer legújabb változatát, mert hiszünk abban, hogy a magyar betegeknek is hozzá kell férniük azokhoz a legmodernebb műtéti technológiákhoz és szakmai megoldásokhoz, amelyek ma a világ élvonalát jelentik” – mondta Mózer Attila, a Szent Magdolna Magánkórház ügyvezető tulajdonosa.

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