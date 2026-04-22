Deviza
EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,53 +0,53% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,67 +0,38% CZK/HUF14,97 +0,05% EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,53 +0,53% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,67 +0,38% CZK/HUF14,97 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59% BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
energiaválság
gazdasági növekedés
német gazdaság
infláció

Hidegzuhany a német gazdaságnak: Berlin elvesztette az önbizalmát – búcsút mondtak a gazdasági növekedésnek, az áremelkedést nem tudták elűzni

A külső sokkok ismét keresztbe tesznek a kilábalásnak. Berlin előrejelzései alapján a német gazdaság alig fog növekedni, miközben az árak gyorsabban emelkednek.
VG
2026.04.22., 15:36
Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Jelentősen rontotta a német kormány a gazdasági kilátásokat: a növekedés a korábbi várakozások felére eshet vissza, miközben az infláció ismét erősödik. Az iráni háború miatt megugró energiaárak újabb csapást mérnek Európa legnagyobb gazdaságára.

Crisis,In,Germany.,Empty,Wallet,In,Hands,Of,Unemployed,Man. német
Nem jön a várt fordulat Németországban: a növekedési pálya laposabb lett, az infláció viszont felfelé módosult / Fotó: FOTOGRIN / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Jelentősen rontotta a következő évekre vonatkozó gazdasági előrejelzését a német gazdasági minisztérium. 

A friss adatok szerint 2026-ban mindössze 0,5 százalékos növekedés várható, ami pontosan fele a korábban jelzett 1,0 százaléknak. 

A 2027-es kilátásokat is lefelé módosították: 1,3 százalék helyett már csak 0,9 százalékos bővüléssel számolnak.

A döntés hátterében egyértelműen a romló nemzetközi környezet áll. Katherina Reiche gazdasági miniszter közleménye szerint a várt fellendülést ismét külső geopolitikai sokkok fékezik meg. Ez nem új jelenség: a német gazdaság már a koronavírus-járvány óta nehezen talál vissza a korábbi növekedési pályára.

A helyzetet most tovább súlyosbítja az iráni háború, amely újabb lendületet adott az olaj- és gázárak emelkedésének. Az energia drágulása különösen érzékenyen érinti Németországot, amely ipari nagyhatalomként erősen függ a stabil és olcsó energiaellátástól. A költségek növekedése közvetlenül rontja a versenyképességet, és visszafogja a termelést.

Németország újra lejtőre került

Nem ez az első ilyen jellegű sokk az elmúlt években. Az ukrajnai háború már korábban is jelentősen megemelte az energiaárakat, ami komoly terhet rakott a német vállalatokra. Most az iráni konfliktus ezt a folyamatot erősíti tovább, így a gazdaság egyszerre több fronton is nyomás alá került.

Ez most sokkolta a német gazdaságot: csődben a világelső járműipari óriáscég, aggódhat a BMW és a Mercedes – 1000 dolgozó állása szűnhet meg

Tovább mélyül a válság a német iparban. Csődöt jelentett az egykor globális piacvezetőnek számító autóipari beszállító, az Erich Jaeger. A közel százéves múltra visszatekintő vállalat a csőd okaként a geopolitikai válságok és a nehéz piaci helyzet következtében meredeken csökkenő árbevételt jelölte meg.

A problémákat súlyosbítja a globális verseny erősödése is, különösen Kína részéről. A német gazdaság hagyományosan exportvezérelt modellre épül, így különösen érzékeny a nemzetközi kereslet alakulására és a versenytársak térnyerésére. Az elmúlt időszakban azonban a német exportőrök egyre nehezebb helyzetben vannak, ami tovább lassítja a növekedést.

Miközben a gazdasági bővülés gyengül, az inflációs kilátások romlanak. A minisztérium

  • már 2,7 százalékos inflációval számol az idei évre;
  • ami jelentős emelkedés a tavalyi 2,2 százalékhoz képest.

2027-re pedig 2,8 százalékos pénzromlást várnak.

A gazdaság így egyszerre néz szembe lassulással és drágulással, ami különösen nehéz helyzetet teremt a döntéshozók számára.

Ez a kombináció – alacsony növekedés és emelkedő infláció – a gazdaságpolitika egyik legnehezebb forgatókönyve. A kormány mozgástere szűkül: miközben ösztönözni kellene a növekedést, az infláció miatt nem lehet korlátlanul költekezni vagy lazítani.

A mostani számok azt jelzik, hogy Európa gazdasági motorja továbbra sem pörög fel. Németország teljesítménye pedig nemcsak saját magára, hanem az egész eurózónára hatással van. Ha a német gazdaság gyenge marad, az az egész kontinens növekedési kilátásait lehúzza.

Az autóktól az ágyúk felé fordul Németország: a Volkswagen a Vaskupolának gyártana alkatrészeket, a legendás motorgyártó beszállna a rakétaüzletbe

A gyengülő autóipar és az exportmodell válsága miatt Németország egyre inkább a védelmi ipar felé fordul. A kormány és a vállalatok százmilliárd eurós beruházásokkal és gyártósorok átalakításával próbálják új növekedési pályára állítani a német gazdaságot. Több autóipari vállalat már átalakította a profilját és a gyárait, amivel átnyergeltek a hadiiparba.

 

Energiaválság

Energiaválság
1490 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
10 perc
Volodimir Zelenszkij

Egy budapesti álom vége: Zelenszkij találkozna Putyinnal, de nem Magyarországot nézte ki

Budapesten megváltoztak a politikai körülmények.
1 perc
Nagy Márton

Magyarország is bezzeg-Románia sorsára juthat, elég pár vigyázatlan lépés – árgus szemek lesik a Tiszát

Az Orbán-kormány elkerülte a megszorításokat, de meddig tart a türelem Magyar Péterrel szemben?
2 perc
gazdasági növekedés

Hidegzuhany a német gazdaságnak: Berlin elvesztette az önbizalmát – búcsút mondtak a gazdasági növekedésnek, az áremelkedést nem tudták elűzni

A külső sokkok ismét keresztbe tesznek a kilábalásnak.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu