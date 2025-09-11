Állva hagyják a kínai cégek az amerikaiakat, és ezt már ők maguk is bevallják

Rekordütemben válnak le az amerikai vállalatok Kínáról: a sanghaji Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) legfrissebb felmérésnek eredményei szerint a megkérdezettek majdnem fele, 47 százaléka számolt be arról, hogy máshová irányította tavaly a világ második legnagyobb gazdaságába tervezett befektetéseit. Nem haza tartanak azonban, hanem a többi délkelet-ázsiai országba. Külön gond, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásában lemaradtak kínai vetélytársaiktól.

A vámháború sújtja az amerikai cégeket, a mesterséges intelligencia alkalmazásában pedig lemaradnak a kínaiaktól / Fotó: Shutterstock

Az Egyesült Államok és Kína ugyan kereskedelmi tűzszünetet kötött, amelyet november közepéig meghosszabbítottak, ez az újabb kilencvennapos haladék azonban túlságosan rövid a cégeknek, az ellátási láncok megtervezéséhez ennél sokkal több időre van szükség. „Egyelőre legalább a még magasabb vámokkal nem kell foglalkozunk, de a probléma nem szűnik meg, még mindig létezik” – mondta újságíróknak Eric Zheng, a sanghaji AmCham elnöke.

A cégek azonban már Donald Trump első vámfenyegetései előtt reagáltak az AmCham jelentése szerint.

A tervezett kínai befektetéseket tavaly átirányító 47 százalék a legmagasabb arány 2017 óta,

amikor még Trump első elnöksége idején felmerült a Pekingről való leválás szükségessége – emlékeztetett a CNBC.

Bár a vámháborúval az elnök célja a feldolgozóipar visszacsábítása az Egyesült Államokba, a megkérdezett vállalatok fő célpontja

Délkelet-Ázsia

és az indiai szubkontinens.

Az Egyesült Államok és Mexikó csak a harmadik helyen áll holtversenyben.

Az amerikai cégek eltörölnék a vámokat

A cégeket azonban nemcsak az amerikai, hanem a válaszképp hozott kínai vámok is sújtják, mivel gyakran otthonról viszik az alapanyagot a késztermékekhez. Bár a tarifák árucikkeként változnak, a kínaiakra majdnem 58, az amerikaiakra 33 százalék vonatkozik.

A Honeywell standja egy kínai expón / Fotó: Imaginechina via AFP

Így nem csoda, hogy a válaszadók 48 százaléka sürgeti az amerikai kormányt minden vám- és nem vám jellegű akadály megszüntetésére. További 33 százalék szeretné az áprilisban bejelentett kölcsönös vámok és a fentanil miatt bevezetett 20 százalékos tarifák eltörlését.

A kínai kormánynál 42 százalék szeretné elérni a vámok és nem vám jellegű korlátok megszüntetését.

A vállalatok 65 százaléka szerint jelentős károkat okoznak nekik a jelenlegi vámok is; ez elsősorban a feldolgozóiparra igaz.