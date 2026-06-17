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drón
dróngyártás
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Megnyílt az út a török hadiipari óriás előtt – hatalmas piac várja őket Európában, megkapták az olasz jóváhagyást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az olasz kormány feltételes jóváhagyást adott a részvényhányad alapján többségi állami ellenőrzés alatt álló védelmi ipari vállalat, a Leonardo és a török Baykar közös vállalatának létrehozására. Az új cég pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) gyártásával foglalkozik. A 2025 márciusában bejelentett megállapodás egy 50-50 százalékos tulajdonosi arányú partnerség formájában valósul meg. A kezdeményezés célja, hogy mérsékelje Európa lemaradását a dróniparban, mely lemaradás az orosz-ukrán háborúban látottak alapján nyilvánult meg. A két vállalat becslése szerint a pilóta nélküli légi járművek globális piaca a következő tíz évben mintegy 100 milliárd dolláros értéket érhet el.
Juhász Péter
2026.06.17, 11:45
Frissítve: 2026.06.17, 12:21

A Reuters szerint az olasz kormány a keddi kabinetülésén hagyta jóvá a partnerséget. A jóváhagyás egyik feltétele szerint a drónok értékesítése, valamint a vegyesvállalat esetleges további nemzetközi terjeszkedése kizárólag olyan országokra korlátozódhat, amelyek politikailag Európához és a NATO-hoz igazodnak. Emellett a drónokban alkalmazott valamennyi technológiát minősített információnak nyilvánítják.

A képen a török Baykar Kizilelma pilóta nélküli vadászrepülőgépe látható, amely sikeresen teljesítette az első repülését 2022 decemberében, és azóta folyamatos tesztelés alatt áll, drón
A képen a török Baykar Kizilelma pilóta nélküli repülőgépe látható, amely sikeresen teljesítette az első repülését 2022 decemberében, és azóta a drón folyamatos fejlesztés alatt áll /Fotó: Unsplash

Janicsárok helyett a drónokra fogadtak a törökök

Olaszország az úgynevezett aranyrészvény-szabályozást (ismert stratégiai vétójogként is) alkalmazta az ügylet vizsgálata során. 

Ez a stratégiai nemzeti érdekek védelmét szolgáló eszköz lehetővé teszi a kormány számára, hogy felvásárlások és vállalati egyesülések esetén feltételeket szabjon, vagy akár meg is akadályozza az adott tranzakciót.

A Leonardóval kötött megállapodás révén a Baykar – amely a világ egyik legnagyobb drónexportőrének számít – hozzáférést szerezhet az európai piachoz, miközben lehetőség nyílik ipari tevékenységének bővítésére Olaszországban.

A vegyesvállalat kormányzati jóváhagyásáról elsőként az olasz Il Messaggero napilap számolt be.

A Baykar már olyat villantott, amit más még nem

A drónok hadiipari alkalmazása kapcsán a török védelmi óriáscég jelenleg egyedül rendelkezik egy különleges trófeával a a világ hadiipari cégei között: egy pilóta nélküli vadászgépük – amelyet hagyományosan földi célpontok megsemmisítésére fejlesztenek – megsemmisített a levegőben egy másik vadászgépet. 

A teszt során egy nagy sebességű, sugárhajtású célrepülőgépet indítottak el. A gépet a Kizilelma szárnyába integrált radar észlelte és követte. Miután a radar pontosan befogta a célpontot, a Kizilelma egy levegő-levegő rakétát indított el, amely „abszolút pontossággal” ért el találatot, a cég közleménye szerint 48 kilométer távolságról.A világszerte fejlesztés alatt álló pilóta nélküli vadászgépek többségét földi célpontok elleni támadásra tervezték. Egyetlen más pilóta nélküli platform sem hajtott még végre sikeresen levegő-levegő csapást – számoltunk be arról a Világgazdaság oldalán.

Az olasz Leonardo Magyarországon is rendelkezik hivatalos képviselettel, a 2016-ban bejegyzett fióktelep fő tevékenysége üzletviteli tanácsadás és kiegészítő üzleti szolgáltatások nyújtása.

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