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benzin
energiaválság
üzemagyagár

Most érkezett: bejelentették az új üzemanyagárakat, csütörtöktől életbe lép – kezdhetünk búcsúzni a védett áras benzintől és gázolajtól

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Az üzemanyagok nagykereskedelmi árának újabb csökkenése után a következő napokban mérséklődhetnek az árak. Magyar Péter szerint a világpiaci olajár csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten a védett árnál is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj a magyar töltőállomásokon.
VG
2026.06.17, 11:30
Frissítve: 2026.06.17, 12:02

Csütörtöktől tovább mérséklődnek az üzemanyagárak Magyarországon: a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 14 forinttal csökken – közölte a Holtankoljak.hu.

benzinadó
Most érkezett: bejelentették az új üzemanyagárakat, csütörtöktől életbe lép – kezdhetünk búcsúzni a védett áras benzintől és gázolajtól / Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

A dízel esetében ez az elmúlt hetek egyik legjelentősebb árcsökkenésének számít, amely várhatóan gyorsan megjelenik majd a töltőállomások kiskereskedelmi áraiban is. A jelenlegi átlagárak alapján 

  • a 95-ös benzin literenként 635 forintba, a
  •  gázolaj pedig 655 forintba kerül.

Az árak mérséklődésének hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiaci folyamatok állnak. A Brent típusú kőolaj jegyzése 80 dollár alá csökkent, miután enyhültek a kínálati aggodalmak, és a piac az iráni olajexport fokozatos normalizálódására számít.

A lap adatai szerint 

a védett árak jelenleg a 95-ös benzin esetében 595 forintot, a gázolajnál pedig 615 forintot tesznek ki literenként. 

A most bejelentett nagykereskedelmi árcsökkenés nyomán a következő napokban a kutakon is olcsóbb üzemanyagárakkal találkozhatnak az autósok.

A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten a védett ár alá eshet a benzin és a gázolaj ára a magyarországi kutakon – erről írt közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

A kormány március 9-én vezette be a védett üzemanyagárakat, miután az iráni konfliktus nyomán jelentősen megugrott a kőolaj világpiaci ára. 

Az elmúlt napokban azonban jelentős fordulat következett be a nemzetközi energiapiacokon. Donald Trump amerikai elnök hétvégén bejelentette, hogy megállapodás született Iránnal, amely egyebek mellett a globális olajszállítás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros újranyitását is tartalmazza.

A bejelentés hatására meredek esésbe kezdett a Brent típusú kőolaj árfolyama. Míg hétfő reggel még 83 dollár körül mozgott a jegyzés, később háromhavi mélypontra süllyedt, és 80 dollár alá is benézett.

Magyar Péter bejegyzése arra utalhat, hogy 

a Tisza-kormány már a védett üzemanyagárak fokozatos kivezetésére készül. 

A miniszterelnök szerint a jelenlegi piaci folyamatok lehetővé tehetik, hogy a kutakon kialakuló árak állami beavatkozás nélkül is a maximált szint alá csökkenjenek.

A téma ugyanakkor politikai vitákat is felvet. Magyar Péter még március elején, hasonló olajárszint mellett a korábbi, 480 forintos benzinárstop visszaállítását és az üzemanyagokat terhelő adók csökkentését követelte. 

Akkori bejegyzésében úgy fogalmazott: „Elég a dumából és a hangulatkeltésből, azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forintos áron a benzinkutakon.”

A kormányfő egy későbbi sajtótájékoztatón azzal magyarázta álláspontjának változását, hogy az olaj világpiaci ára és a gazdasági környezet időközben jelentősen megváltozott. 

Kritikusai ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az összehasonlításnál a forint árfolyamának erősödését is figyelembe kell venni, amely szintén hozzájárulhat az üzemanyagok hazai árának mérséklődéséhez.

A következő napokban eldőlhet, hogy a kedvező nemzetközi folyamatok valóban lehetővé teszik-e a védett árak kivezetését, illetve milyen mértékben csökkennek a töltőállomásokon fizetendő árak.

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