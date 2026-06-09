Enyhülni látszik a német gazdaság válsága, de ez csak a kevesebb munkanap miatt van – tragikusak a számok

A német gazdaság egyik legfontosabb egészségügyi mutatója továbbra is aggasztó képet fest, még akkor is, ha első ránézésre javulás látszik a legfrissebb adatokban. A hallei Leibniz Gazdaságkutató Intézet (IWH) fizetésképtelenségi trendjelentése szerint májusban 1518 vállalat és társas vállalkozás vált fizetésképtelenné Németországban.

A német vállalati szektor továbbra is erős nyomás alatt áll / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez 15 százalékos visszaesés az áprilisi adathoz képest, de még mindig 3 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a koronavírus-járvány előtti, 2016 és 2019 közötti évek májusi átlagához képest a csődök száma 57 százalékkal magasabb.

Az elemzés szerint a májusi enyhülést nem szabad túlértékelni. A hónapban szokatlanul kevés munkanap volt, ami önmagában is visszafoghatta az eljárások számát. Ha a munkanapokra vetített adatokat vizsgáljuk, akkor a fizetésképtelenségek száma továbbra is rendkívül magas: az áprilisi rekord után a második legmagasabb értéket regisztrálták az IWH adatbázisában.

Van olyan ágazat, ahol rekordot döntöttek a csődök

A szállítási és raktározási szektorban minden korábbinál több fizetésképtelenséget regisztráltak. Az IWH szerint ennek

egyik legfontosabb oka az üzemanyagárak emelkedése lehet, ami jócskán megnövelte a logisztikai és fuvarozási vállalatok költségeit.

Ez különösen rossz hír a német ipar számára, hiszen a szállítási és logisztikai láncok működése az exportorientált gazdaság egyik alapvető pillére.

Több mint tizenegyezer munkahely került veszélybe

A nagyvállalati csődök hatását jól mutatja az érintett munkahelyek száma. Az IWH számításai szerint a májusban fizetésképtelenné vált cégek legnagyobb 10 százaléka több mint 11 ezer munkavállalót foglalkoztatott.

Ez ugyan 43 százalékkal alacsonyabb az áprilisi értéknél, és 22 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, de még mindig 73 százalékkal haladja meg a járvány előtti időszak májusi átlagát. A kedvezőbb adat elsősorban annak köszönhető, hogy májusban nem történt olyan rendkívül nagy vállalati összeomlás, amely több ezer munkavállalót érintett volna egyszerre.