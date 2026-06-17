Elképesztő precizitás, egyedülálló robotsebészet, elsőként ebben a kórházban itthon

A csúcstechnológiás eszköz egyetlen apró behatolási ponton keresztül teszi lehetővé összetett műtétek elvégzését, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. Az első műtétek már sikeresen lezajlottak - közölte a magánkórház. A robotsebészet bevezetését mindig komoly képzés előzi meg.

A robotsebészet a beteg számára jóval kíméletesebb, a képen a da Vinci SP/ Fotó: Intuitive.com

A Szent Magdolna Magánkórház orvoscsapatának legújabb és Magyarországon egyedülálló eszköze a da Vinci SP robot, amely jelenleg kizárólag itt érhető el hazánkban. A technológia célja, hogy a betegek számára

kisebb megterhelést,

gyorsabb gyógyulást

és még nagyobb műtéti pontosságot biztosítson.

A da Vinci SP a robotasszisztált sebészet egyik legmodernebb rendszere, amely lehetővé teszi, hogy a sebész egyetlen kis metszésen keresztül végezzen összetett beavatkozásokat. A technológiát többek között

daganatos betegségeknél,

nőgyógyászati,

urológiai

és általános sebészeti műtéteknél alkalmazzák, valamint az endometriózis műtéti kezelésében is új lehetőségeket kínál.

A kórházban már sikeresen lezajlottak az első műtétek, az új technológiának köszönhetően lényegesen gyorsabban gyógyultak a betegek, az ügyvezető tulajdonos Mózer Attila így fogalmaz: „Amíg egy hagyományos nyitott műtét olyan terhelést jelent a szervezet számára, mintha az embert elütné egy vonat, addig a laparoszkópos beavatkozás inkább egy autó okozta ütközéshez hasonlítható. A robotsebészet pedig olyan, mintha egy bicikli ütné el az embert.”

Gyorsabb gyógyulás, a robotsebészet a jelen és a jövő

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a betegeken a műtétet követően a nagy, akár több centiméteres vágás helyett egy alig látható heg marad csupán. Ezzel a módszerrel csökkenthető a műtéti trauma és a heg, valamint biztosítja a beavatkozás utáni gyorsabb felépülést - közölték.

A rendszer bevezetését komoly nemzetközi felkészülés előzte meg: a Szent Magdolna Magánkórház szakembereit egy dubaji robotsebészeti szakértő készítette fel a da Vinci SP alkalmazására, így a magyar betegek ugyanahhoz a tudáshoz és technológiához férhetnek hozzá, amelyet a világ vezető egészségügyi központjaiban használnak.