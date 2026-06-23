Ma egy életre megtanulják a németek, mit érnek atomerőművek nélkül: történelmi szintre drágul az áram, soha ennyit nem fizettek érte – egyetlen döntés és a magyarokra is ez vár"

Miközben Németország az elmúlt években példátlan összegeket fordított a megújuló energiaforrások fejlesztésére, kedden este olyan helyzet alakulhat ki a villamosenergia-piacon, mely újra reflektorfénybe helyezte az európai energiapolitika egyik legvitatottabb kérdését. A villamosenergia-piacon este 9 óra körül 615 euró/MWh-ra (mintegy 247 ezer forint/MWh) emelkedhet az áram ára, ami történelmi rekordnak számít a német piacon.

Ma egy életre megtanulják a németek, mit érnek atomerőművek nélkül: történelmi szintre drágul az áram, soha ennyit nem fizettek érte / Fotó: Jochen Netzker

A fejleményre Hárfás Zsolt, az Atombiztos blog szerzője hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Bejegyzésében leírta, hogy a rendkívüli áremelkedés annak ellenére következett be, hogy Németország több mint 194 gigawatt beépített nap- és szélerőművi kapacitással rendelkezik, ami Európa egyik legnagyobb megújulóenergia-rendszerének számít.

A a poszt szerzője szerint az árrobbanás hátterében több tényező együttes hatása áll. Az elmúlt napokban gyenge volt a széltermelés, miközben a naperőművek teljesítménye az esti órákban természetes módon jelentősen visszaesett. Emellett a Nyugat-Európát érintő hőhullám miatt Franciaország atomerőművei is kisebb exportkapacitással működtek, így a német rendszer kevesebb külső forrásra támaszkodhatott.

Az eset jól mutatja azt a problémát, amelyről az energetikai szakma régóta vitázik. A villamosenergia-rendszer működését nem az éves termelési statisztikák határozzák meg, hanem az, hogy az adott pillanatban rendelkezésre áll-e elegendő energia.

Hiába termelnek a naperőművek és szélerőművek jelentős mennyiségű villamos energiát egy év során, ha egy szélcsendes estén vagy egy felhős időszakban nem képesek biztosítani a szükséges teljesítményt.

A német energiapolitika egyik legvitatottabb döntése az volt, amikor az ország fokozatosan leállította atomerőműveit. Az utolsó három német reaktor 2023-ban állt le, így az ország gyakorlatilag teljesen kilépett az atomenergia-termelésből. A döntés támogatói szerint ezt a kieső kapacitást hosszú távon megújuló energiaforrásokkal lehet pótolni, a kritikusok azonban rendszeresen arra figyelmeztetnek, hogy a szabályozható alaperőművek hiánya növeli az ellátásbiztonsági és árkockázatokat.