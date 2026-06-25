Váratlant húz a legendás autógyártó, átadja üzemét: olyan fegyverek készülnek majd, ami miatt mindenki aggódik
A Nissan és az amerikai védelmi technológiai vállalat, az Anduril Industries tárgyalásokat folytat a japán autógyártó 2028-ban bezárásra ítélt oppamai üzemének esetleges átvételéről – értesült a Reuters. Az ügylet egy olyan időszakban kerül napirendre, amikor Sanae Takaichi japán miniszterelnök kormánya a védelmi ipari kapacitások bővítésére törekszik, attól tartva, hogy egy esetleges tajvani konfliktus kimerítheti az ország fegyverkészleteit és közvetlenül is érintheti Japánt.
A Nissan oppamai üzemének átalakítása politikai vitákat is kiválthat
Kína továbbra is saját területének tekinti a demokratikusan kormányzott Tajvant, és nem zárta ki az erő alkalmazását annak ellenőrzése alá vonása érdekében. Emiatt Tokió egyre nagyobb hangsúlyt helyez a hazai fegyvergyártás fejlesztésére. A kormány várhatóan még idén bemutatja új nemzetbiztonsági stratégiáját, amely felgyorsíthatja a drónokra, lőszerekre és más katonai eszközökre fordított kiadásokat, valamint kijelölheti a fegyvergyártás bővítésének irányait.
Az oppamai üzem esetleges átalakítása ugyanakkor politikai vitákat is kiválthat. Kritikusok szerint a lépés Japán második világháború utáni pacifista hagyományainak további gyengülését jelezheti, miközben kérdéseket vethet fel a polgári ipar katonai célú felhasználása és a külföldi tulajdon szerepe kapcsán is. Japánban ugyanis az amerikai védelmi eszközöket jellemzően hazai vállalatok gyártják licencmegállapodások keretében.
Egyelőre nincs hivatalos ajánlat
A Reuters forrásai szerint az Anduril egyelőre nem tett hivatalos ajánlatot az üzemre, és a cégnek előbb japán katonai megrendeléseket is kellene szereznie ahhoz, hogy gazdaságilag indokolttá váljon a beruházás. A Nissan nem kommentálta, hogy tárgyal-e az amerikai vállalattal, csupán annyit közölt, hogy még nem született döntés az üzem jövőbeli tulajdonlásáról. Az Anduril szintén nem kívánt reagálni a piaci találgatásokra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy együttműködik Japánnal és vizsgálja a helyi gyártási lehetőségek bővítését.
Az 1961-ben megnyitott oppamai gyár Tokiótól mintegy egyórás vonatútra található, és fennállása során közel 18 millió jármű készült itt. A létesítmény különösen fontos szerepet játszott a Nissan történetében, hiszen itt gyártották 2010-ben a Leafet, a vállalat első tömeggyártású elektromos autóját. A Nissan tavaly jelentette be, hogy a kapacitások csökkentése érdekében bezárja az üzemet, miközben a 2400 dolgozó számára más japán telephelyeken kínál munkalehetőséget.
A 1,7 millió négyzetméteres komplexum kutatási, tesztelési és kikötői infrastruktúrával is rendelkezik. Az Anduril állítólag felajánlotta, hogy átképzi a dolgozókat védelmi eszközök gyártására. A helyszín stratégiai szempontból is kedvező:
- közel található a jokoszukai haditengerészeti bázishoz, amely a Japán Tengerészeti Önvédelmi Erők központja
- és az amerikai haditengerészet előretolt repülőgép-hordozó kötelékének otthona.
Az Anduril alapítója, Palmer Luckey – az Oculus Rift virtuálisvalóság-szemüveg egyik megalkotója – 2017-ben hozta létre a vállalatot. A cég szerint autonóm fegyverrendszereket képes gyorsabban és olcsóbban előállítani, mint a hagyományos hadiipari szereplők. Az amerikai légierő nemrég az Andurilt és a General Atomicsot bízta meg első félig autonóm harci repülőgép-flottájának fejlesztésével.
A vállalat tavaly egy kizárólag japán alkatrészekből épített drónprototípust is bemutatott Kizuna („kötelék”) néven, hogy bizonyítsa megfelelését a japán helyi tartalomra vonatkozó előírásoknak. Az Anduril emellett Tajvanon és Dél-Koreában is létrehozott leányvállalatokat, kihasználva a térségben növekvő katonai kiadásokat és a Kína elrettentésére irányuló védelmi törekvéseket.
Ahogyan arról beszámoltunk, Japán történelmi fordulatot hajt végre védelmi politikájában, és megnyitja a lehetőséget halált okozó fegyverek exportjára is. Japán döntésének hátterében a térségben erősödő katonai fenyegetések és az amerikai szövetség kiszámíthatatlansága áll. A japán kormány áprilisban nagyrészt feloldotta a külföldi fegyverexportra vonatkozó korlátozásait. A kabinet és a Nemzetbiztonsági Tanács által jóváhagyott változtatások célja „Japán biztonsági együttműködésének kiterjesztése a partnerországokkal”.
Nem csak Japán indult el ezen az úton
A német autóipar gyengélkedése teljesen új helyzetet teremtett Európában: hadiipari vállalatok kezdtek érdeklődni a kihasználatlan autógyárak iránt. A Mercedes-Benz ludwigsfeldei üzeméről már tárgyal a KNDS, amely több ezer katonai jármű gyártására készülhet. A legnagyobb várható megrendelések között szerepelhet akár 3000 Boxer páncélozott jármű beszerzése is a német hadsereg részéről.
A Volkswagen is új szövetséget köthet az izraeli hadiiparral, hogy életben tartsa egyik veszélyeztetett gyárát. A Volkswagen autók helyett rakétavédelmi rendszerek alkatrészeit gyárthatja hamarosan. A cél nemcsak az ipari túlélés, hanem több ezer munkahely megmentése is egy válság sújtotta szektorban.
A tét jelentős: az alsó-szászországi üzemben mintegy 2300 ember dolgozik, és a gyár bezárása már régóta napirenden van. A mostani terv viszont lehetőséget adna arra, hogy ne csak megmentsék az állásokat, hanem akár bővítsék is a termelést. A projekt támogatást élvez a német kormány részéről is, amely egyre inkább igyekszik összekötni a gyengélkedő ipari kapacitásokat a rohamosan növekvő védelmi kiadásokkal.