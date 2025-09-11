Állva hagyják a kínai cégek az amerikaiakat, és ezt már ők maguk is bevallják

Rekordütemben válnak le az amerikai vállalatok Kínáról: a sanghaji Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) legfrissebb felmérésnek eredményei szerint a megkérdezettek majdnem fele, 47 százaléka számolt be arról, hogy máshová irányította tavaly a világ második legnagyobb gazdaságába tervezett befektetéseit. Nem haza tartanak azonban, hanem a többi délkelet-ázsiai országba. Külön gond, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásában lemaradtak kínai vetélytársaiktól.
Az Egyesült Államok és Kína ugyan kereskedelmi tűzszünetet kötött, amelyet november közepéig meghosszabbítottak, ez az újabb kilencvennapos haladék azonban túlságosan rövid a cégeknek, az ellátási láncok megtervezéséhez ennél sokkal több időre van szükség. „Egyelőre legalább a még magasabb vámokkal nem kell foglalkozunk, de a probléma nem szűnik meg, még mindig létezik” – mondta újságíróknak Eric Zheng, a sanghaji AmCham elnöke.
A cégek azonban már Donald Trump első vámfenyegetései előtt reagáltak az AmCham jelentése szerint.
A tervezett kínai befektetéseket tavaly átirányító 47 százalék a legmagasabb arány 2017 óta,
amikor még Trump első elnöksége idején felmerült a Pekingről való leválás szükségessége – emlékeztetett a CNBC.
Bár a vámháborúval az elnök célja a feldolgozóipar visszacsábítása az Egyesült Államokba, a megkérdezett vállalatok fő célpontja
Az Egyesült Államok és Mexikó csak a harmadik helyen áll holtversenyben.
A cégeket azonban nemcsak az amerikai, hanem a válaszképp hozott kínai vámok is sújtják, mivel gyakran otthonról viszik az alapanyagot a késztermékekhez. Bár a tarifák árucikkeként változnak, a kínaiakra majdnem 58, az amerikaiakra 33 százalék vonatkozik.
Így nem csoda, hogy a válaszadók 48 százaléka sürgeti az amerikai kormányt minden vám- és nem vám jellegű akadály megszüntetésére. További 33 százalék szeretné az áprilisban bejelentett kölcsönös vámok és a fentanil miatt bevezetett 20 százalékos tarifák eltörlését.
A kínai kormánynál 42 százalék szeretné elérni a vámok és nem vám jellegű korlátok megszüntetését.
A vállalatok 65 százaléka szerint jelentős károkat okoznak nekik a jelenlegi vámok is; ez elsősorban a feldolgozóiparra igaz.
Erősödik a verseny ráadásul a kínai piacon is, az amerikai vállalatok szerint kínai versenytársaik nyolc kategória közül hatban fejlettebbek náluk, elsősorban a piacra lépés gyorsaságában és a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazásában. A válaszadók 41 százaléka tartja jobbnak a kínaiakat az MI alkalmazásában, de ez az arány 62 százalékra ugrik a kiskereskedelmi és fogyasztói ágazatban.
A sanghaji AmCham tagjai – többek között az Apple, a Ford, a Honeywell, a Meta és a Tesla – csak a termékminőség és a fejlesztési mutatók tekintetében tartják úgy, hogy jelentős előnyük van a kínai versenytársaikkal szemben.
Miközben a kereskedelmi feszültségek és a kínai gazdaság lassulása rontja a rövid távú kilátásokat, jelentős javulást látnak a megkérdezettek a helyi szabályozói környezetben. A válaszadók 48 százaléka tartja transzparensnek, ami nagy javulás a tavalyi 35 százalékhoz képest. Öt százalékponttal többen,
37 százaléknyian vélik úgy, hogy a hatóságok egyformán kezelik a hazai és a külföldi cégeket.
A válaszadók 14 százaléka szerint azonban kedvezőtlenebbé vált a környezet Kínában a külföldi vállalkozások számára, és a technológiai szektorban kell a legnagyobb kihívásokkal szembenézniük, ami az ágazat 31 százalékát érinti.
