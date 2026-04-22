Hidegzuhany a német gazdaságnak: Berlin elvesztette az önbizalmát – búcsút mondtak a gazdasági növekedésnek, az áremelkedést nem tudták elűzni

Jelentősen rontotta a német kormány a gazdasági kilátásokat: a növekedés a korábbi várakozások felére eshet vissza, miközben az infláció ismét erősödik. Az iráni háború miatt megugró energiaárak újabb csapást mérnek Európa legnagyobb gazdaságára.

Nem jön a várt fordulat Németországban: a növekedési pálya laposabb lett, az infláció viszont felfelé módosult / Fotó: FOTOGRIN / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Jelentősen rontotta a következő évekre vonatkozó gazdasági előrejelzését a német gazdasági minisztérium.

A friss adatok szerint 2026-ban mindössze 0,5 százalékos növekedés várható, ami pontosan fele a korábban jelzett 1,0 százaléknak.

A 2027-es kilátásokat is lefelé módosították: 1,3 százalék helyett már csak 0,9 százalékos bővüléssel számolnak.

A döntés hátterében egyértelműen a romló nemzetközi környezet áll. Katherina Reiche gazdasági miniszter közleménye szerint a várt fellendülést ismét külső geopolitikai sokkok fékezik meg. Ez nem új jelenség: a német gazdaság már a koronavírus-járvány óta nehezen talál vissza a korábbi növekedési pályára.

A helyzetet most tovább súlyosbítja az iráni háború, amely újabb lendületet adott az olaj- és gázárak emelkedésének. Az energia drágulása különösen érzékenyen érinti Németországot, amely ipari nagyhatalomként erősen függ a stabil és olcsó energiaellátástól. A költségek növekedése közvetlenül rontja a versenyképességet, és visszafogja a termelést.

Németország újra lejtőre került

Nem ez az első ilyen jellegű sokk az elmúlt években. Az ukrajnai háború már korábban is jelentősen megemelte az energiaárakat, ami komoly terhet rakott a német vállalatokra. Most az iráni konfliktus ezt a folyamatot erősíti tovább, így a gazdaság egyszerre több fronton is nyomás alá került.

A problémákat súlyosbítja a globális verseny erősödése is, különösen Kína részéről. A német gazdaság hagyományosan exportvezérelt modellre épül, így különösen érzékeny a nemzetközi kereslet alakulására és a versenytársak térnyerésére. Az elmúlt időszakban azonban a német exportőrök egyre nehezebb helyzetben vannak, ami tovább lassítja a növekedést.