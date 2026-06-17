Csütörtöktől tovább mérséklődnek az üzemanyagárak Magyarországon: a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 14 forinttal csökken – közölte a Holtankoljak.hu.

Most érkezett: bejelentették az új üzemanyagárakat, csütörtöktől életbe lép – kezdhetünk búcsúzni a védett áras benzintől és gázolajtól / Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

A dízel esetében ez az elmúlt hetek egyik legjelentősebb árcsökkenésének számít, amely várhatóan gyorsan megjelenik majd a töltőállomások kiskereskedelmi áraiban is. A jelenlegi átlagárak alapján

a 95-ös benzin literenként 635 forintba, a

gázolaj pedig 655 forintba kerül.

Az árak mérséklődésének hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiaci folyamatok állnak. A Brent típusú kőolaj jegyzése 80 dollár alá csökkent, miután enyhültek a kínálati aggodalmak, és a piac az iráni olajexport fokozatos normalizálódására számít.

A lap adatai szerint

a védett árak jelenleg a 95-ös benzin esetében 595 forintot, a gázolajnál pedig 615 forintot tesznek ki literenként.

A most bejelentett nagykereskedelmi árcsökkenés nyomán a következő napokban a kutakon is olcsóbb üzemanyagárakkal találkozhatnak az autósok.

A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten a védett ár alá eshet a benzin és a gázolaj ára a magyarországi kutakon – erről írt közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

A kormány március 9-én vezette be a védett üzemanyagárakat, miután az iráni konfliktus nyomán jelentősen megugrott a kőolaj világpiaci ára.

Az elmúlt napokban azonban jelentős fordulat következett be a nemzetközi energiapiacokon. Donald Trump amerikai elnök hétvégén bejelentette, hogy megállapodás született Iránnal, amely egyebek mellett a globális olajszállítás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros újranyitását is tartalmazza.

A bejelentés hatására meredek esésbe kezdett a Brent típusú kőolaj árfolyama. Míg hétfő reggel még 83 dollár körül mozgott a jegyzés, később háromhavi mélypontra süllyedt, és 80 dollár alá is benézett.

Magyar Péter bejegyzése arra utalhat, hogy

a Tisza-kormány már a védett üzemanyagárak fokozatos kivezetésére készül.

A miniszterelnök szerint a jelenlegi piaci folyamatok lehetővé tehetik, hogy a kutakon kialakuló árak állami beavatkozás nélkül is a maximált szint alá csökkenjenek.