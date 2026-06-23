A fogyókúrás gyógyszerek miatt alakult ki súlyos hiány egy étrend-kiegészítőből: most ezt az élelmiszert keresi mindenki

Súlyos ellátási gondok alakultak ki a német fehérjetermékek piacán: több üzletben hiányoznak a népszerű fehérjeporok, üresen konganak a polcok, miközben az alapanyagok drágulása miatt további áremelések jöhetnek. A probléma hátterében a tejsavófehérje, vagyis az úgynevezett whey protein világpiaci szűkössége áll, amelyet a fitnesztrendek és a fogyókúrás gyógyszerek terjedése egyaránt felerősített.

A korábban a sportolók körében népszerű tejsavófehérje alapú étrend-kiegészítők a fogyókúrás gyógyszert szedők körében is ajánlottá vált. Emiatt durván megugrott a kereslet, amivel az ipar nem tudja tartani a lépést Fotó: Monkey Business Images

A német üzletek polcain az elmúlt években valóságos fehérjeforradalom zajlott le. A klasszikus turmixporok mellett ma már fehérjés pudingok, szeletek, fagylaltok, kenyerek, italok és kávék is sorakoznak az üzletekben. A kereslet azonban a fogyókúrás gyógyszerek elterjedése után, olyan gyorsan ugrott meg, hogy a gyártók és a tejipari feldolgozók nem tudnak lépést tartani vele. A The Guardian korábban arról írt, hogy a tejtermékek ára ötszörösére emelkedett, miután a fogyókurás (GLP-1) gyógyszerek használóinak a fehérjefogyasztás növelését javasolták.

Csódaélelmiszerré vált a tejsavófehérje

A Lebensmittel Zeitung német szaklap cikke szerint többek között az ESN és a More Nutrition egyes termékei is eltűntek a boltokból. A német DM és a Müller drogérialáncoknál is előfordul, hogy egyes gyártók nem tudják maradéktalanul teljesíteni a megrendeléseket.

A probléma középpontjában a tejsavófehérje áll. Ez az alapanyag a sajtgyártás melléktermékeként keletkezik, ezért a kínálata nem bővíthető egyik napról a másikra. Mind a kilenc esszenciális aminosavat tartalmazza, és a szervezet könnyen felszívja, így kiváló minőségű kiegészítő az izomnövekedés és -regenerálódás támogatására. A tejipar kapacitásait hosszú ideig évi egy-két százalékos keresletnövekedéshez igazították, miközben most robbanásszerűen nőtt az igény a magas fehérjetartalmú termékek iránt.

A német kiskereskedelemben az év első öt hónapjában állítólag 85 százalékkal ugrott meg a fehérjeporok értékesítése. A keresletet nemcsak a sportolók és a tudatos táplálkozást követők hajtják, hanem az is, hogy a fogyást segítő GLP–1 típusú készítmények, például:

az Ozempic

vagy a Mounjaro

használói számára gyakran fehérjedús étrendet javasolnak az izomtömeg csökkenésének mérséklésére.